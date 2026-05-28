Qué hacer con un celular viejo: 4 ideas para darle una segunda vida

Es común tener guardado dispositivos antiguos en cajones y nunca usarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida útil de un celular suele terminar mucho antes de que el dispositivo deje de funcionar por completo. Frente a la rápida evolución tecnológica, muchos usuarios consideran desechar sus teléfonos antiguos sin explorar alternativas.

En este contexto, antes de enviar un celular viejo a la basura, existen múltiples formas de extender su utilidad y reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Diversas estrategias permiten aprovechar estos dispositivos, transformándolos en herramientas seguras y prácticas para el día a día.

PUBLICIDAD

Según expertos como ESET, los teléfonos antiguos pueden cumplir funciones adicionales que aportan seguridad, comodidad y utilidad, tanto en el espacio familiar como en la vida cotidiana.

Para que el celular sea útil es clave que reciba actualizaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el uso de un celular dedicado exclusivamente a apps financieras hasta la posibilidad de convertirlo en un dispositivo educativo o de emergencia, las opciones permiten optimizar recursos y proteger datos sensibles.

PUBLICIDAD

Por qué es útil tener un celular exclusivo para finanzas

Una de las pautas consiste en utilizar un teléfono antiguo exclusivamente para aplicaciones bancarias y servicios financieros. Esta práctica permite reducir la superficie de ataque de malware y minimizar los riesgos de estafas y phishing, porque el dispositivo cuenta con menos aplicaciones instaladas.

Los expertos sugieren que este teléfono se mantenga actualizado y se configure con sistemas de bloqueo biométrico para reforzar la protección.

PUBLICIDAD

Separar las operaciones bancarias en un teléfono dedicado permite reducir riesgos de robo y fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso exclusivo del dispositivo para operaciones financieras aporta beneficios en términos de seguridad física. De acuerdo con los expertos, acceder a aplicaciones bancarias desde el teléfono principal en lugares públicos aumenta la exposición a robos y secuestros.

Qué usos puede tener un teléfono antiguo en un hogar

Los celulares viejos se pueden destinar a actividades concretas, como el entretenimiento, la lectura, el ejercicio o la administración de dispositivos inteligentes en casa.

PUBLICIDAD

ESET plantea que estos dispositivos pueden funcionar como reproductores de música, lectores electrónicos, consolas de juego, controles remotos o GPS, entre otros. Esta reutilización permite mantener el teléfono principal libre de sobrecarga y conservar su velocidad y seguridad.

Asimismo, un celular antiguo puede convertirse en una herramienta educativa ideal para niños y adolescentes. Al instalar únicamente aplicaciones seleccionadas y configurar el control parental, se garantiza un acceso seguro a contenidos educativos y de entretenimiento.

PUBLICIDAD

Un celular en desuso puede transformarse en reproductor multimedia, lector electrónico o incluso herramienta educativa para niños con control parental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de control parental permiten establecer límites de tiempo de uso, bloquear contenido inapropiado y monitorear las actividades de los menores. De este modo, el teléfono viejo se transforma en un recurso versátil, seguro y útil para toda la familia.

Cómo es posible reutilizar un celular como cámara de seguridad

Convertir un celular antiguo en una cámara de vigilancia es otra alternativa práctica. Existen diversas aplicaciones gratuitas que permiten utilizar la cámara y el micrófono del dispositivo para monitorear ambientes en tiempo real, ya sea para observar mascotas, supervisar a los niños o vigilar el hogar durante ausencias.

PUBLICIDAD

No obstante, la reutilización del dispositivo como cámara de seguridad exige ciertas precauciones. ESET enfatiza la importancia de proteger el acceso con contraseñas robustas, limitar el acceso remoto y mantener el software actualizado.

Aplicaciones gratuitas convierten dispositivos viejos en cámaras de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin las medidas adecuadas, el teléfono podría convertirse en un blanco para ciberdelincuentes interesados en acceder a imágenes privadas, así que la correcta configuración garantiza que el dispositivo cumpla su función sin poner en riesgo la privacidad del usuario.

PUBLICIDAD

Por qué se debe almacenar un celular antiguo como dispositivo de emergencia

Mantener un teléfono inteligente de respaldo es fundamental en situaciones imprevistas. Los celulares son herramientas claves en la vida diaria y perder el acceso a ellos puede generar inconvenientes.

Por esta razón, tener un celular guardado para emergencias permite resolver situaciones como la rotura, pérdida o robo del dispositivo principal. Este recurso beneficia tanto al propietario como a familiares cercanos que puedan necesitar un dispositivo de reemplazo temporal.

PUBLICIDAD