Caputo se prepara para un 2027 desafiante: cuánta deuda vence y cómo siguen las negociaciones con el Banco Mundial

El ministro de Economía, Luis Caputo, negoció garantías con el Banco Mundial y el BID para facilitar el pago de USD 4.200 millones en julio. REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá de que el equipo económico asegura que el pago de deuda de julio por USD 4.300 millones ya está garantizado por la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28) y las garantías que se negocian con organismos internacionales, el mercado volvió a modificar su foco de preocupación. Ahora el centro de la inquietud recae sobre los vencimientos que la Argentina deberá afrontar en 2027, año en el que se concentran pagos por más de 23.000 millones de dólares. El contexto electoral agrega un elemento de incertidumbre, ya que la magnitud y el cronograma de los compromisos coincidirán con la definición presidencial.

Según datos elaborados por GMA Capital, el cronograma de compromisos financieros en moneda dura para los próximos años expone una secuencia ascendente que genera alerta entre inversores y analistas. El cuadro presentado por la ALyC muestra que, mientras en 2026 los pagos suman USD 8.218 millones, ese monto se triplica en 2027 a 23.621 millones de dólares.

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En diálogo con Infobae, Rocio Bisang, economista de GMA Capital, puntualizó que 2027 representa un año desafiante tanto por la magnitud de la deuda como por la concentración de los vencimientos. “En ese sentido los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para extender duration y acomodar los vencimientos son claves, teniendo en cuenta que el proceso electoral puede introducir mucha volatilidad en la macro hacia adelante”, explicó.

En la misma línea, precisó que los vencimientos en pesos para ese año llegan a $117 billones, mientras que en dólares, incluyendo los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), prestamos con bancos internacionales y deuda soberana, la suma totaliza 23.621 millones de dólares.

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La misma postura tuvo el director ejecutivo de Analytica, Claudio Caprarulo, quien sostuvo que las obligaciones del año siguiente son desafiantes de por si. A los acreedores privados se suman vencimientos netos con el FMI por cerca de USD 5.500 millones, pero el escenario se complejiza aún más al ser un año de elecciones presidenciales.

“Para evitar nuevamente una fuerte volatilidad es clave la acumulación de reservas de estos meses y si finalmente el riesgo país baja a una zona que permita refinanciar una proporción de esos pagos. En particular, porque la demanda de dólar ahorro puede aumentar ante la búsqueda de cobertura electoral”, destacó Caprarulo.

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Para 2028 y 2029, los montos proyectados ascienden a USD 19.982 millones y USD 21.365 millones respectivamente, llevando el acumulado total en el período 2026-2029 a más de 73.000 millones de dólares. La composición de la deuda a pagar en 2027 incluye USD 5.981 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 10.668 millones a acreedores privados y USD 6.973 millones en Bopreales y operaciones de prestamos con bancos, bajo supuestos específicos de refinanciación.

Analistas advierten que el año electoral de 2027 coincide con el pico de compromisos de deuda.

El informe de GMA Capital advierte que, aunque se lograron avances en la mejora de la calificación crediticia (el caso de Fitch la semana pasada, en donde se pasó de ‘CCC’ a ‘B-’), la carga de deuda en moneda extranjera y el calendario de vencimientos siguen siendo obstáculos relevantes. Aunque para ese entonces el equipo económico podría tener la posibilidad de salir al mercado internacional, siempre y cuando el riesgo país profundice el sendero bajista.

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Por ahora, la estrategia oficial apunta a administrar los tiempos y la magnitud de los vencimientos sin recurrir de inmediato a la emisión de deuda en el mercado internacional a tasas elevadas. La semana pasada, José Luis Daza, viceministro de Economía, remarcó que el Gobierno evita por ahora retornar al endeudamiento externo en condiciones que puedan tensar el equilibrio financiero.

Pero el funcionario expresó su confianza en que las tasas que exigen los inversores por títulos soberanos bajarán antes de los grandes vencimientos de 2027. “No estamos lejos de volver a los mercados”, afirmó Daza, quien consideró que todavía existen condiciones favorables para un retorno próximo al financiamiento externo, aunque sin apurar la toma de nueva deuda.

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El vencimiento de julio

En julio, el equipo económico tiene que afrontar el vencimiento por 4.200 millones de dólares. Desde el oficialismo aseguran que está garantizado el pago y que ahora están negociando para cubrir el de enero y julio del 2027. La estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, parte de tres pilares: la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 y 2028 y prestamos con bancos internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. REUTERS/Ken Cedeno

No obstante, los números de los depósitos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exponen que Caputo dependerá, sobre todo, de los prestamos con bancos internacionales para poder afrontar el pago. El titular del Palacio de Hacienda se encuentra en conversaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para habilitar garantías y con ello poder acceder de financiamiento a tasas más bajas. Según fuentes de Economía, el proceso con ambos organismos avanzó en las últimas semanas.

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Cabe destacar que existen diferencias en los mecanismos: el Banco Mundial se encargará de las negociaciones con los bancos, mientras que el cartera económica lidera el diálogo en el caso del BID y luego lo hará con las entidades. “El que llegue antes”, resumió una fuente oficial consultada por Infobae sobre cuál de las dos garantías se utilizará para el próximo pago.

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas tiene que afrontar un importante test luego del resultado de la licitación del AO28 de quince días atrás. Sobre todo con lo que sucedió en la segunda vuelta, en donde solo se pudo colocar USD 48 millones cuando el limite disponible era de 100 millones de dólares. Aunque el hecho de que la demanda fuera menor que el OA27 (en donde si se colocaron USD 100 millones) era de esperarse, ya que se trata de un bono que vence fuera del mandato de Milei.

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