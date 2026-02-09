Tecno

Cómo identificar llamadas spam: tres trucos rápidos y efectivos

De acuerdo con las autoridades los números ocultos, la urgencia en la conversación y solicitudes de datos personales son indicios claros de engaño

Llamadas spam en 2026: claves
Llamadas spam en 2026: claves para detectar fraudes, vishing y proteger tu privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas spam han dejado de ser simplemente molestas para convertirse en una amenaza real para la privacidad y la seguridad financiera. Cada vez es más común recibir llamadas no deseadas que buscan desde vender servicios hasta obtener datos personales con fines fraudulentos.

Distinguir entre una llamada legítima y una trampa de ingeniería social es fundamental para evitar caer en estafas, especialmente en un contexto donde el fraude financiero y el robo de identidad mediante vishing o llamadas fantasma son cada vez más sofisticados.

La urgencia de aprender a identificar llamadas spam no solo responde a la protección económica, también al bienestar emocional y la prevención del acoso telefónico. A continuación, algunas pautas sobre cómo reconocer intentos de fraude y qué señales debes tener en cuenta para protegerte en el día a día.

El peligro de las llamadas
El peligro de las llamadas spam: cómo protegerte del fraude telefónico y el robo de identidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué diferencia una llamada spam de una legítima

La Policía Nacional de España advierte que existen tres claves básicas para detectar si una llamada es spam o incluso una estafa. La primera es la falta de transparencia: si te llaman desde un número oculto, uno desconocido o con un prefijo internacional inusual, o si el interlocutor no concreta el nombre de la empresa o institución, es motivo de sospecha. Las empresas legítimas suelen identificarse claramente y no llaman desde números ocultos.

La segunda señal es la presión para tomar decisiones inmediatas. Los estafadores suelen apurar a la víctima para que acepte ofertas, cambios de contrato o transferencias en esa misma llamada, sin tiempo para pensar ni consultar. Si notas urgencia o insistencia constante, lo más prudente es cortar la comunicación y verificar la información por otros medios.

El tercer truco es la solicitud de datos personales o financieros. Ninguna compañía seria te pedirá contraseñas, números de tarjeta o datos bancarios por teléfono, especialmente si ya eres cliente. Si durante la conversación te solicitan información sensible, detén la llamada de inmediato y contacta directamente con la empresa a través de sus canales oficiales para confirmar la autenticidad.

Cuál es el peligro con las llamadas Spam

El peligro actual de las llamadas spam va más allá de la publicidad. Los ciberdelincuentes han perfeccionado técnicas como el vishing, que consiste en suplantar la identidad de bancos o instituciones para obtener datos confidenciales.

Fraudes telefónicos en alza: guía
Fraudes telefónicos en alza: guía para evitar caer en llamadas spam, vishing y deepfakes de voz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un discurso convincente, logran que la víctima revele códigos de verificación, contraseñas o realice transferencias bajo el pretexto de una emergencia o una oferta única.

Un riesgo emergente en la actualidad es el robo de datos biométricos mediante llamadas silenciosas o “fantasma”. Los delincuentes graban la voz del usuario con el objetivo de crear deepfakes de audio, capaces de engañar a sistemas de seguridad o incluso a familiares. Además, responder a estas llamadas confirma que la línea está activa, lo que puede derivar en que el número sea vendido a otras redes de spam y acoso telefónico.

Qué hacer si recibo llamadas spam

Para protegerte, es recomendable no devolver llamadas perdidas de números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales. Utiliza aplicaciones de identificación de llamadas y bloquea los números sospechosos.

Si recibes una llamada inesperada de tu banco, compañía eléctrica o de gas, cuelga y llama tú mismo al número oficial de la empresa para confirmar la información.

Evita compartir datos personales por teléfono y nunca sigas instrucciones de presionar teclas o instalar aplicaciones sugeridas durante una llamada. Mantente informado sobre las nuevas modalidades de fraude y comparte estas recomendaciones con familiares y amigos para crear una red de protección más amplia.

La sofisticación de las llamadas spam y su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías exige atención y acción constante. La prevención y la educación siguen siendo las mejores defensas frente al fraude telefónico.

