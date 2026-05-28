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John Nash, matemático y Nobel de Economía: “Lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón”

El equilibrio de Nash cambió para siempre el análisis de decisiones estratégicas en mercados, política y relaciones internacionales

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John Forbes Nash nació el 13 de junio de 1928 en Virginia, Estados Unidos. Fue un matemático especialista en teoría de juegos
John Forbes Nash nació el 13 de junio de 1928 en Virginia, Estados Unidos. Fue un matemático especialista en teoría de juegos

La historia de John Nash continúa despertando interés décadas después de sus mayores descubrimientos científicos. Reconocido mundialmente por revolucionar la teoría de juegos y ganar el Premio Nobel de Economía 1994, Nash también se convirtió en un símbolo cultural debido a la película Una mente maravillosa, producción que llevó su vida al cine y popularizó varios episodios relacionados con su lucha contra la esquizofrenia paranoide.

Sin embargo, gran parte de las frases y escenas más recordadas sobre el matemático no surgieron de sus testimonios reales, sino de adaptaciones creadas por Hollywood. Una de las más conocidas es la afirmación “lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón”, una frase que nunca fue pronunciada por Nash y que fue escrita exclusivamente para el guion cinematográfico.

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La diferencia entre el personaje construido por el cine y la verdadera experiencia del científico volvió a generar interés sobre cómo el matemático enfrentó su enfermedad y sobre el impacto real de sus contribuciones en la economía moderna y las matemáticas.

John Nash
"Gradualmente empecé a rechazar inteligentemente algunas líneas de pensamiento que estaban influenciadas de manera delirante y que habían sido características de mi orientación", confesó

La famosa frase pertenece a la ficción

La célebre reflexión atribuida a John Nash no aparece en documentos oficiales, entrevistas ni en los textos autobiográficos publicados por la Fundación Nobel.

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La frase fue creada para la película “Una mente maravillosa”, estrenada en 2001 y protagonizada por Russell Crowe. El guion fue escrito por Akiva Goldsman, quien incorporó distintos elementos dramáticos para representar el conflicto interno del personaje.

Aunque la película ayudó a acercar la figura de Nash al público masivo, también simplificó y modificó varios aspectos de su vida personal y profesional.

El actor Russell Crowe interpretó a John Nash en el film "Una mente brillante", estrenado en 2001 y ganador de cuatro Premios Oscar, incluida mejor película
El actor Russell Crowe interpretó a John Nash en el film "Una mente brillante", estrenado en 2001 y ganador de cuatro Premios Oscar, incluida mejor película

Cómo describió Nash su regreso a la racionalidad

En los registros oficiales de la Fundación Nobel, el propio Nash explicó que su recuperación no ocurrió mediante revelaciones emocionales ni procesos sentimentales, sino a través de un rechazo intelectual progresivo de sus pensamientos delirantes.

El matemático sufrió esquizofrenia paranoide desde finales de la década de 1950. La enfermedad provocó internamientos psiquiátricos, episodios de paranoia y años de inestabilidad personal que afectaron profundamente su carrera académica.

Según su autobiografía oficial, el retorno gradual a una vida más estable ocurrió cuando comenzó a cuestionar racionalmente ciertas ideas obsesivas y abandonó especialmente pensamientos políticos distorsionados que alimentaban sus delirios.

John Nash
Nahs llegó a decir que The New York Times publicaba mensajes de extraterrestres codificados que solamente él podía descifrar

El hombre que transformó la teoría económica

Más allá de la dimensión mediática de su historia, John Nash es considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX.

Su principal aporte fue el desarrollo de la teoría de juegos no cooperativos, base del llamado “equilibrio de Nash”, una herramienta fundamental para comprender cómo individuos, empresas o gobiernos toman decisiones estratégicas cuando sus intereses entran en conflicto.

Este concepto revolucionó áreas como:

  • Economía
  • Finanzas
  • Política internacional
  • Negociaciones comerciales
  • Inteligencia artificial
  • Ciencias sociales

El trabajo que le otorgó el Nobel comenzó durante sus años universitarios, cuando estudió matemáticas tras abandonar inicialmente la ingeniería química y la química pura.

John Nash
"Este hombre es un genio", decía la carta que recibió de la universidad de Princeton, a modo de respuesta a su solicitud de inscripción en el doctorado en matemáticas

Durante ese período tomó cursos de economía internacional que despertaron su interés por los problemas de negociación y estrategia.

Sus aportes fueron más allá de la economía

Aunque la teoría de juegos fue su contribución más conocida, Nash también realizó investigaciones fundamentales en matemáticas puras.

Uno de sus trabajos más importantes estuvo relacionado con la geometría diferencial y el llamado teorema de incrustación de Nash, considerado durante años un problema extremadamente complejo.

El hallazgo permitió demostrar que ciertas variedades geométricas abstractas podían integrarse de forma isométrica en espacios euclidianos.

John Nash murió en el 2015 en un accidente automovilístico.
John Nash murió en el 2015 en un accidente automovilístico.

Sus investigaciones también tuvieron impacto indirecto en áreas vinculadas con la teoría de la relatividad general y las ecuaciones diferenciales parciales.

Gracias a estos aportes, Nash se convirtió en la única persona en obtener tanto el Premio Nobel de Economía como el Premio Abel, considerado uno de los máximos reconocimientos en matemáticas.

Una figura que sigue fascinando

John Nash falleció en mayo de 2015 junto a su esposa Alicia Nash en un accidente automovilístico en Estados Unidos. Sin embargo, su legado continúa generando interés tanto en el ámbito científico como cultural.

Su historia representa la combinación de genialidad matemática, enfermedad mental, reconocimiento académico y representación mediática, elementos que lo transformaron en una de las figuras más complejas e influyentes de la ciencia contemporánea.

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