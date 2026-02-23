Advertencia global: artistas ganarán 24% menos por culpa de la inteligencia artificial

Plataformas digitales reciben miles de obras robotizadas a diario, diluyendo la calidad y los ingresos de músicos y cineastas mientras algoritmos opacos relegan a creadores independientes y culturas periféricas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial generativa está transformando el panorama de las industrias creativas. Según un reciente informe de la UNESCO presentado en París, el sector cultural enfrenta una amenaza inédita: la automatización y el crecimiento exponencial de contenido sintético pueden reducir los ingresos globales de músicos, cineastas y escritores hasta en un 24% para 2028, golpeando especialmente a quienes dependen de la economía digital.

Este informe, titulado Re|Shaping Policies for Creativity, advirtió que los riesgos no se limitan al aspecto económico. La proliferación de creaciones generadas por IA (más de 50.000 canciones robotizadas subidas cada día a plataformas como Deezer) pone en jaque la creatividad humana, el valor del trabajo artístico y la diversidad cultural.

Un informe advierte que la IA generativa puede reducir los ingresos globales del sector creativo hasta en un 24% para 2028, saturando el mercado con contenido sintético y golpeando a músicos, cineastas y escritores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál será el impacto económico que puedan recibir los artistas gracias a la inteligencia artificial

El dato más preocupante del estudio es la proyección de una caída del 24% en los ingresos del sector musical y del 21% en el audiovisual para 2028 debido a la competencia de la IA generativa.

Con el mercado digital representando ya el 35% del total de ganancias artísticas (el doble que en 2018) la dependencia de los canales online incrementa la inestabilidad y la exposición a la violación de derechos de autor.

La concentración del mercado en manos de unas pocas plataformas de streaming, junto con algoritmos de recomendación poco transparentes, agrava la situación, ya que tienden a favorecer a los artistas más conocidos y relegan las producciones independientes o de culturas periféricas.

El problema del contenido sintético en las plataformas digitales

La IA generativa permite crear música, imágenes y textos a partir de comandos simples, con escasa intervención humana. El informe de UNESCO identifica que la mayoría de estos productos son de calidad baja a media y se basan en la imitación de estilos existentes, lo que genera un círculo vicioso.

El auge de la IA puede “colapsar” la creatividad digital y precarizar a los artistas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de algoritmos con contenido cada vez más artificial puede llevar a un “colapso del modelo”, donde la IA termina reciclando sus propios resultados y degradando progresivamente la calidad del contenido.

Esta saturación de obras digitales dificulta que los artistas humanos destaquen y compitan en igualdad de condiciones. Muchos oyentes no distinguen entre música artificial y producciones hechas por personas, lo que erosiona la visibilidad y el potencial de ingresos de los creadores originales.

El informe de UNESCO también pone foco en la desigualdad tecnológica. Mientras el 67% de la población en países desarrollados domina habilidades digitales esenciales, solo el 28% en países en desarrollo cuenta con esas competencias.

Esta brecha limita la capacidad de los creadores de acceder a oportunidades y competir en el mercado global, perpetuando las asimetrías entre el Norte y el Sur.

La inteligencia artificial amenaza los ingresos y la diversidad cultural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del comercio digital de bienes culturales, que se duplicó entre 2018 y 2023, no ha ido acompañado de un aumento proporcional en el financiamiento público para la cultura, que sigue por debajo del 0,6% del PIB mundial. Los países en desarrollo, aunque representan el 46% de las exportaciones de bienes culturales, apenas superan el 20% del comercio global de servicios culturales.

La automatización y la digitalización no solo afectan la economía creativa. El informe advierte sobre riesgos físicos y políticos para los artistas, especialmente en contextos de conflicto o inestabilidad. Solo el 37% de los países ha implementado medidas para proteger a los profesionales de la cultura en situaciones de vulnerabilidad.

La vigilancia digital, la precarización y los sesgos algorítmicos suman nuevas capas de amenaza. Los sistemas de recomendación opacos de las plataformas pueden invisibilizar a los creadores menos conocidos y restringir la diversidad de voces culturales.

La UNESCO ha invitado a los gobiernos a establecer marcos de gobernanza claros para la cultura digital y la IA. Proponiendo políticas públicas que protejan los derechos de propiedad intelectual, impulsen la innovación y refuercen la inversión en infraestructuras culturales digitales.

El avance de la IA generativa plantea desafíos serios para la economía y la diversidad cultural. Sin acción, el futuro del arte podría estar en riesgo de ser dominado por algoritmos y contenido sintético.