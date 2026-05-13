El Salvador

El subsecretario de Estados Unidos, Caleb Orr, elogia el “milagro” económico y tecnológico de El Salvador durante visita oficial

Un equipo de altos funcionarios estadounidenses, encabezado por el subsecretario Caleb Orr, visitaron el país para explorar nuevas oportunidades de colaboración en sectores tecnológicos, industriales y energéticos en la nación centroamericana

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El subsecretario Caleb Orr encabezó una delegación de inversionistas de Estados Unidos que destacó el crecimiento económico y tecnológico de El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El subsecretario Caleb Orr encabezó una delegación de inversionistas de Estados Unidos que destacó el crecimiento económico y tecnológico de El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, Caleb Orr, encabezó una delegación de inversionistas estadounidenses en El Salvador y este martes destacó los avances del país en tecnología, nearshoring e inversiones de alto nivel, calificando el progreso como un “milagro” impulsado por el liderazgo del presidente Nayib Bukele, de acuerdo con información de la Secretaría de Prensa.

Orr recorrió el Centro Histórico de San Salvador junto a la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, en una visita que, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, tuvo como objetivo identificar oportunidades de inversión para empresas de capital estadounidense. El funcionario estuvo acompañado por representantes de algunas de las principales firmas de capital de riesgo estadounidenses, interesadas en conocer de cerca el entorno de negocios que ofrece el país.

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Durante su recorrido, Orr expresó satisfacción por el rumbo económico y la transformación urbana de la capital salvadoreña. “Estamos muy complacidos de estar aquí y ver el progreso notable que su país está logrando. San Salvador es hermoso y próspero, y el presidente Nayib Bukele lo está convirtiendo en un destino de alta tecnología y de nearshoring. Esta visita busca entender el milagro que el presidente ha logrado para comprender mejor las oportunidades de inversión de algunas de las principales firmas internacionales de los Estados Unidos”, afirmó el subsecretario, según la Secretaría de Prensa.

El liderazgo de Nayib Bukele impulsa la transformación urbana y tecnológica de San Salvador, apreciado por empresarios estadounidenses, de acuerdo con el subsecretario Orr.(Cortesía: Secretaría de Prensa)
El liderazgo de Nayib Bukele impulsa la transformación urbana y tecnológica de San Salvador, apreciado por empresarios estadounidenses, de acuerdo con el subsecretario Orr.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Delegación estadounidense ve a El Salvador como socio estratégico

El subsecretario apuntó que la industria de capital de riesgo de Estados Unidos ha revolucionado la cadena de suministro tecnológica a nivel global y reconoció que el gobierno salvadoreño ha convertido el desarrollo de cadenas de suministro de alta tecnología en una prioridad. “Nuestra industria de capital de riesgo en los Estados Unidos revolucionó la cadena de suministro tecnológica y el presidente Bukele está haciendo de las cadenas de suministro de alta tecnología una prioridad significativa en El Salvador. En esta delegación traemos al sector privado y a algunas de las mejores firmas de capital de riesgo de nuestro país para escuchar su visión”, detalló Orr.

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El funcionario resaltó también la solidez de la relación bilateral entre ambos países. “El Salvador es uno de los mejores socios de Estados Unidos en toda la región y estamos avanzando muy bien en la implementación del acuerdo comercial recíproco”, apuntó Orr, quien destacó que el país centroamericano ha superado las expectativas estadounidenses en materia económica y de atracción de inversiones sofisticadas.

Representantes de firmas de capital de riesgo norteamericanas analizaron las oportunidades de nearshoring y tecnología en El Salvador junto a autoridades locales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Representantes de firmas de capital de riesgo norteamericanas analizaron las oportunidades de nearshoring y tecnología en El Salvador junto a autoridades locales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Además, Orr señaló que El Salvador se perfila como un polo para la llegada de inversiones tecnológicas de alto nivel. “Ya estamos viendo inversiones tecnológicas de alto nivel en El Salvador y esperamos que continúen creciendo con nuevos proyectos vinculados a inteligencia artificial y centros de datos”, agregó el subsecretario, enfatizando el interés de firmas estadounidenses en sectores tecnológicos emergentes.

Nosotros hemos identificado varias áreas de inversión. Por ejemplo, la cadena logística tecnológica. Esto está siendo impulsado por el presidente Bukele, pero también hemos identificado otras áreas como la inteligencia artificial, la industria farmacéutica, textiles, energía, me refiero a diferentes tipos de energía, por ejemplo, geotérmica”, puntualizó.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, destacó durante su visita a San Salvador el interés de empresas estadounidenses en invertir en sectores como inteligencia artificial, centros de datos, cadena logística tecnológica, industria farmacéutica, textiles y energías renovables. (Cortesía: Secretaria de Prensa)

Orr enfatizó el estatus de El Salvador como socio estratégico para Estados Unidos en el hemisferio. “En cuanto a la relación que nosotros tenemos con El Salvador, es una relación excelente en cuanto a asuntos económicos y los Estados Unidos trabaja con diferentes países, diferentes socios, pero El Salvador ha sido el primer país con el que hemos firmado este acuerdo recíproco. Y estamos trabajando para implementar plenamente el acuerdo recíproco y hemos progresado mucho”, declaró el subsecretario.

La visita de la delegación estadounidense, conformada por representantes de firmas de inversión y tecnología, incluyó reuniones con autoridades locales y recorridos por puntos estratégicos de la capital, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el entorno empresarial salvadoreño y explorar iniciativas de colaboración en sectores tecnológicos avanzados.

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