Sony pone límites a la IA: el nuevo plan para evitar el robo de canciones en la música digital

Cómo Sony AI planea proteger a músicos y discográficas frente al avance de la música generada por IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La irrupción de la inteligencia artificial en la creación musical ha revolucionado la industria, pero también ha agudizado la preocupación por el uso indebido de obras protegidas. Miles de canciones generadas por IA se suben cada día a plataformas digitales, y las discográficas y artistas se preguntan si sus creaciones están siendo utilizadas sin permiso para entrenar modelos que, a su vez, compiten con ellos en el mercado.

En este escenario, Sony ha desarrollado una tecnología innovadora destinada a identificar, medir y controlar el uso de canciones con derechos de autor en obras generadas por inteligencia artificial.

El sistema busca aportar transparencia y bases técnicas para la compensación justa de los derechos de autor en un mercado saturado por la música generada por algoritmos. La relevancia de esta tecnología radica en su potencial para equilibrar la innovación con la protección legal y económica de los creadores musicales.

Sony desarrolla tecnología para rastrear canciones protegidas en música creada por inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la tecnología de Sony para rastrear influencias musicales

Sony AI, el área de investigación de la compañía japonesa, ha creado una herramienta que puede detectar si una canción protegida ha influido en la creación de una pieza generada por IA y, además, calcular en qué medida lo ha hecho.

De acuerdo con la revista, Nikkei Asia, el sistema opera de dos formas principales: en colaboración con las empresas desarrolladoras de IA, puede revisar directamente los datos de entrenamiento de los modelos para identificar qué canciones reales se usaron.

En casos donde no existe colaboración, el sistema analiza la canción final creada por IA y la compara con catálogos musicales extensos para estimar qué obras pudieron haber servido de referencia.

A partir de esta comparación, la tecnología asigna un porcentaje de influencia, determinando qué parte de la canción generada recuerda elementos estilísticos o compositivos de piezas conocidas. El objetivo es que este análisis permita a los titulares de derechos reclamar una compensación proporcional, facilitar acuerdos de licencia o prevenir litigios en torno a la propiedad intelectual.

El dilema del entrenamiento con derechos de autor

El nuevo sistema da transparencia y abre la puerta a acuerdos de compensación, en un contexto donde deepfakes vocales y el entrenamiento no autorizado amenazan la industria musical - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón del conflicto reside en el uso de obras protegidas para entrenar modelos generativos de IA. Artistas y discográficas denuncian que sus canciones se usan sin autorización ni compensación, mientras que las empresas tecnológicas suelen ampararse en el “Fair Use” (uso justo), argumentando que los modelos no copian, sino que aprenden patrones.

Este vacío legal ha generado tensiones y demandas en Estados Unidos y Europa, donde la legislación aún no ha definido cómo proteger adecuadamente el material usado en entrenamientos de IA.

Cuáles son los inconvenientes de la IA en la industria musical

La IA no solo replica estilos musicales, sino que puede clonar voces con una precisión inquietante. Canciones virales que imitan a artistas como Drake o The Weeknd han puesto en evidencia la facilidad con que se pueden crear “deepfakes” vocales, afectando la reputación y el control de los músicos sobre su propia marca.

A nivel legal, la voz humana no siempre está protegida como una composición musical, lo que deja a los artistas en una posición vulnerable frente a la suplantación.

El rastreo de influencias musicales podría equilibrar la innovación y la protección de ingresos para artistas, en medio de la saturación y los desafíos legales que genera la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la música generada por IA también tiene consecuencias económicas. Según la UNESCO, los músicos podrían perder hasta un 24% de sus ingresos para 2028 debido a la automatización. La saturación es otro problema: se calcula que se suben hasta 50.000 canciones generadas por IA al día, dificultando que los artistas emergentes logren visibilidad. Además, existen redes de bots que generan y reproducen música de IA para cobrar regalías, restando ingresos a los creadores reales.

Numerosos músicos, entre ellos Nick Cave y Billie Eilish, han advertido sobre el peligro de que la IA despoje a la música de su esencia humana. Argumentan que la creación digital masiva produce canciones “vacías”, carentes de emoción y propósito, y transforma la cultura en un producto regido por la estadística y el algoritmo.

La tecnología de Sony busca ofrecer una solución técnica y negociadora a los desafíos legales y éticos que plantea la IA en la música. Si logra implementarse con éxito, podría sentar las bases para un nuevo modelo de compensación y control de derechos de autor en la era de la inteligencia artificial, equilibrando la innovación tecnológica con la protección y el reconocimiento del trabajo creativo humano.