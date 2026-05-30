Elecciones 2026: así puede consultar su puesto, barrio y mesa de votación

Para consultar tu puesto de votación en las presidenciales de Colombia de 2026, tienes dos opciones oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer su puesto de votación para las elecciones presidencial en Colombia en 2026, puede acudir a dos alternativas oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

En primer lugar está la aplicación móvil aVotar. En esta plataforma, presente en Android y App Store de Apple, puede consultar su lugar de votación con solo proporcionar su cédula.

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En esta misma app, puede verificar si fue escogido como jurado, así como más información relacionada con la jornada: los candidatos, tarjeta electoral y preguntas frecuentes.

Una es la app aVotar. Está disponible en Android y en la App Store de Apple. Allí puedes ver tu lugar de votación con tu número de cédula. (aVotar)

Por otro lado, en la misma página de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, puede consultar su puesto de votación.

Cómo descargar aVotar

Para aVotar, debe dirigirse a la tienda de aplicaciones de su celular e ingresar el nombre de la app. Puede verificar que sea la oficial al ver la descripción.

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Hecho esto, puede revisar su puesto de votación, con información detallada: mesa, barrio y ciudad, así como la dirección exacta.

Las urnas abrirán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país. - crédito Sergio Acero / Colprensa

Cómo saber mi puesto de votación

Otra manera de ver el puesto votación es a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

A qué horas abren las urnas de votación en Colombia

Las urnas abrirán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país.

Se recomienda votar en un puesto cercano a la vivienda por comodidad y seguridad. Si no es posible, lo mejor es planear el traslado con anticipación para llegar a tiempo y sufragar sin contratiempos.

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De acuerdo con datos históricos de DiDi, las elecciones suelen alterar la movilidad urbana. En la primera vuelta presidencial de 2022, uno de los picos de demanda en la app se dio entre las 11:00 a. m. y las 11:59 a. m.; en la segunda, el mayor volumen se registró entre las 3:00 p. m. y las 3:59 p. m.

Lo mejor es votar cerca de su vivienda, por comodidad y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambas jornadas, Bogotá, Cali y Medellín concentraron la mayor cantidad de solicitudes. En esa primera vuelta, además, se completaron más de 225 mil solicitudes de arrendamiento en Colombia a través de la aplicación.

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Cómo movilizarse al puesto de votación

Para llegar al puesto de votación de forma económica con una app de transporte, plataformas como Uber, DiDi y Cabify habilitarán beneficios durante el día, mientras las urnas estén abiertas. Cada empresa aplicará un mecanismo distinto. A continuación, cómo funciona en cada caso.

Uber informó que apoyará los traslados hacia y desde los puestos de votación durante la jornada electoral del 31 de mayo. Los usuarios podrán activar el código COLOMBIAELIGE26, disponible a nivel nacional y válido para dos viajes (ida y regreso) dentro del horario oficial. Para usarlo:

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Para ahorrar en el traslado, apps como Uber, DiDi y Cabify ofrecerán beneficios durante la jornada, mientras las urnas estén abiertas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Entrar al perfil en la app.

Ir a “Billetera”.

Seleccionar “Agregar código promo”.

Escribir COLOMBIAELIGE26 y tocar “Añadir”.

Cabify habilitará el código CABIFYVOTA para facilitar los desplazamientos a los puntos de votación. Estará disponible el domingo 31 de mayo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

DiDi anunció que, como parte de la iniciativa, los usuarios arrendatarios podrán acceder a un cupón de 30% de descuento en solicitudes de arrendamiento mediante la opción tecnológica DiDi Express, intermediada por la app, con el código VOTACONDIDI (aplican términos y condiciones).

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DiDi informó que los usuarios arrendatarios podrán activar un cupón de descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cupón estará activo durante el día de las votaciones en Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Cúcuta, Popayán, Villavicencio y Medellín.

Además, la plataforma recomendó usar las herramientas de seguridad de la app antes y durante cada solicitud, como el monitoreo en tiempo real, la grabación de audio encriptado opcional y la opción de compartir el trayecto con contactos de confianza.

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Las insignias de verificación permiten a los usuarios arrendadores acceder a más información del perfil del usuario arrendatario antes de aceptar una solicitud.