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Sony confirma la integración de IA Mockingbird en Horizon Zero Dawn Remastered

Mockingbird es una tecnología que posibilita la animación de modelos faciales en 3D a partir de datos recogidos en sesiones de interpretación

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Horizon Zero Dawn Remastered, de Guerrilla Games y Nixxes Software.
El sistema Mockingbird se basa en el procesamiento veloz de datos de captura facial.

Sony confirma la integración de IA Mockingbird en Horizon Zero Dawn Remastered, marcando un paso relevante en el uso de inteligencia artificial para la producción de videojuegos dentro de PlayStation Studios.

La compañía ha decidido transparentar cómo estas tecnologías están facilitando procesos en el desarrollo de títulos recientes, permitiendo a sus equipos aumentar la eficiencia y explorar nuevas posibilidades creativas sin desplazar el trabajo humano.

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Implementación de IA en el desarrollo de juegos de PlayStation Studios

La presentación corporativa liderada por Hideaki Nishino, consejero delegado de Sony Interactive Entertainment, expuso la estrategia de la empresa en relación con la inteligencia artificial, la cual se posiciona como una “herramienta poderosa” para cumplir con el objetivo de PlayStation de ser el mejor entorno tanto para jugadores como para desarrolladores.

Horizon Zero Dawn Remastered, de Guerrilla Games y Nixxes Software.
Horizon Zero Dawn Remastered es una versión actualizada del exitoso juego de acción y mundo abierto desarrollado originalmente por Guerrilla Games.

Nishino detalló que equipos internos ya están automatizando tareas repetitivas y optimizando la productividad en áreas clave como la ingeniería de software, el control de calidad y el modelado 3D.

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Uno de los ejemplos concretos presentados fue Mockingbird, una tecnología desarrollada internamente que posibilita la animación de modelos faciales en 3D a partir de datos recogidos en sesiones de interpretación. Esta herramienta ya ha sido utilizada en juegos lanzados recientemente, como Horizon Zero Dawn Remastered, y adoptada por estudios internos emblemáticos como Naughty Dog y San Diego Studio.

Funcionamiento y ventajas de Mockingbird en la animación facial

El sistema Mockingbird se basa en el procesamiento veloz de datos de captura facial, permitiendo que modelos tridimensionales sean animados en lapsos de tiempo muy reducidos.

Horizon Zero Dawn Remastered, de Guerrilla Games.
Una característica destacada de Horizon Zero Dawn Remastered es la actualización gráfica integral.

Según la información presentada por Sony, tareas de animación que tradicionalmente requerían varias horas pueden completarse ahora en apenas unos segundos, lo que representa una transformación en los flujos de trabajo de los equipos de animación.

A pesar de la eficiencia que aporta, Sony ha subrayado que Mockingbird no busca reemplazar a los intérpretes ni a los animadores. La tecnología se utiliza para optimizar el tratamiento de los datos obtenidos durante las sesiones de captura, acelerando el proceso sin eliminar la intervención o creatividad humana. El enfoque sigue estando en el apoyo a los profesionales del sector, no en la sustitución de sus aportes.

Uso de IA en otros ámbitos del desarrollo de juegos de PlayStation

Además de la animación facial, Sony ha mostrado ejemplos de aplicación de inteligencia artificial en otros aspectos técnicos, como el modelado de cabello en remasterizaciones recientes desarrolladas por Guerrilla y Nixxes. En estos casos, la IA permite reducir la carga de procesos manuales, aunque la intervención creativa de los equipos sigue siendo esencial para el resultado final.

Horizon Zero Dawn Remastered, de Guerrilla Games y Nixxes Software.
Horizon Zero Dawn Remastered para PS5 y PC presenta una mejora visual notable, pensada para igualar el nivel gráfico del título original con el de su secuela, Forbidden West.

La estrategia de PlayStation en torno a la inteligencia artificial se extiende también a tecnologías como PSSR, un sistema de reescalado basado en aprendizaje automático implementado en la PS5 Pro.

Esta innovación está orientada a mejorar la resolución y el rendimiento de los títulos, permitiendo que los estudios dediquen más recursos a áreas como la narrativa y el diseño de mundos.

Aunque Sony sostiene que estas herramientas permiten a los equipos centrarse en aspectos creativos y reducir el tiempo invertido en tareas repetitivas, la introducción de inteligencia artificial en la industria del videojuego sigue generando debate.

Persisten dudas sobre el impacto laboral y la preocupación de parte de la comunidad sobre la proliferación de contenidos generados automáticamente, una inquietud que la compañía reconoce, pero que encara subrayando la complementariedad de la IA con el trabajo profesional existente.

Horizon Zero Dawn Remastered, de Guerrilla Games.
El contenido y la estructura del juego permanecen fieles al original, conservando tanto sus virtudes como sus limitaciones.

Cómo es Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered es una versión actualizada del exitoso juego de acción y mundo abierto desarrollado originalmente por Guerrilla Games. Esta remasterización, pensada principalmente para PlayStation 5, incluye mejoras notables en gráficos, animaciones, iluminación, modelados de personajes y soporte para el mando DualSense.

El paquete incorpora también la expansión Frozen Wilds, lo que ofrece una experiencia completa para quienes no disfrutaron el título en su lanzamiento original. A nivel técnico, el remaster destaca por una mayor fidelidad visual, tiempos de carga reducidos y una presentación que lo acerca a los estándares de su secuela, aunque mantiene intacta la historia y la jugabilidad de la versión de 2017.

El contenido y la estructura del juego permanecen fieles al original, conservando tanto sus virtudes como sus limitaciones: la exploración, el combate contra máquinas y la narrativa siguen siendo el eje central, pero persisten algunos elementos repetitivos y mecánicas propias de los mundos abiertos convencionales.

Para quienes ya completaron la entrega original, la remasterización puede sentirse como una mejora opcional, sobre todo por la presencia de actualizaciones previas en PS4 y PC. Sin embargo, para nuevos jugadores o quienes buscan la versión definitiva de la aventura de Aloy, Horizon Zero Dawn Remastered representa la forma más pulida y completa de acceder a uno de los títulos más reconocidos del catálogo de PlayStation.

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