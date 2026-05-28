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Así puedes convertir tu televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

Esta actualización permite acceder a plataformas de streaming y aplicaciones interactivas sin reemplazar el equipo

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Una mano sostiene un cable HDMI trenzado con conector dorado, a punto de conectarlo a uno de los dos puertos HDMI en la parte trasera de un televisor oscuro.
Un stick HDMI convierte cualquier televisor convencional en un centro multimedia con acceso a contenido bajo demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación de la experiencia televisiva ha avanzado a pasos acelerados con la expansión de los servicios de streaming y las aplicaciones interactivas. Frente a este cambio, surge una alternativa para quienes poseen un equipo tradicional: es posible convertir un televisor viejo en Smart TV mediante el puerto HDMI, accediendo así a las mismas plataformas y utilidades que ofrecen los modelos más recientes.

Esta solución tecnológica permite extender la vida útil del equipo y aprovechar funciones inteligentes de manera sencilla.

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Dispositivos para modernizar el televisor: sticks y set-top boxes

La industria tecnológica ha desarrollado dos grandes categorías de dispositivos capaces de dotar de inteligencia cualquier televisor con entrada HDMI: sticks y set-top boxes. Los sticks, como Google Chromecast y Amazon Fire TV Stick, se caracterizan por su formato compacto, similar al de una memoria USB.

Por su parte, las set-top boxes, entre las que destacan Apple TV y Roku Ultra, presentan un tamaño mayor y ofrecen capacidades de procesamiento más avanzadas. Estos equipos incorporan controles remotos con funciones extendidas y brindan una experiencia multimedia robusta, ideal para quienes buscan rendimiento y versatilidad en la gestión de contenidos.

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Roku Express 4K y Chromecast, dos de los dispositivos para convertir un televisor en Smart TV.
Los dispositivos inteligentes permiten personalizar perfiles y gestionar aplicaciones según las preferencias del usuario. (Composición Infobae)

Ambos tipos de dispositivos cuentan con sistemas operativos reconocidos e interfaces gráficas intuitivas, lo que facilita su uso incluso para personas sin experiencia previa en tecnología.

Instalación: pasos para convertir el televisor

El procedimiento para transformar un televisor convencional en Smart TV resulta accesible para la mayoría de los usuarios. El primer paso consiste en conectar el dispositivo seleccionado a uno de los puertos HDMI disponibles. Conviene identificar el número del puerto porque, para visualizar la interfaz del dispositivo, se debe seleccionar esa entrada específica con el control remoto del televisor, por lo general con los botones “Source” o “Input”.

Tras establecer la conexión física, el dispositivo requiere alimentación eléctrica. Este paso puede realizarse mediante un cable USB conectado al propio televisor o, preferentemente, a un adaptador de corriente independiente para mayor estabilidad.

Primer plano de una mano sujetando un conector HDMI, con la punta dorada visible, y una pantalla de televisión oscura y borrosa en el fondo.
El proceso de instalación requiere solo un puerto HDMI y conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al encender el equipo y seleccionar la entrada HDMI correspondiente, la pantalla mostrará una guía paso a paso para la configuración inicial, que suele incluir la conexión a la red WiFi del hogar.

En modelos recientes, también es posible emplear un teléfono inteligente para transferir credenciales de red y preferencias de usuario, lo que agiliza la puesta en marcha.

Este tipo de instalación no demanda conocimientos técnicos avanzados, lo que impulsó su adopción en distintos mercados.

Acceso a aplicaciones y servicios de contenido

Una vez completada la configuración, el televisor actualizado ofrece acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming. Entre las plataformas más utilizadas se encuentran Netflix, Disney+, YouTube y Prime Video, además de servicios de música como Spotify o Tidal. Otras aplicaciones disponibles incluyen pronóstico del tiempo, navegadores web y opciones para rutinas de ejercicio o aprendizaje de idiomas.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro con conector dorado, a punto de insertarlo en un puerto HDMI ARC en la parte trasera de un dispositivo.
Actualizar el televisor por HDMI prolonga su vida útil y brinda acceso a las últimas plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función valorada es la duplicación de pantalla, que permite proyectar contenido desde un teléfono o tableta directamente al televisor para visualizar fotografías, videos o presentaciones en formato ampliado. La variedad de aplicaciones disponibles y la compatibilidad con dispositivos móviles convirtieron a estas soluciones en una alternativa atractiva para el consumo de contenido multimedia.

Ventajas de la actualización por HDMI

Renovar un televisor mediante un dispositivo conectado al puerto HDMI no solo permite acceder a nuevas funciones, sino que prolonga la vida útil del equipo. Los fabricantes de sticks y cajas de transmisión emiten actualizaciones de software periódicas, lo que añade nuevas características y mejora la seguridad. Esta versatilidad permite personalizar el entorno digital con opciones para instalar distintas aplicaciones, gestionar perfiles y recibir soporte técnico según las necesidades individuales.

Muchos usuarios eligen esta solución por su bajo costo y facilidad de instalación, lo que evita una inversión considerable en la compra de un televisor nuevo. La flexibilidad de los dispositivos, sumada a la posibilidad de actualizaciones constantes, consolida la modernización por HDMI como una opción eficiente para acceder a la televisión conectada.

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