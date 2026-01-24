Qué son las llamadas spam y cómo evitar caer en estafas telefónicas

Hasta el 70% de las llamadas desconocidas en la región se asocian con intentos de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de las llamadas spam y las estafas telefónicas afecta a diversos países de América Latina. Recientemente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador alertó sobre un aumento significativo de estos casos en el país debido a una comunicaciones provenientes de una cárcel de Colombia.

Qué son las llamadas spam

Las llamadas spam representan una preocupación creciente para usuarios de teléfonos móviles y fijos en todo el mundo. Según datos de Kaspersky, la cantidad de números telefónicos no deseados en sus bases de datos se multiplicó por seis desde 2020, y hasta el 70% de las llamadas desconocidas se asocian directamente con intentos de estafa.

Este fenómeno afecta tanto la vida personal como profesional y pone en riesgo la privacidad y la seguridad de millones de personas. El aumento de estos contactos no solicitados ha impulsado el desarrollo de tecnologías y estrategias para bloquearlos y evitar fraudes telefónicos.

Modalidades y riesgos de las estafas telefónicas

Las llamadas no deseadas pueden adoptar diversas formas, desde la suplantación de identidad (spoofing), donde delincuentes fingen ser representantes de empresas u organismos oficiales para obtener información sensible, hasta llamadas automáticas que envían mensajes pregrabados a una gran cantidad de usuarios.

Estos métodos buscan principalmente obtener dinero o datos personales mediante pretextos engañosos, utilizando técnicas de manipulación sofisticadas.

La creciente dependencia de los teléfonos inteligentes ha ampliado el alcance y la sofisticación de las estafas telefónicas. La facilidad con la que los ciberdelincuentes acceden a bases de datos, ya sea mediante compras legales o ilegales, y la capacidad de marcar números al azar han elevado la incidencia de estas llamadas. A veces, basta con completar un formulario en línea o suscribirse a un servicio para que los estafadores obtengan acceso a los datos de contacto.

Uno de los principales riesgos es el phishing, una modalidad de fraude en la que los estafadores simulan ser figuras de confianza para obtener información bancaria o contraseñas. También existen amenazas como el seguimiento del teléfono, la vigilancia de actividades con fines delictivos y el robo de identidad, en el que se utiliza el número de la víctima para cometer fraudes.

Cómo evitar caer en estafas telefónicas

Para enfrentar este problema, los fabricantes de teléfonos inteligentes han incorporado funciones avanzadas para filtrar o bloquear llamadas no deseadas. Las plataformas iOS y Android permiten identificar números sospechosos y activar bloqueos automáticos, aunque estas soluciones presentan limitaciones.

Las llamadas pueden filtrarse a través de la red o dirigirse a teléfonos fijos, donde las herramientas tecnológicas resultan menos eficaces. Por ello, los usuarios deben complementar la tecnología con buenas prácticas de seguridad, como evitar compartir datos personales con desconocidos.

Otra medida fundamental es no interactuar con llamadas de procedencia dudosa ni devolver llamadas a números desconocidos. Responder a estos contactos puede incrementar la probabilidad de que el número de la víctima se comparta entre comunidades de ciberdelincuentes, lo que intensifica el acoso telefónico. Bloquear números sospechosos puede indicar a los atacantes que el número está inactivo o no resulta rentable insistir.

El impacto de las llamadas spam y las mejores prácticas de prevención

El impacto de las llamadas spam va más allá del riesgo financiero. La recepción constante de llamadas no solicitadas genera distracción y estrés, especialmente en contextos laborales. El tiempo perdido y la preocupación por la posible exposición de datos personales afectan la productividad y el bienestar de los usuarios. Eliminar la posibilidad de recibir estos contactos indeseados representa un alivio y una medida preventiva para evitar episodios de fraude.

Las autoridades y organizaciones de ciberseguridad recomiendan implementar medidas adicionales, como inscribirse en listas de exclusión telefónica, actualizar periódicamente el software de los dispositivos y desconfiar de cualquier solicitud de datos personales o bancarios realizada por teléfono.

Según Kaspersky, la combinación de tecnología y educación digital resulta la estrategia más eficaz para frenar la proliferación de estafas telefónicas.

Protegerse frente a las llamadas no solicitadas exige una vigilancia constante y la adopción de recursos tecnológicos, junto con una actitud crítica ante cualquier comunicación inesperada. Informar a las autoridades competentes sobre cualquier intento de estafa contribuye a la prevención y persecución de estos delitos.