El claro penal sobre Kvaratskhelia que le permitió al PSG igualar la final de Champions League ante Arsenal

Pasaba poco y nada en el Arena Puskas de Budapest hasta que Cristhian Mosquera protagonizó un error insólito dentro del área a los 61 minutos: le hizo un claro penal a Khvicha Kvaratskhelia que Ousmane Dembélé cambió por gol para poner el 1-1 en una final de Champions League que tenía al Arsenal por delante del PSG gracias al tanto de Kai Havertz a los 5 minutos.

La acción que derivó en el empate inició con un córner desde la izquierda que el arquero español David Raya despejó con los puños. El elenco de Luis Enrique cuidó la pelota y la movió hasta que Kvara aguantó en la puerta del área, tocó para Dembélé y fue a buscar la pared. El georgiano le comió la espalda al defensor español y Mosquera lo cruzó cuando intentaba interceptar el balón.

PUBLICIDAD

El juez Daniel Siebert acertó en todo el procedimiento. No dudó en pitar el penal automáticamente, pero esperó prudentemente el respaldo de su compatriota Bastian Dankert desde el VAR. El alemán visualizó correctamente la acción porque observó un contacto imprudente que impactó directamente sobre la progresión del atacante.

Apoyándose en la Regla 12, el árbitro principal no mostró tarjetas a pesar de los reclamos de Ousmane Dembélé. “‘Imprudente’ es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. No será necesaria una sanción disciplinaria”, remarca la IFAB en las Reglas de Juego. Por eso, desde el aspecto disciplinario, la jugada no supera el umbral de la imprudencia. No se observan componentes de temeridad, intensidad elevada ni un riesgo significativo para la integridad física del adversario que justifiquen una amonestación. Por ello, la resolución adecuada es la sanción técnica de la falta sin tarjeta amarilla.

PUBLICIDAD

La clara falta de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (Foto: Reuters/Phil Noble)

La diferencia reglamentaria de la IFAB en los otros dos casos es clara. “Temeraria” es la acción “en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario” e implica una amonestación. Mientras que el “uso de fuerza excesiva” se contempla en las acciones donde “el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario”, por lo que debe ser expulsado.

El ganador del Balón de Oro 2025 sumó con este tanto de penal su 8° grito en 13 juegos disputados de la actual edición de Champions League, donde además aportó 2 asistencias. La estrella del plantel es precisamente Kvaratskhelia, que sumó hasta acá 10 goles y 6 asistencias en 16 apariciones. El máximo artillero del torneo es Kylian Mbappé, con 15 tantos.

PUBLICIDAD

Dembélé anotó de penal el empate (Foto: Reuters/Marton Monus)