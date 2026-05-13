El funcionario estadounidense Jacob Helberg realizará visitas a Panamá y Costa Rica en misión oficial

Una nueva misión oficial recorre Guyana, Panamá y Costa Rica. El foco está puesto en acuerdos estratégicos y recursos esenciales para el futuro económico de la región. Decisiones clave se anunciarán durante el recorrido (Foto cortesía U.S. Department of State E Under Secretariat)

Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, iniciará una gira oficial del 12 al 16 de mayo por Guyana, Panamá y Costa Rica, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Participará en reuniones bilaterales y actividades orientadas a reforzar los intereses estadounidenses, con énfasis en la seguridad energética y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos en la región, de acuerdo con la nota de prensa oficial.

Helberg enfatizó que el propósito de su visita será promover los intereses estadounidenses y fortalecer las alianzas en materia de seguridad energética y cadenas de suministro de minerales críticos en nuestra región. Adicionalmente, el funcionario hará un recorrido por Guyana.

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Sobre el funcionario

Jacob Helberg ocupa actualmente el cargo de Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos en el Departamento de Estado de Estados Unidos, según el propio organismo. Entre 2022 y 2024, formó parte como comisionado de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, posición desde la que impulsó la aplicación de aranceles y promovió la independencia industrial frente a China.

En el pasado, Helberg se desempeñó como asesor principal del director ejecutivo de Palantir Technologies y fue uno de los primeros en invertir en empresas tecnológicas en crecimiento. Lideró la política de búsqueda global en Google y contribuyó a fundar GeoQuant. Además, creó The Hill & Valley Forum, una coalición bipartidista que buscó reducir la distancia de conocimiento entre ejecutivos de Silicon Valley y legisladores estadounidenses. Según el Departamento de Estado, esta organización desempeñó un papel clave en la promoción de la seguridad nacional ante los desafíos provenientes de China.

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Estados Unidos elige tres destinos para avanzar en la agenda económica y fortalecer la seguridad de abastecimiento. Nuevas negociaciones podrían redefinir el papel de la región en la competencia global (Foto cortesía U.S. Department of State E Under Secretariat)

En el ámbito académico, Helberg fue asesor sénior en el Programa de Geopolítica y Tecnología de la Universidad de Stanford y publicó el libro The Wires of War: Technology and the Global Struggle for Power, en el que argumenta la necesidad de una respuesta más decidida de Estados Unidos ante las aspiraciones tecnológicas del país asiático.

Otras visitas en Centroamérica

Actualmente, se encuentra en el país Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, marca una etapa en la que El Salvador podría afianzarse como un centro regional de tecnología de punta, además de crear uno de los mejores climas de negocios en la región, según destacó la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado.

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Caleb Orr, subsecretario estadounidense, lideró en junio una delegación de inversionistas de Estados Unidos en El Salvador y subrayó el avance nacional en tecnología, nearshoring e inversiones sofisticadas, refiriéndose al progreso como un “milagro” basado en el liderazgo de Nayib Bukele, según informó la Secretaría de Prensa. El recorrido incluyó el Centro Histórico de San Salvador y buscó detectar oportunidades concretas para capital extranjero, indicaron fuentes de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

El funcionario remarcó que el gobierno salvadoreño prioriza el desarrollo de cadenas de suministro de alta tecnología, una estrategia que, según Orr, ya genera proyectos relevantes en inteligencia artificial y centros de datos, con la expectativa de que la llegada de inversiones tecnológicas crezca en el corto plazo.

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El subsecretario Caleb Orr encabezó una delegación de inversionistas de Estados Unidos que destacó el crecimiento económico y tecnológico de El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

“Nuestra industria de capital de riesgo en los Estados Unidos revolucionó la cadena de suministro tecnológica y el presidente Bukele está haciendo de las cadenas de suministro de alta tecnología una prioridad significativa en El Salvador. En esta delegación traemos al sector privado y a algunas de las mejores firmas de capital de riesgo de nuestro país para escuchar su visión”, detalló el subsecretario, citado por la Secretaría de Prensa.

Entre las áreas identificadas como prioritarias para la inversión estadounidense, Orr mencionó la cadena logística tecnológica, la inteligencia artificial, el sector farmacéutico, textiles y energía, incluyendo la energía geotérmica. “Ya estamos viendo inversiones tecnológicas de alto nivel en El Salvador y esperamos que continúen creciendo”, afirmó el subsecretario, reiterando el interés de capital estadounidense en sectores tecnológicos emergentes.

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