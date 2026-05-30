Tecno

Este es el nuevo truco de Google Drive para escanear múltiples páginas a PDF: adiós a apuntes, recibos u hojas desordenadas

Esta función puede ser útil para estudiantes que toman notas a mano y necesitan pasarlas a formato digital

Guardar
Google icon
Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora Google Drive permite escanear varias páginas a la vez y guardarlas como un solo documento en PDF, con cada página como una hoja independiente.

Esta función puede servir para estudiantes que toman apuntes a mano y quieren digitalizarlos, para quienes necesitan reunir facturas en un solo archivo o para cualquier usuario que busque ahorrar tiempo.

PUBLICIDAD

Para habilitarla, abre Drive desde tu celular, toca el botón +, elige Escanear documento y apunta la cámara a las páginas que quieres escanear.

Cuando termines, revisa cada página, ajusta el recorte o el tamaño si es necesario y guarda el archivo.

Pantalla de un teléfono móvil con una aplicación de escaneo que muestra un documento manuscrito y un recibo, con opciones de edición y navegación
Permite guardar archivos y acceder a ellos desde celular, computadora o tablet. (Google)

Para quiénes es útil esta nueva función

La nueva función de Google Drive para escanear varias páginas y convertirlas en un solo PDF es útil para personas que necesitan digitalizar documentos con rapidez y mantenerlos ordenados.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, para estudiantes que toman apuntes en cuadernos: en lugar de fotografiar hoja por hoja, pueden escanear un tema completo y guardarlo como “Parcial 1 – Historia.pdf”, listo para enviar o estudiar desde el celular.

También sirve para trabajadores independientes y pequeños negocios que deben organizar soportes.

Un grupo de docentes y estudiantes en un aula, con varias pizarras blancas llenas de notas y diagramas, y mesas con materiales de diseño y reciclables.
Facilita compartir documentos con otras personas mediante enlaces o permisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensajero, una persona que vende por redes o un técnico pueden escanear varias facturas y recibos del día, unirlos en un único PDF y compartirlo por correo o WhatsApp con su contador.

En el hogar, es práctico para trámites. Si necesitas enviar un paquete de documentos (cédula, contrato, certificados), puedes escanearlos en un solo archivo, en orden, sin depender de un escáner físico.

Incluso es útil en salud: pacientes o cuidadores pueden digitalizar órdenes médicas y resultados para tenerlos disponibles y compartirlos con un especialista. En general, beneficia a cualquiera que quiera reducir papel, evitar pérdidas y acceder a sus archivos desde cualquier lugar.

Hombre frente a laptop con mensaje de almacenamiento lleno en Google Drive, rodeado de tazas y papeles.
Su espacio se comparte con Gmail y Google Fotos en la mayoría de cuentas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar espacio en Drive

Ahorrar espacio en Google Drive depende de dos puntos: identificar qué archivos ocupan más y ajustar tu forma de guardar copias. Lo primero es revisar el uso de almacenamiento.

En Drive (web o app) busca la sección de “Almacenamiento” para ordenar por tamaño y detectar, por ejemplo, videos largos, carpetas duplicadas o PDFs escaneados en alta resolución.

Un paso clave es limpiar duplicados y versiones innecesarias. Muchas veces guardamos el mismo archivo como “final”, “final 2” y “final definitivo”. Si necesitas control de cambios, usa el historial de versiones (cuando aplica) o conserva solo una copia maestra.

También revisa la papelera: los archivos eliminados siguen ocupando espacio hasta que la vacías.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Drive ofrece opciones de organización, como carpetas, búsquedas y etiquetas de acceso rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reduce el peso de lo que subes. Si vas a guardar documentos, prefiere PDF optimizado y escaneos en blanco y negro cuando no necesites color. Por ejemplo, una factura o un contrato casi siempre se lee igual en escala de grises, pero puede pesar mucho menos.

Para fotos y videos, evita subir originales si no son imprescindibles: exporta una versión más liviana (menor resolución) o recorta lo que no aporta.

Organiza por carpetas para no volver a subir lo mismo. Un ejemplo: si compartes siempre el mismo portafolio, mejor mantén un enlace a un único archivo actualizado, en vez de enviar nuevas copias.

En trabajo colaborativo, comparte carpetas y evita que cada persona suba su versión por separado.

Por último, revisa qué apps están guardando copias en tu Drive. Algunas aplicaciones crean respaldos o carpetas automáticas que crecen sin que lo notes.

La cuenta de Google cuenta con espacio limitado en versiones gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La cuenta de Google cuenta con espacio limitado en versiones gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desactiva los respaldos que no uses y mueve a almacenamiento externo los archivos pesados que solo necesitas “archivar”. Con estos hábitos, el espacio rinde más sin perder orden ni acceso rápido.

Cómo se compone el almacenamiento de una cuenta de Google

El almacenamiento de una cuenta de Google se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. En Drive cuentan los archivos que subes y los que quedan en la papelera hasta vaciarla. En Gmail cuentan los correos y sus adjuntos, además de spam y papelera. En Fotos cuentan las copias de fotos y videos, según tu configuración.

Temas Relacionados

GoogleDriveEscanear documentosPDFTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Publicidad política en 2026: por qué algunos candidatos son invisibles y otros dominan las redes sociales

El algoritmo de las redes sociales se ajusta a tus intereses y a tu comportamiento: las publicaciones con las que interactúas, tu edad, tu ubicación y muchas otras señales

Publicidad política en 2026: por qué algunos candidatos son invisibles y otros dominan las redes sociales

‘Call of Duty’ dejará de estar disponible en dos importantes consolas desde esta fecha

El popular battle royale dejará de estar disponible de forma progresiva en dos plataformas que durante años concentraron a millones de usuarios en todo el mundo

‘Call of Duty’ dejará de estar disponible en dos importantes consolas desde esta fecha

Un simple botón en el router puede abrir la puerta a hackers y poner en riesgo tu contraseña

Aunque fue diseñada para simplificar la conexión a internet, esta tecnología presenta debilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes

Un simple botón en el router puede abrir la puerta a hackers y poner en riesgo tu contraseña

Steve Jobs tardó años en cambiar la orientación del logo de Apple en las MacBook: esta fue la razón

Durante años, las laptops de Apple mostraron su icónica manzana al revés cuando estaban abiertas. La decisión respondía a una idea de Steve Jobs

Steve Jobs tardó años en cambiar la orientación del logo de Apple en las MacBook: esta fue la razón

IA en las empresas: por qué la promesa de retorno de inversión no llega y cómo evitarlo

Cuando una compañía implementa un chatbot con IA de servicio al cliente que proporciona respuestas incorrectas, su reputación está en juego

IA en las empresas: por qué la promesa de retorno de inversión no llega y cómo evitarlo

DEPORTES

Con un gol a los 5 minutos, Arsenal vence al PSG en la final de la Champions League

Con un gol a los 5 minutos, Arsenal vence al PSG en la final de la Champions League

El golazo del Arsenal al PSG a los 5 minutos de la final de Champions League

El show de la final de Champions League: la entrada de los equipos tras el recital de The Killers antes de Arsenal-PSG

“Tenemos un compañero al que le decimos Negro”: la inédita aclaración de un juvenil de Argentinos Juniors a un rival antes de un partido

Alerta en la selección argentina por la lesión de Leandro Paredes a 17 días del debut en el Mundial: las opciones que tiene Scaloni

TELESHOW

La emoción de Adrián Suar por la visita de Mirtha Legrand a su obra: “Le hacés muy bien al teatro argentino”

La emoción de Adrián Suar por la visita de Mirtha Legrand a su obra: “Le hacés muy bien al teatro argentino”

Las lágrimas de emoción de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, por el regalo de Georgina Barbarossa: “Muchas gracias, tía”

Los Ángeles Azules hacen bailar a Buenos Aires: “Vayas donde vayas la gente conoce algún tema nuestro”

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

INFOBAE AMÉRICA

El emotivo regreso de Lila Downs: un homenaje a las raíces mexicanas en su nuevo disco

El emotivo regreso de Lila Downs: un homenaje a las raíces mexicanas en su nuevo disco

El consumo de cigarrillos entre adultos en Estados Unidos desciende a un mínimo histórico

El Salvador impulsa el marcaje satelital de tortugas marinas para fortalecer la conservación

El FMI mantiene línea de crédito preventiva para Costa Rica tras revisión anual

Rafael Trujillo: el dictador que tomó el poder entre fraudes, represión internacional y una masacre que marcó a dos naciones en República Dominicana