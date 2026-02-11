Tecno

Cómo la protección de datos se ha vuelto el gran reto e la ciberseguridad en la era de la IA

La inteligencia artificial potencia tanto ataques cibernéticos como mecanismos defensivos en el entorno digital

Una mano humana se acerca a una mano digital holográfica sobre la pantalla de un dispositivo inteligente, simbolizando la conexión y colaboración entre seres humanos y la inteligencia artificial en la era tecnológica moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de datos personales y empresariales se ha consolidado como el principal desafío de la ciberseguridad en 2026, impulsado por la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y el crecimiento de la digitalización global.

En el marco del Día de Internet Seguro, Cipher, la división de ciberseguridad del Grupo Prosegur, destaca que la convergencia entre protección de datos e IA representa el factor crítico para organizaciones, ciudadanos y entidades públicas.

Este escenario cobra relevancia en países como Colombia, donde el avance del comercio electrónico, los pagos digitales y la transformación del sector público acentúan los riesgos y la necesidad de estrategias avanzadas de defensa.

IA: desafío y oportunidad en la protección de datos

La IA se ha convertido en una herramienta de doble filo en el panorama de la ciberseguridad. Por un lado, los cibercriminales aprovechan la IA generativa para automatizar campañas de phishing, crear deepfakes realistas y ejecutar fraudes mediante voz e imagen sintética.

Los delitos como el robo de credenciales y los fraudes con deepfakes afectan a empresas, usuarios y organismos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas técnicas, cada vez más presentes en América Latina, incrementan la sofisticación y el alcance de los ataques dirigidos a usuarios de sistemas financieros, empresas y organismos públicos.

Por otro lado, la IA defensiva permite a las organizaciones reducir drásticamente los tiempos de detección y respuesta ante incidentes de seguridad. La automatización y el análisis inteligente de datos permiten identificar actividades anómalas en segundos, anticipar intrusiones y contener amenazas antes de que afecten información sensible o infraestructuras críticas.

En Colombia, la identidad digital se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad, y la integración de prevención, monitoreo inteligente y uso responsable de IA es esencial para enfrentar las amenazas emergentes.

La privacidad y la gobernanza de los datos también adquieren un papel central. La expansión de modelos de IA generativa ha generado nuevos riesgos asociados al uso no autorizado de datos personales y a la exposición involuntaria de información durante la interacción con herramientas inteligentes.

El Foro Económico Mundial advierte que la sofisticación criminal y las tensiones globales exigen una postura proactiva en ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el cumplimiento de la Ley 1581 de Protección de Datos Personales y los estándares regulatorios sectoriales son un desafío permanente para empresas y organismos públicos del país.

Identidad digital y gobernanza

El robo de credenciales continúa siendo uno de los principales factores en los incidentes de seguridad en Colombia, especialmente en sectores como banca, fintech, gobierno digital y plataformas de servicios.

Avanzar hacia la implementación de identidad digital verificada —mediante autenticación multifactor robusta, biometría, passkeys y análisis de comportamiento— es prioritario para mitigar fraudes y accesos no autorizados.

El Global Cybersecurity Outlook 2025 del Foro Económico Mundial advierte sobre un ecosistema global más complejo, marcado por tensiones geopolíticas, sofisticación criminal y vulnerabilidades en cadenas de suministro. Para Colombia, este contexto refuerza la necesidad de una postura proactiva y la coordinación entre los sectores público y privado en materia de ciberseguridad.

La implementación de identidad digital verificada con autenticación multifactor y biometría es clave para prevenir accesos no autorizados y reducir fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCDE recomienda integrar la privacidad, la gobernanza de datos y la IA bajo principios de transparencia, auditoría y protección de información sensible, mientras que los análisis internacionales alertan sobre el uso creciente de ransomware para extorsionar a organizaciones que tienen obligaciones regulatorias estrictas.

Recomendaciones para un entorno más seguro

Cipher propone una serie de recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad en 2026:

  • Fortalecer la identidad digital con sistemas de autenticación multifactor resistentes al phishing, passkeys y monitoreo continuo.
  • Prepararse para fraudes sintéticos y deepfakes mediante mecanismos de verificación fuera de banda y capacitación en phishing avanzado.
  • Adoptar confidential computing para cargas críticas en nube, banca, salud y administración pública.
  • Reforzar la seguridad de terceros con análisis de riesgos y pruebas de continuidad operativa en toda la cadena de proveedores.
  • Implementar trazabilidad digital, utilizando metadatos y registros de origen para activos críticos ante riesgos de desinformación.
  • Fortalecer la cultura organizacional y realizar simulacros con ejercicios ejecutivos, manuales de respuesta específicos y métricas de tiempo para detectar y contener incidentes.

La protección de datos, sumada a la gobernanza y el uso ético de la inteligencia artificial, se perfila como el principal reto y prioridad de la ciberseguridad en la actualidad. La capacidad de anticipar amenazas, responder con rapidez y fortalecer los mecanismos de defensa será determinante para enfrentar el escenario digital de 2026 y proteger tanto a las organizaciones como a los ciudadanos.

Inteligencia artificialCiberseguridadProtección de datosTecnología-noticias

