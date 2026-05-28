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Se filtran nuevamente los colores del iPhone 18 Pro y hay uno que está sorprendiendo a los fans de Apple

Apple apostaría nuevamente por colores más sobrios en el iPhone 18 Pro, aunque uno de ellos sigue generando debate entre los fans

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Cuatro teléfonos iPhone Pro alineados horizontalmente sobre un fondo gris claro, mostrando las partes traseras en negro, plata, azul claro y burdeos oscuro con el logo de Apple.
Una fotografía publicitaria muestra cuatro modelos del iPhone Pro en sus supuestos colores filtrados: negro profundo, plata, azul celeste y burdeos oscuro, resaltando su diseño metálico y el icónico logo de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas filtraciones del futuro iPhone 18 Pro volvieron a generar expectativa entre los seguidores de Apple, especialmente por uno de los posibles colores del dispositivo. Aunque durante meses se habló de una versión roja intensa, las imágenes más recientes apuntan a un tono mucho más oscuro, cercano al burdeos o incluso al morado profundo.

La información proviene nuevamente del conocido filtrador Majin Bu, quien compartió imágenes de protectores de cámara diseñados para el iPhone 18 Pro y fabricados por compañías de accesorios. Estos componentes suelen producirse con meses de anticipación para que fundas y protectores estén listos antes del lanzamiento oficial del teléfono.

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Según las nuevas filtraciones, Apple apostaría por una paleta más conservadora para su próxima generación Pro, dejando atrás la idea de un rojo brillante que muchos usuarios esperaban.

Apple ya no incluiría el tono anaranjado a su línea Pro. (X: theapplehub)
Apple ya no incluiría el tono anaranjado a su línea Pro. (X: theapplehub)

El supuesto color rojo del iPhone 18 Pro pierde fuerza

Durante los primeros rumores sobre el iPhone 18 Pro, varias filtraciones aseguraban que Apple preparaba un color rojo intenso para diferenciar esta generación de modelos anteriores.

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Sin embargo, las imágenes publicadas recientemente muestran un tono mucho más oscuro y sobrio. Dependiendo de la iluminación, algunos usuarios lo describen como:

  • Burdeos oscuro
  • Morado profundo
  • Rojo vino
  • Granate metálico

Lo que parece claro es que no se trata de un rojo brillante o llamativo como muchos imaginaban inicialmente.

La sorpresa llega porque el actual iPhone 17 Pro sí apostó por uno de los colores más atrevidos vistos hasta ahora en la línea Pro, con un acabado naranja mucho más vibrante de lo habitual.

Se filtran los colores del iPhone 18 Pro.
Colores del iPhone 18 Pro se filtraron meses antes de su lanzamiento. (Majin Bu)

Dos filtraciones distintas muestran los mismos colores

La nueva filtración no llegó sola. Según el reporte, ya existía una primera tanda de imágenes publicada meses atrás con exactamente los mismos colores.

La diferencia es que ahora los protectores de cámara provienen de otro fabricante de accesorios, lo que aumenta la credibilidad de la información.

Los cuatro colores filtrados para el iPhone 18 Pro serían:

  • Negro
  • Plata
  • Azul claro tipo Sierra Blue
  • Burdeos oscuro o morado intenso

El hecho de que dos fabricantes distintos manejen la misma paleta sugiere que Apple ya habría definido definitivamente el diseño exterior del dispositivo.

Se filtran los colores del iPhone 18 Pro.
Se filtran los colores del iPhone 18 Pro. (Majin Bu)

El regreso inesperado del negro

Uno de los detalles que más llamó la atención es la posible vuelta del color negro a la gama Pro. Apple había eliminado este acabado en generaciones recientes, por lo que muchos analistas creían que no regresaría tan pronto.

Sin embargo, las nuevas piezas filtradas muestran claramente un modelo oscuro que apunta directamente al regreso de este clásico acabado.

Por otro lado, el color azul claro recuerda al popular Sierra Blue presentado años atrás en otra generación de iPhone Pro, uno de los tonos más recordados entre los usuarios de Apple.

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro.
Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro. (Imagen ilustrativa)

Apple ya estaría entrando en fase de producción

Las filtraciones cobran más relevancia porque aparecen en un momento clave para la fabricación del teléfono.

De acuerdo con analistas de la cadena de suministro, Apple inicia normalmente la producción masiva de sus iPhone durante julio para preparar el lanzamiento global de septiembre.

Eso significa que, a estas alturas, los colores finales prácticamente ya estarían definidos y sería poco probable que aparezcan cambios importantes en el diseño.

Los fabricantes de accesorios suelen recibir especificaciones anticipadas para producir:

  • Fundas
  • Protectores de cámara
  • Carcasas
  • Accesorios magnéticos

Por esa razón, este tipo de filtraciones suelen acercarse bastante al resultado final que llega a las tiendas.

iphone
Según los detalles filtrados, la gama cromática del iPhone 18 Pro volvería a incluir el color negro. (Reuters)

Un cambio más conservador tras el iPhone naranja

El supuesto abandono del rojo intenso también refleja una estrategia más tradicional por parte de Apple. La compañía rara vez introduce colores extremadamente llamativos en la línea Pro, reservando generalmente los tonos más arriesgados para otros modelos.

El iPhone 17 Pro rompió parcialmente esa tendencia con un naranja mucho más brillante de lo habitual, algo que sorprendió tanto a seguidores como a especialistas de la industria.

Ahora, todo indica que Apple volvería a una línea más elegante y discreta para el iPhone 18 Pro, apostando por colores oscuros y acabados metálicos más sobrios.

Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte de la empresa, las filtraciones coinciden en que el esperado rojo intenso podría no convertirse finalmente en realidad.

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