Elecciones presidenciales 2026: así puede detectar noticias falsas y desinformación sobre Cepeda, Paloma y Abelardo

Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, representados en una ilustración editorial, examinan publicaciones virales y cadenas falsas en un tablero, combatiendo la desinformación en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña presidencial de Colombia entra en su etapa decisiva y, con ella, aumenta la circulación de noticias falsas, contenidos manipulados y campañas de desinformación en redes sociales. En un escenario político marcado por la fuerte polarización entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, expertos en verificación digital recomiendan a los ciudadanos reforzar sus hábitos de consumo informativo para evitar ser víctimas de engaños que puedan influir en su percepción electoral.

Las plataformas digitales se han convertido en el principal canal de difusión de rumores, montajes audiovisuales y encuestas falsas. Videos editados, imágenes fuera de contexto y mensajes virales en aplicaciones de mensajería forman parte de las estrategias utilizadas para influir en la opinión pública durante los procesos electorales.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, diversas herramientas tecnológicas permiten comprobar la autenticidad de la información antes de compartirla, mientras que especialistas recomiendan adoptar criterios básicos de verificación para identificar posibles intentos de manipulación.

Una ilustración editorial presenta a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella bajo el escrutinio de herramientas de inteligencia artificial y la amenaza de la desinformación en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aplicaciones y herramientas digitales puedes usar para detectar noticias falsas

La desinformación ya no se limita a textos o publicaciones en redes sociales. Actualmente también circula mediante videos cortos, audios de WhatsApp, imágenes alteradas y contenido generado con inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Una de las herramientas disponibles para los ciudadanos es Votamos.chat, una plataforma basada en inteligencia artificial desarrollada para el actual proceso electoral colombiano. El sistema permite consultar y comparar propuestas, programas de gobierno y posiciones de los candidatos mediante lenguaje natural, facilitando el acceso a información oficial y reduciendo la dependencia de contenidos difundidos en redes sociales.

Otra alternativa ampliamente utilizada es Google Lens, que permite realizar búsquedas inversas de imágenes. Su funcionamiento es sencillo: el usuario carga una fotografía y la herramienta rastrea apariciones previas de esa imagen en internet.

PUBLICIDAD

Se puede usar Google Lens para verificar información real.

Esta función resulta especialmente útil cuando circulan fotografías supuestamente vinculadas a algún candidato presidencial. En muchos casos, las imágenes corresponden a hechos ocurridos años atrás o a situaciones desarrolladas en contextos completamente diferentes al que se intenta mostrar.

Las búsquedas inversas también ayudan a identificar montajes digitales o fotografías reutilizadas para respaldar narrativas engañosas durante la campaña electoral.

Además, los ciudadanos pueden consultar directamente los sitios web oficiales de organismos electorales, medios de comunicación reconocidos y entidades encargadas de la supervisión de encuestas para contrastar información antes de compartirla.

PUBLICIDAD

Usar webs oficiales para verificar si la información difundida es real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para detectar desinformación sobre los candidatos presidenciales

La confrontación ideológica entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ha generado un entorno propicio para la difusión de contenidos diseñados para influir emocionalmente en los votantes.

Uno de los principales focos de desinformación se encuentra en las encuestas electorales. Durante la campaña han circulado numerosos sondeos falsos que imitan la identidad visual de firmas reconocidas y presentan resultados sin respaldo metodológico.

PUBLICIDAD

Por esta razón, especialistas recomiendan verificar siempre la ficha técnica de cualquier encuesta antes de considerarla válida. Los datos deben estar disponibles en las páginas oficiales de las encuestadoras o en los registros correspondientes de las autoridades electorales.

Caricatura política muestra a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella caminando sobre una cuerda floja digital, simbolizando la tensión política en un entorno de mensajes virales y desinformación en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto clave consiste en identificar el componente emocional de los mensajes. Gran parte de las noticias falsas buscan provocar reacciones inmediatas de ira, miedo, sorpresa o indignación para incentivar su difusión masiva.

PUBLICIDAD

Si una publicación sobre declaraciones de alguno de los candidatos genera una reacción emocional intensa, los expertos aconsejan detenerse y revisar la información antes de compartirla. En muchos casos, la emoción es precisamente el mecanismo utilizado para aumentar el alcance de contenidos engañosos.

También es importante analizar quién difunde la información. Las campañas de desinformación suelen apoyarse en cuentas anónimas, perfiles creados recientemente o usuarios que publican contenido político de manera repetitiva sin ofrecer fuentes verificables.

PUBLICIDAD

Durante las campañas políticas existen muchos datos alterados que deben de ser corroborados antes de ser compartidos. (Foto: Google)

Antes de dar credibilidad a una noticia, se recomienda comprobar si la información ha sido publicada por al menos dos medios de comunicación reconocidos e independientes entre sí. Cuando un supuesto hecho relevante solo aparece en redes sociales o en fuentes desconocidas, aumenta la probabilidad de que se trate de información falsa o engañosa.

A medida que se acerca la jornada electoral, la capacidad de verificar contenidos se convierte en una herramienta fundamental para los votantes. Contrastar fuentes, utilizar plataformas de verificación y evitar compartir información de forma impulsiva son medidas que pueden contribuir a reducir el impacto de la desinformación y favorecer un debate público basado en hechos comprobables.

PUBLICIDAD