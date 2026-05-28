Tras el retraso de GTA VI, ciberdelincuentes aprovechan la espera para lanzar falsos accesos anticipados

GTA VI ha pospuesto su fecha de lanzamiento en varias oportunidades. (Foto: Europa Press)

El retraso de Grand Theft Auto VI hasta el 19 de noviembre de 2026 abrió una ventana que ciberdelincuentes ya están aprovechando. La fecha actual del juego llegó después de un cambio de calendario: el lanzamiento primero había sido anunciado para otoño de 2025 y luego se pospuso para mayo de 2026.

NordVPN advirtió sobre campañas falsas de acceso anticipado y betas inexistentes diseñadas para robar contraseñas, instalar programas maliciosos y suscribir a usuarios a servicios de pago, en medio de la expectativa por uno de los lanzamientos más seguidos del mercado.

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Esa espera no redujo el interés de los seguidores, que siguen atentos a reservas, nuevos tráilers y a la campaña de marketing que puedan desplegar Take-Two Interactive Software y Rockstar Games.

Cómo los ciberdelincuentes están atacando a los seguidores de GTA VI

Las estafas incluyen falsas claves de acceso anticipado para PlayStation 5 y Xbox. (Foto: Europa Press)

Según la alerta de NordVPN, las estafas prometen claves de acceso anticipado para PlayStation 5 y Xbox o piden completar una supuesta verificación que termina con las víctimas suscritas a servicios de pago. Asimismo, en Android se promocionan aplicaciones que ofrecen un acceso a la beta del juego que en realidad no existe.

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El caso más grave descrito por la compañía afecta a usuarios de Windows. Allí, la campaña fraudulenta ofrece una descarga completa del juego, pero lo que instala es un programa malicioso que da a los atacantes control total del dispositivo infectado.

Los ciberdelincuentes aprovechan la expectativa por GTA VI para lanzar descargas con malware que pueden tomar el control de ordenadores Windows. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Cuando la gente está desesperada por conseguir acceso anticipado a algo, baja la guardia. Esa es la vulnerabilidad que explotan los atacantes que acceden a través de ventanas”, explicaron desde NordVPN en la alerta difundida a PCMag e Insider Gaming.

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Por qué crece la expectativa ante el lanzamiento de GTA VI

Ese interés sostenido se explica por el peso de la saga y por el antecedente de Grand Theft Auto V, que consiste en un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en Los Santos, una ciudad ficticia inspirada en Los Ángeles.

El interés por la saga GTA, impulsado por el éxito de Grand Theft Auto V y sus protagonistas, genera un terreno fértil para ataques virtuales. (Foto: GTA V)

Su historia sigue a Michael, un ex ladrón de bancos bajo protección de testigos; Franklin, un joven que busca avanzar en el crimen organizado; y Trevor, un personaje impredecible y violento.

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La trama de ese juego hace que los tres personajes unan fuerzas para ejecutar asaltos de alto riesgo, entre ellos golpes a bancos y joyerías. Una de sus mecánicas claves es la posibilidad de alternar entre los tres protagonistas en distintos momentos, una dinámica que amplía los puntos de vista sobre la misma historia.

Qué se sabe sobre la llegada de Grand Theft Auto VI

La expectativa por el nuevo juego está marcada por otra decisión: Grand Theft Auto VI se lanzará primero en PlayStation y Xbox, y no en PC. Según Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive Software Inc., esa elección responde a una estrategia histórica de la empresa y de Rockstar Games.

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Take-Two Interactive y Rockstar Games mantienen la estrategia de estrenar GTA VI primero en consolas antes que en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Rockstar siempre empieza en consola porque, en un lanzamiento de este tipo, se te juzga por atender a tu público principal. Si no lo atiendes primero y de la mejor manera, no llegas a los demás consumidores”, dijo Zelnick en una entrevista con Bloomberg.

Un dato clave es que cuando Zelnick comenzó en Take-Two en 2007, las ventas en PC representaban apenas el 5% de títulos como NBA 2K. Actualmente, esa plataforma puede concentrar entre el 45% y el 50% de las ventas en lanzamientos claves.

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Pese a ese crecimiento, la compañía sostiene un modelo de doble lanzamiento: primero en consolas y después en PC. “Ya veremos cómo resulta”, dijo el ejecutivo sobre una estrategia que puede abrir la posibilidad de relanzar el título y captar jugadores capaces de comprarlo en ambas plataformas.