Este es el nuevo truco de Google Drive para escanear múltiples páginas a PDF: adiós a apuntes, recibos u hojas desordenadas

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora Google Drive permite escanear varias páginas a la vez y guardarlas como un solo documento en PDF, con cada página como una hoja independiente.

Esta función puede servir para estudiantes que toman apuntes a mano y quieren digitalizarlos, para quienes necesitan reunir facturas en un solo archivo o para cualquier usuario que busque ahorrar tiempo.

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Para habilitarla, abre Drive desde tu celular, toca el botón +, elige Escanear documento y apunta la cámara a las páginas que quieres escanear.

Cuando termines, revisa cada página, ajusta el recorte o el tamaño si es necesario y guarda el archivo.

Permite guardar archivos y acceder a ellos desde celular, computadora o tablet. (Google)

Para quiénes es útil esta nueva función

La nueva función de Google Drive para escanear varias páginas y convertirlas en un solo PDF es útil para personas que necesitan digitalizar documentos con rapidez y mantenerlos ordenados.

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Por ejemplo, para estudiantes que toman apuntes en cuadernos: en lugar de fotografiar hoja por hoja, pueden escanear un tema completo y guardarlo como “Parcial 1 – Historia.pdf”, listo para enviar o estudiar desde el celular.

También sirve para trabajadores independientes y pequeños negocios que deben organizar soportes.

Facilita compartir documentos con otras personas mediante enlaces o permisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensajero, una persona que vende por redes o un técnico pueden escanear varias facturas y recibos del día, unirlos en un único PDF y compartirlo por correo o WhatsApp con su contador.

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En el hogar, es práctico para trámites. Si necesitas enviar un paquete de documentos (cédula, contrato, certificados), puedes escanearlos en un solo archivo, en orden, sin depender de un escáner físico.

Incluso es útil en salud: pacientes o cuidadores pueden digitalizar órdenes médicas y resultados para tenerlos disponibles y compartirlos con un especialista. En general, beneficia a cualquiera que quiera reducir papel, evitar pérdidas y acceder a sus archivos desde cualquier lugar.

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Su espacio se comparte con Gmail y Google Fotos en la mayoría de cuentas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar espacio en Drive

Ahorrar espacio en Google Drive depende de dos puntos: identificar qué archivos ocupan más y ajustar tu forma de guardar copias. Lo primero es revisar el uso de almacenamiento.

En Drive (web o app) busca la sección de “Almacenamiento” para ordenar por tamaño y detectar, por ejemplo, videos largos, carpetas duplicadas o PDFs escaneados en alta resolución.

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Un paso clave es limpiar duplicados y versiones innecesarias. Muchas veces guardamos el mismo archivo como “final”, “final 2” y “final definitivo”. Si necesitas control de cambios, usa el historial de versiones (cuando aplica) o conserva solo una copia maestra.

También revisa la papelera: los archivos eliminados siguen ocupando espacio hasta que la vacías.

Drive ofrece opciones de organización, como carpetas, búsquedas y etiquetas de acceso rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reduce el peso de lo que subes. Si vas a guardar documentos, prefiere PDF optimizado y escaneos en blanco y negro cuando no necesites color. Por ejemplo, una factura o un contrato casi siempre se lee igual en escala de grises, pero puede pesar mucho menos.

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Para fotos y videos, evita subir originales si no son imprescindibles: exporta una versión más liviana (menor resolución) o recorta lo que no aporta.

Organiza por carpetas para no volver a subir lo mismo. Un ejemplo: si compartes siempre el mismo portafolio, mejor mantén un enlace a un único archivo actualizado, en vez de enviar nuevas copias.

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En trabajo colaborativo, comparte carpetas y evita que cada persona suba su versión por separado.

Por último, revisa qué apps están guardando copias en tu Drive. Algunas aplicaciones crean respaldos o carpetas automáticas que crecen sin que lo notes.

La cuenta de Google cuenta con espacio limitado en versiones gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desactiva los respaldos que no uses y mueve a almacenamiento externo los archivos pesados que solo necesitas “archivar”. Con estos hábitos, el espacio rinde más sin perder orden ni acceso rápido.

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Cómo se compone el almacenamiento de una cuenta de Google

El almacenamiento de una cuenta de Google se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. En Drive cuentan los archivos que subes y los que quedan en la papelera hasta vaciarla. En Gmail cuentan los correos y sus adjuntos, además de spam y papelera. En Fotos cuentan las copias de fotos y videos, según tu configuración.