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WhatsApp escribe por ti con este truco: lo encuentras en iPhone y Android

El dictado por voz permite convertir tu voz en texto para redactar mensajes de forma más rápida

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El dictado por voz es una función disponible en WhatsApp tanto para Android como para iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El dictado por voz es una función disponible en WhatsApp tanto para Android como para iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si no quieres escribir cuando usas WhatsApp, puedes usar una función disponible tanto en Android como en iPhone: el dictado por voz.

Esta herramienta te permite convertir tu voz en texto para redactar mensajes de forma más rápida.

Solo debes tocar el ícono del micrófono del teclado, hablar con claridad y, al terminar, enviar el mensaje como de costumbre. También puedes pausar y corregir el texto antes de enviarlo.

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El dictado por voz es diferente a las notas de voz porque convierte lo que dices en texto y deja el mensaje escrito en el chat.

Convierte lo que dices en texto escrito sin necesidad de tocar el teclado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Convierte lo que dices en texto escrito sin necesidad de tocar el teclado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En cambio, una nota de voz se envía como un audio que la otra persona debe escuchar. Por eso, el dictado es útil cuando prefieren leer o necesitas copiar el contenido; la nota de voz sirve cuando quieres enviar tu mensaje con tu voz.

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Cómo usar el dictado por voz

El dictado por voz es una función disponible en Android e iPhone que convierte lo que dices en texto escrito. Es útil cuando necesitas redactar un mensaje largo, tienes las manos ocupadas o simplemente quieres escribir más rápido sin depender del teclado.

Cómo activarlo en Android

Abre WhatsApp y entra al chat donde quieres escribir. Toca el campo de texto para que aparezca el teclado. Busca el ícono del micrófono, que suele estar en la esquina superior o inferior del teclado (según el modelo del celular y el teclado que uses).

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Es útil cuando tienes las manos ocupadas o necesitas redactar un mensaje largo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tócalo, habla con claridad y el teléfono irá transcribiendo lo que dices en tiempo real. Cuando termines, revisa el texto, corrígelo si es necesario y envíalo como cualquier mensaje escrito.

Si no ves el micrófono directamente, ve a los ajustes del teclado y activa la opción de entrada por voz o dictado.

Cómo activarlo en iPhone

En un iPhone, el proceso es similar. Abre el chat en WhatsApp, toca el campo de texto y espera a que aparezca el teclado. En la fila inferior del teclado encontrarás un ícono de micrófono.

Tócalo, habla y el sistema transcribirá tu mensaje. Apple usa su propio motor de reconocimiento de voz, por lo que funciona bien incluso con acentos regionales y palabras técnicas.

A diferencia de las notas de voz, el mensaje llega como texto y la otra persona puede leerlo. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
A diferencia de las notas de voz, el mensaje llega como texto y la otra persona puede leerlo. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Consejos para usarlo mejor

Para obtener mejores resultados, habla despacio y con claridad, especialmente en nombres propios o palabras poco comunes. Evita usarlo en lugares muy ruidosos, ya que el micrófono puede captar sonidos del entorno y transcribir palabras incorrectas.

Además, siempre revisa el texto antes de enviarlo: el sistema puede cometer errores con palabras similares o frases largas. Con práctica, el dictado por voz puede reducir el tiempo que dedicas a escribir mensajes.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp sumó varias funciones nuevas centradas en la experiencia de usuario, la privacidad, la administración de grupos y la interacción visual. Estas son las más importantes:

Para usarlo, toca el ícono del micrófono en el teclado y habla con claridad. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Para usarlo, toca el ícono del micrófono en el teclado y habla con claridad. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
  • Mensajes de saludo personalizados en grupos.

Los administradores ahora pueden configurar un mensaje de bienvenida automático para cada nuevo integrante.

Ese mensaje puede incluir el propósito del grupo, sus reglas o una invitación a presentarse. La función es opcional, se activa desde la configuración del grupo y llega de forma gradual con las actualizaciones de la app.

(Meta)
Meta AI cuenta con la capacidad de resumir mensajes. (Meta)
  • Resúmenes automáticos con inteligencia artificial.

La app incorporó funciones de inteligencia artificial desarrolladas por Meta para resumir mensajes no leídos en ideas clave, lo que facilita el seguimiento en grupos muy activos.

La IA también puede sugerir ajustes en el tono de los mensajes, entre formal y amistoso, según el contexto de la conversación.

  • Reacciones con stickers.

En versión beta, WhatsApp prueba la opción de reaccionar a mensajes con stickers, no solo con emojis. Los dos formatos podrían usarse al mismo tiempo y las reacciones aparecerían en distintas partes del mensaje.

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