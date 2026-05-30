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Cómo saber si tu disco duro está fallando antes de perder todos tus archivos

Pantallas azules, arranques lentos y errores inesperados pueden ser advertencias de que la unidad de almacenamiento está llegando al final de su vida útil

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Disco duro abierto en una mesa de trabajo con herramientas y cables USB. Una pantalla al fondo muestra gráficos y advertencias ámbar de análisis SMART.
Un disco duro abierto sobre una mesa de trabajo tecnológica, rodeado de herramientas de precisión y cables USB, muestra advertencias críticas de análisis SMART en una pantalla de computadora al fondo, indicando un alto riesgo de falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un disco duro en mal estado puede convertirse en uno de los problemas más graves para cualquier usuario de computadora. Además de almacenar documentos, fotografías, programas y archivos personales, este componente también guarda el sistema operativo que permite el funcionamiento del equipo. Por ello, detectar a tiempo las señales de una posible falla resulta clave para evitar la pérdida de información y tomar medidas preventivas antes de que el dispositivo deje de funcionar por completo.

Aunque muchos usuarios solo prestan atención al disco duro cuando aparecen errores graves, existen varios síntomas que pueden alertar sobre un deterioro progresivo. Entre ellos destacan los tiempos de arranque cada vez más lentos, bloqueos inesperados, reinicios frecuentes, pantallas azules de error y mensajes relacionados con fallas de almacenamiento durante el encendido de la computadora.

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Los expertos recomiendan realizar comprobaciones periódicas del estado de la unidad, especialmente en equipos con varios años de uso o que almacenan información importante. Windows incorpora herramientas que permiten analizar el disco sin necesidad de instalar programas adicionales.

Un técnico con guantes azules y camisa clara examina un disco duro abierto con pinzas frente a una pantalla de computadora que muestra alertas de error y gráficos de datos.
Un técnico examina un disco duro abierto con herramientas de precisión, mientras el monitor de su computadora muestra una alerta de "ERROR CRÍTICO: DAÑO EN SECTOR" y gráficos de rendimiento de almacenamiento, en un moderno centro de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que pueden indicar una falla en el disco duro

Uno de los primeros indicios de problemas suele ser una disminución notable en el rendimiento general del equipo. Aplicaciones que tardan más en abrirse, archivos que demoran en cargarse o transferencias de datos lentas pueden estar relacionadas con sectores defectuosos dentro del disco.

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También es común que aparezcan errores durante el inicio del sistema. En algunos casos, la computadora puede quedarse congelada en la pantalla de carga o mostrar mensajes provenientes del BIOS indicando problemas para detectar la unidad de almacenamiento.

Las pantallas azules de Windows, conocidas como Blue Screen of Death (BSOD), también pueden estar asociadas a fallas físicas o lógicas del disco duro, especialmente cuando ocurren de manera recurrente y sin una causa aparente.

Computadora portátil con advertencia roja de fallo de disco duro en pantalla. Documentos y fotos digitales flotan desintegrándose sobre un fondo de centro de datos.
Una computadora portátil muestra una advertencia roja de fallo inminente de disco duro, mientras documentos y fotografías digitales flotan y se disuelven en un entorno de servidor futurista, simbolizando la pérdida de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro síntoma frecuente es la aparición de archivos corruptos o documentos que dejan de abrirse correctamente, lo que podría indicar daños en sectores específicos donde se encuentran almacenados los datos.

Cómo comprobar el estado del disco con CHKDSK

Windows incluye una herramienta llamada CHKDSK (Check Disk), diseñada para identificar errores en el sistema de archivos y detectar posibles problemas en la unidad.

Para ejecutarla es necesario abrir el Símbolo del sistema con permisos de administrador. Una vez dentro, basta con escribir el comando “chkdsk” y presionar Enter.

El sistema comenzará a analizar la unidad y mostrará un informe cuando finalice el proceso. Dependiendo del tamaño del disco y de la cantidad de datos almacenados, la revisión puede tardar varios minutos.

Si la herramienta no detecta errores, es una señal positiva sobre el estado general de la unidad. Sin embargo, si aparecen advertencias relacionadas con sectores defectuosos o archivos dañados, conviene realizar una copia de seguridad lo antes posible.

Primer plano de un disco duro HDD con sectores iluminados en rojo y amarillo, mostrando daños. Una interfaz de Windows con herramientas de diagnóstico se ve en el fondo.
Un disco duro HDD en primer plano muestra sectores iluminados en rojo y amarillo, indicando daños críticos, mientras herramientas de diagnóstico de Windows analizan su rendimiento en un laboratorio tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BIOS también permite revisar la salud de la unidad

Otra alternativa consiste en utilizar las herramientas de diagnóstico integradas en el BIOS o UEFI de la computadora.

Para acceder a ellas es necesario reiniciar el equipo y presionar la tecla correspondiente durante el arranque, que suele ser F12, F2 o Supr, dependiendo del fabricante.

Muchos equipos modernos incluyen opciones específicas para analizar el estado del almacenamiento y ejecutar pruebas rápidas de diagnóstico. Estas herramientas pueden ofrecer información adicional sobre posibles fallas físicas del disco.

Programas especializados para monitorear el almacenamiento

Además de las utilidades incluidas en Windows, existen aplicaciones de terceros capaces de monitorear continuamente la salud de la unidad.

Estos programas suelen analizar indicadores SMART, una tecnología integrada en la mayoría de los discos modernos que registra datos sobre temperatura, sectores defectuosos, errores de lectura y otros parámetros relevantes.

Una mujer en una oficina moderna realiza una copia de seguridad de archivos desde su computadora portátil a un disco externo; en pantalla, una barra de progreso de respaldo.
En una oficina moderna, una persona realiza una copia de seguridad de archivos desde su computadora portátil a un disco externo, mostrando el progreso en pantalla y destacando la importancia de la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no siempre detectan problemas diferentes a los que ya muestran las herramientas del sistema, pueden facilitar la interpretación de los resultados para usuarios con menos experiencia técnica.

Qué hacer si el disco muestra señales de deterioro

Cuando las pruebas revelan errores o el equipo presenta síntomas persistentes de falla, la recomendación principal es realizar inmediatamente una copia de seguridad de todos los archivos importantes.

Los respaldos pueden almacenarse en discos externos, memorias USB de gran capacidad o servicios de almacenamiento en la nube. La prioridad debe ser proteger la información antes de que ocurra una falla definitiva.

Una vez asegurados los datos, lo más recomendable es evaluar el reemplazo de la unidad. En muchos casos, sustituir un disco duro antiguo por una unidad SSD moderna no solo mejora la confiabilidad, sino también el rendimiento general de la computadora.

Detectar a tiempo los problemas del disco duro puede marcar la diferencia entre una simple actualización de hardware y la pérdida irreversible de años de información personal y profesional.

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