Tecno

Apágala ya: la función invisible de tu celular que rastrea tus pasos sin que te des cuenta

Expertos advierten que mantener el Bluetooth activado en el celular puede facilitar ataques como el Bluesnarfing

Guardar
El Bluetooth viene activado por
El Bluetooth viene activado por defecto y debes apagarlo cuando no lo usas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una función presente en prácticamente todos los celulares inteligentes podría convertirse en una puerta de entrada para ciberdelincuentes si permanece activada sin necesidad. Se trata del Bluetooth, una tecnología diseñada para conectar dispositivos de forma inalámbrica que, si no se gestiona correctamente, puede exponer información personal a ataques digitales.

Expertos en ciberseguridad advierten que mantener esta función activada permanentemente aumenta el riesgo de sufrir técnicas de intrusión como el Bluesnarfing, un tipo de ataque que permite a un atacante acceder de forma remota a datos almacenados en el dispositivo. Por este motivo, recomiendan desactivarla cuando no esté en uso y mantener el teléfono actualizado con los parches de seguridad más recientes.

El Bluetooth es una tecnología ampliamente utilizada en teléfonos modernos, ya que permite conectar auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces, automóviles y otros accesorios. Sistemas operativos móviles como Android y iOS incluyen esta función activada o fácilmente accesible por defecto, lo que facilita su uso diario, pero también puede abrir nuevas vulnerabilidades si no se controla adecuadamente.

A través del Bluetooth, ciberdelincuentes
A través del Bluetooth, ciberdelincuentes pueden acceder a tus archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el bluesnarfing

El bluesnarfing es una técnica de ataque que aprovecha debilidades en la conexión Bluetooth para acceder a información almacenada en un dispositivo cercano. A diferencia de otros métodos de intrusión digital, este ataque no siempre requiere que el usuario acepte manualmente una conexión.

En determinadas circunstancias, un atacante puede aprovechar fallos de seguridad en el software del teléfono para intentar conectarse al dispositivo y extraer datos sin autorización. Para llevar a cabo este tipo de ataque, el ciberdelincuente debe encontrarse relativamente cerca del objetivo, ya que el Bluetooth tiene un alcance limitado que generalmente oscila entre unos pocos metros y varias decenas dependiendo del dispositivo.

Si el ataque tiene éxito, el intruso podría acceder a información sensible como contactos, mensajes, archivos almacenados en el teléfono e incluso credenciales personales. En algunos casos también podría obtener datos relacionados con aplicaciones o documentos privados.

Especialistas en ciberseguridad advierten que
Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido puede traer riesgos de accesos no autorizados al celular.

Por esta razón, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas básicas para reducir el riesgo de exposición.

Medidas de seguridad básicas

Una de las recomendaciones más simples es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Aunque muchas personas lo mantienen activado durante todo el día para conectar accesorios, lo más seguro es apagarlo una vez que ya no sea necesario.

También se aconseja evitar aceptar solicitudes de conexión de dispositivos desconocidos. En algunos casos, los ciberdelincuentes intentan establecer una conexión directa con el teléfono de la víctima para obtener acceso a información o instalar software malicioso.

Otra medida importante es mantener el teléfono actualizado. Los fabricantes publican periódicamente parches de seguridad para corregir vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo. Los dispositivos que no reciben estas actualizaciones pueden ser más vulnerables a ataques que aprovechan fallos antiguos del software.

Ciberdelincuentes pueden extraer tus datos
Ciberdelincuentes pueden extraer tus datos a través del Bluetooth. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el Bluetooth

Desactivar esta función es un proceso sencillo que puede realizarse en pocos pasos desde el menú de configuración del teléfono.

En dispositivos con Android, el usuario debe abrir la aplicación de ajustes, ingresar al apartado de conexiones o dispositivos conectados y desactivar el interruptor de Bluetooth. En algunos modelos también existe una opción llamada “visibilidad del dispositivo”, que conviene desactivar para evitar que otros equipos detecten el teléfono.

En el caso de los dispositivos de Apple, basta con acceder a la aplicación de ajustes, seleccionar el menú Bluetooth y desactivar el interruptor correspondiente. Aunque también puede apagarse desde el centro de control, esta opción solo limita temporalmente algunas conexiones y no desactiva completamente la función.

Solo debes activar el Bluetooth
Solo debes activar el Bluetooth cuando es necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito sencillo para mejorar la seguridad

El Bluetooth es una herramienta útil que forma parte de la experiencia cotidiana de los smartphones modernos. Sin embargo, como ocurre con muchas tecnologías inalámbricas, su uso implica ciertos riesgos si no se toman precauciones básicas.

Apagar la función cuando no se utiliza, evitar conexiones con dispositivos desconocidos y mantener el sistema actualizado son medidas simples que pueden reducir significativamente la posibilidad de sufrir ataques digitales.

Temas Relacionados

CelularBluetoothCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Amazon Prime regala 13 juegos de PC en marzo: estos son y cómo tenerlos

La selección incluye títulos de distintos géneros, como Rebel Galaxy, Total War: Three Kingdoms y Chimp Quest: Spirit Isle

Amazon Prime regala 13 juegos

Se acaba la TV gratis e insegura: cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

Algunas opciones recomendadas son YouTube, Pluto TV, que ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas

Se acaba la TV gratis

Lo que los fabricantes no te dicen sobre dejar el móvil cargando mientras duermes

Mantener la batería al 100 % durante horas puede acelerar su desgaste con el paso del tiempo

Lo que los fabricantes no

Agentes de caos: lo que realmente revela el estudio más inquietante sobre IA autónoma de 2026

No es que los agentes de IA conspiren. Es que no entienden el contexto de lo que hacen. Y ya los estamos desplegando

Agentes de caos: lo que

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Los 10 animes más populares
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Rendimiento “mediocre” y la “vergonzosa” eliminación que esquivó Alpine: el duro análisis sobre la Qualy de Colapinto y Gasly en la F1

Preocupación por Neuer de cara al Mundial: se resintió de su lesión, salió en el entretiempo y es duda para los amistosos de Alemania

Deportiva Riestra anunció la contratación del “Hazard nigeriano”

TELESHOW
Así fue el primer show

Así fue el primer show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: fotos y videos de un amor incondicional

Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo

Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

INFOBAE AMÉRICA

Kristi Noem presenta el Escudo

Kristi Noem presenta el Escudo de las Américas como alianza para defender la soberanía y la seguridad regional

Marzo podría ofrecer más oportunidades para observar auroras boreales en el hemisferio norte

Siete parques de diversiones de una misma cadena en Estados Unidos y Canadá cambian de dueño por 331 millones

Los tesoros de Ramsés II se muestran en Londres: así es la exposición que revive el esplendor de Egipto

Más de 6,000 emprendedores salvadoreños acceden anualmente a capacitación impulsada por CONAMYPE