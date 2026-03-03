Bluetooth se reinventa: descubre las nuevas funciones que transformarán tus dispositivos

Para emplear Channel Sounding, es necesario que los dispositivos se emparejen mediante un enlace cifrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas actualizaciones de Bluetooth prometen transformar la experiencia con dispositivos inalámbricos, desde una localización más exacta hasta transferencias de datos significativamente más rápidas y nuevas capacidades de audio.

Sin embargo, la llegada de estas mejoras plantea desafíos para los consumidores, que deberán informarse bien antes de comprar para asegurarse de que sus dispositivos sean realmente compatibles.

Channel Sounding: localización precisa y seguridad mejorada

Una de las innovaciones más destacadas es el Channel Sounding, ya disponible en móviles como el Pixel 10 de Google. Esta función permite que dispositivos Bluetooth se localicen entre sí con una precisión de decenas de centímetros, superando ampliamente la fiabilidad del método tradicional basado en RSSI.

Es menester señalar que casos de uso como llaves digitales de coche y rastreadores para encontrar objetos se beneficiarán especialmente de esta mejora.

Para emplear Channel Sounding, es necesario que los dispositivos se emparejen mediante un enlace cifrado, lo que aporta mayor seguridad frente a técnicas anteriores de posicionamiento Bluetooth. A pesar de su potencial, muchos usuarios podrían desconocer su existencia, ya que los fabricantes no siempre la promocionan en las especificaciones.

HDT y nuevas funciones de audio: Bluetooth apunta a competir con el Wi-Fi

Próximamente, el Alto Rendimiento de Datos (HDT) permitirá cuadruplicar la velocidad de transferencia, pasando de 2,1 Mbps a 8 Mbps. Esto hará posible transferir archivos grandes entre dispositivos sin depender de Wi-Fi, acercando el Bluetooth a la funcionalidad de sistemas como Quick Share de Android.

Las versiones de Bluetooth no garantizan compatibilidad total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas mejoras abrirán la puerta a nuevas funciones de audio Bluetooth LE, como codecs para sonido de alta resolución y sin pérdidas, marcos para audio envolvente y espacial, así como extensiones al estándar de transmisión Auracast.

Sin embargo, la compatibilidad dependerá tanto del hardware (el chipset Bluetooth) como de la decisión del fabricante de actualizar el software. Marcas como JBL, por ejemplo, han adoptado algunas funciones como Auracast, pero aún no confirman la llegada de audio de alta resolución a través de actualizaciones.

Latencia ultrabaja y expansión a nuevas frecuencias

Otro avance esperado es la “Latencia Ultra Baja”, que reducirá el retardo en mandos de juego de 7,5 ms a solo 1 ms, lo que podría ser determinante en partidas competitivas.

Es pertinente señalar que esta mejora se implementará de forma progresiva para los desarrolladores y se espera que esté disponible para el público a mediados de 2026.

Bluetooth permite vincular dispositivos electrónicos sin cables, generalmente en un rango de hasta 10 metros. (Imagen ilustrativa Infobae)

A largo plazo, el grupo Bluetooth SIG planea expandir Bluetooth LE a bandas de 5 y 6 GHz para aliviar la congestión de la banda de 2,4 GHz. Mientras que la banda de 5 GHz ya está disponible como espectro sin licencia en muchos países, la de 6 GHz enfrenta regulaciones distintas según el país.

Aunque estas actualizaciones prometen revolucionar el uso del Bluetooth, existe el reto de que los consumidores puedan identificar qué dispositivos son realmente compatibles.

Los fabricantes no siempre detallan las nuevas funciones en sus especificaciones y las versiones de Bluetooth no garantizan compatibilidad total. Como reconocen desde Bluetooth SIG, es necesario trabajar en una mayor transparencia para facilitar la compra informada de dispositivos.

La tecnología Bluetooth, especialmente en su versión Low Energy (LE), está diseñada para consumir poca energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo sacar el máximo provecho al Bluetooth

Para aprovechar al máximo el Bluetooth, mantén siempre tus dispositivos actualizados y revisa que sean compatibles con las últimas funciones, como transferencia de archivos rápida o mejoras en la calidad de audio. Activa el Bluetooth solo cuando lo necesites para ahorrar batería y reduce posibles interferencias alejando tus dispositivos de obstáculos o fuentes de señal Wi-Fi congestionadas.

Además, explora las nuevas opciones que ofrecen los desarrolladores, como el uso de rastreadores de objetos, audio multipunto o localización precisa con Channel Sounding. Configura correctamente el emparejamiento seguro y, si tu equipo lo permite, utiliza funciones avanzadas como el audio de alta resolución o las conexiones simultáneas para obtener una experiencia más completa y eficiente.