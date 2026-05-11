¿Tu Smart TV está en la lista? Netflix dejará de funcionar en estos televisores desde el 15 de mayo de 2026

La mayoría de los televisores inteligentes fabricados desde 2016 en adelante mantienen la compatibilidad con Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el 15 de mayo de 2026, Netflix dejará de funcionar en una serie de televisores y celulares antiguos. La medida afecta principalmente a Smart TV fabricados antes de 2015 y a dispositivos móviles que no pueden actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0. Marcas como Samsung, Sony, LG, Apple y Panasonic tienen modelos dentro de la lista de equipos afectados.

Qué Smart TV perderán compatibilidad con Netflix desde el 15 de mayo

La mayoría de los televisores inteligentes fabricados desde 2016 en adelante mantienen la compatibilidad con Netflix. El problema afecta a los modelos anteriores a 2014 o 2015, que ya no podrán acceder a la app ni recibir nuevas actualizaciones o funciones de la plataforma.

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Entre los modelos de televisores que perderán soporte se encuentran:

Apple TV: todas las versiones de primera, segunda y tercera generación.

LG: modelos de la serie Infinia como LX9500 y Nano LED como LM9600.

Panasonic: versiones AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y similares.

Sony: modelos de la serie Bravia, como KDL, XBR y W95.

Samsung: serie EOS de Samsung Smart TV.

La incompatibilidad no se limita a los televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar si un televisor sigue siendo compatible, basta con comprobar si el ícono de Netflix aparece en el menú principal o en la tienda de aplicaciones del dispositivo, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play.

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Qué celulares también pierden acceso a Netflix en mayo de 2026

La incompatibilidad no se limita a los televisores. Los dispositivos móviles que no pueden actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0 tampoco podrán instalar ni usar la aplicación oficial de Netflix.

En el caso de iPhone, los modelos afectados son:

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iPhone X

iPhone 8 y iPhone 8 Plus

iPhone 7 y iPhone 7 Plus

iPhone 6s y iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Modelos anteriores

En Android, los equipos que no pueden actualizarse a la versión 9.0 incluyen:

Samsung Galaxy S8 y Galaxy S7

Huawei P10 y Huawei Mate 9LG G6 y LG G5

Sony Xperia XZ1

Modelos lanzados antes de 2018

Los dispositivos móviles que no pueden actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0 tampoco podrán instalar ni usar la app oficial de Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué Netflix deja de ser compatible con dispositivos antiguos

La razón detrás de estos cortes de soporte es técnica. A medida que Netflix incorpora nuevas funciones, actualizaciones de seguridad y mejoras en la interfaz, necesita sistemas operativos más recientes y mayor capacidad de procesamiento.

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Los equipos más antiguos cuentan con hardware limitado y sistemas que los propios fabricantes ya no actualizan, lo que dificulta la ejecución eficiente de la aplicación. La falta de actualizaciones regulares también incrementa los riesgos de seguridad y afecta la estabilidad del servicio.

Netflix prioriza el soporte para dispositivos que pueden integrar nuevas herramientas, parches y formatos de reproducción, como la transmisión en alta definición o la compatibilidad con perfiles múltiples.

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Netflix requiere sistemas operativos más recientes para soportar sus nuevas funciones y mejoras. REUTERS/Mike Blake

Es menester indicar que ese proceso de descontinuación es habitual en la industria tecnológica y permite enfocar recursos en equipos donde la demanda y las posibilidades de desarrollo son mayores.

Las nuevas funciones de Netflix

Netflix ha introducido varias funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios y mantenerse al día con las tendencias digitales. Entre las novedades más destacadas se encuentra el formato “Clips”, un feed vertical de videos breves adaptado a los intereses de cada usuario.

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Esta herramienta facilita el descubrimiento de nuevas series, películas y especiales, y permite agregar títulos a la lista personal, reproducirlos o compartirlos directamente desde el feed. En el futuro, se prevé la incorporación de transmisiones en vivo y colecciones temáticas para agilizar aún más la búsqueda de contenido.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el formato “Clips”, un feed vertical de videos breves adaptado a los intereses de cada usuario. REUTERS/Dado Ruvic

La plataforma también ha expandido su oferta con la integración de video podcasts, gracias a una alianza con Spotify y The Ringer. Actualmente, dispone de al menos 16 producciones originales, principalmente deportivas, y se espera que este formato continúe creciendo dentro de Netflix.

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Otra novedad es la posibilidad de jugar en Smart TV accediendo a la pestaña ‘Juegos’ y utilizando el celular como control, lo que elimina la necesidad de consolas. Juegos como LEGO Party y Tetris Time Warp ya están disponibles bajo esta modalidad.

Pensando en el público infantil, Netflix ha lanzado la aplicación “Netflix Playground”, dirigida a niños de hasta ocho años. Ofrece juegos y series con perfiles personalizados, control parental, bloqueo de títulos no aptos y protección mediante PIN para los perfiles adultos.

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Además, permite descargar actividades para usarlas sin conexión, garantizando un entorno seguro y sin compras integradas.