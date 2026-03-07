Apágala ya: la función invisible de tu celular que rastrea tus pasos sin que te des cuenta

El Bluetooth viene activado por defecto y debes apagarlo cuando no lo usas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una función presente en prácticamente todos los celulares inteligentes podría convertirse en una puerta de entrada para ciberdelincuentes si permanece activada sin necesidad. Se trata del Bluetooth, una tecnología diseñada para conectar dispositivos de forma inalámbrica que, si no se gestiona correctamente, puede exponer información personal a ataques digitales.

Expertos en ciberseguridad advierten que mantener esta función activada permanentemente aumenta el riesgo de sufrir técnicas de intrusión como el Bluesnarfing, un tipo de ataque que permite a un atacante acceder de forma remota a datos almacenados en el dispositivo. Por este motivo, recomiendan desactivarla cuando no esté en uso y mantener el teléfono actualizado con los parches de seguridad más recientes.

El Bluetooth es una tecnología ampliamente utilizada en teléfonos modernos, ya que permite conectar auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces, automóviles y otros accesorios. Sistemas operativos móviles como Android y iOS incluyen esta función activada o fácilmente accesible por defecto, lo que facilita su uso diario, pero también puede abrir nuevas vulnerabilidades si no se controla adecuadamente.

A través del Bluetooth, ciberdelincuentes pueden acceder a tus archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el bluesnarfing

El bluesnarfing es una técnica de ataque que aprovecha debilidades en la conexión Bluetooth para acceder a información almacenada en un dispositivo cercano. A diferencia de otros métodos de intrusión digital, este ataque no siempre requiere que el usuario acepte manualmente una conexión.

En determinadas circunstancias, un atacante puede aprovechar fallos de seguridad en el software del teléfono para intentar conectarse al dispositivo y extraer datos sin autorización. Para llevar a cabo este tipo de ataque, el ciberdelincuente debe encontrarse relativamente cerca del objetivo, ya que el Bluetooth tiene un alcance limitado que generalmente oscila entre unos pocos metros y varias decenas dependiendo del dispositivo.

Si el ataque tiene éxito, el intruso podría acceder a información sensible como contactos, mensajes, archivos almacenados en el teléfono e incluso credenciales personales. En algunos casos también podría obtener datos relacionados con aplicaciones o documentos privados.

Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido puede traer riesgos de accesos no autorizados al celular.

Por esta razón, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas básicas para reducir el riesgo de exposición.

Medidas de seguridad básicas

Una de las recomendaciones más simples es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Aunque muchas personas lo mantienen activado durante todo el día para conectar accesorios, lo más seguro es apagarlo una vez que ya no sea necesario.

También se aconseja evitar aceptar solicitudes de conexión de dispositivos desconocidos. En algunos casos, los ciberdelincuentes intentan establecer una conexión directa con el teléfono de la víctima para obtener acceso a información o instalar software malicioso.

Otra medida importante es mantener el teléfono actualizado. Los fabricantes publican periódicamente parches de seguridad para corregir vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo. Los dispositivos que no reciben estas actualizaciones pueden ser más vulnerables a ataques que aprovechan fallos antiguos del software.

Ciberdelincuentes pueden extraer tus datos a través del Bluetooth. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el Bluetooth

Desactivar esta función es un proceso sencillo que puede realizarse en pocos pasos desde el menú de configuración del teléfono.

En dispositivos con Android, el usuario debe abrir la aplicación de ajustes, ingresar al apartado de conexiones o dispositivos conectados y desactivar el interruptor de Bluetooth. En algunos modelos también existe una opción llamada “visibilidad del dispositivo”, que conviene desactivar para evitar que otros equipos detecten el teléfono.

En el caso de los dispositivos de Apple, basta con acceder a la aplicación de ajustes, seleccionar el menú Bluetooth y desactivar el interruptor correspondiente. Aunque también puede apagarse desde el centro de control, esta opción solo limita temporalmente algunas conexiones y no desactiva completamente la función.

Solo debes activar el Bluetooth cuando es necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito sencillo para mejorar la seguridad

El Bluetooth es una herramienta útil que forma parte de la experiencia cotidiana de los smartphones modernos. Sin embargo, como ocurre con muchas tecnologías inalámbricas, su uso implica ciertos riesgos si no se toman precauciones básicas.

Apagar la función cuando no se utiliza, evitar conexiones con dispositivos desconocidos y mantener el sistema actualizado son medidas simples que pueden reducir significativamente la posibilidad de sufrir ataques digitales.