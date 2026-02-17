Nintendo exigió a GitHub el cierre de proyectos como Suyu, Eden y otros emuladores de Switch

Nintendo intensifica su ofensiva contra la emulación y logra el cierre de repositorios en GitHub - (Foto: Imagen ilustrativa)

Nintendo ha intensificado su ofensiva legal contra la emulación de su consola Nintendo Switch, exigiendo a GitHub la eliminación de al menos 13 repositorios que alojaban emuladores como Suyu, Eden, Yuzu y otros.

La compañía de videojuegos japonesa, que ya había logrado el cierre de proyectos emblemáticos como Yuzu y Ryujinx en 2024, continúa su cruzada amparada en la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para proteger sus derechos de autor y controlar la distribución de software que permite ejecutar juegos de Switch en PC.

La última ola de notificaciones de retiro apunta a proyectos que habían ganado popularidad tras el cierre de los líderes del sector. Los repositorios afectados incluyen tanto emuladores conocidos como nuevas alternativas que han surgido para cubrir la demanda de los usuarios.

El cierre de emuladores de Switch en GitHub reaviva el debate sobre legalidad y preservación - NINTENDO

La orden de Nintendo no solo abarca la descarga directa de estos programas, también cualquier enlace o acceso a código fuente que facilite la emulación de títulos de Switch fuera del hardware oficial.

El punto de inflexión: filtraciones y cierres masivos

El endurecimiento de la postura legal de Nintendo tiene su origen en el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que se filtró en internet semanas antes de su estreno. Miles de usuarios accedieron a la obra en PC mediante emuladores, lo que llevó a la empresa a tomar medidas drásticas para desmantelar proyectos como Yuzu y aumentar la vigilancia sobre la distribución de ROMs y software relacionado.

La presión legal ha provocado que otros desarrolladores, incluso aquellos no mencionados en las denuncias iniciales, hayan optado por cerrar sus proyectos voluntariamente ante el temor a represalias.

Un ejemplo fue el cierre inesperado de la distribución oficial del popular emulador de Nintendo 3DS, Citra, que decidió cesar su actividad para evitar problemas legales.

Eden y el debate sobre la preservación

Nintendo y la batalla legal: así afecta la eliminación de emuladores de Switch a la comunidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros equipos que han detenido el desarrollo, los responsables del emulador Eden han decidido resistir. Alegan que su trabajo busca la preservación de los videojuegos y el acceso de los propietarios a sus títulos más allá del hardware original.

Aunque su página de lanzamientos en GitHub fue eliminada, el desarrollo continúa gracias a una instancia de Git autoalojada, fuera del alcance de las acciones de Nintendo.

El equipo detrás del emulador Eden explicó que, aunque la página de lanzamientos en GitHub fue eliminada, el desarrollo del proyecto no se detiene porque el código fuente se encuentra alojado en una instancia propia fuera de esa plataforma. Tanto el flujo de trabajo como las compilaciones y actualizaciones continúan normalmente, por lo que el avance del emulador sigue activo pese a la acción legal de Nintendo.

Sin embargo, el futuro de Eden es incierto. Nintendo suele escalar sus acciones legales hasta lograr el cese total de los proyectos que considera infractores, y es probable que veamos nuevos movimientos legales en los próximos meses.

El dilema de los emuladores: legalidad, piratería y preservación

Nintendo vs. emuladores: el conflicto entre piratería, derechos de autor y preservación digital - REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El debate sobre la emulación no es solo técnico, sino ético y legal. Mientras que el software del emulador es legal, el uso de ROMs descargadas de internet es considerado piratería en la mayoría de los países, salvo que el usuario extraiga el archivo de su propio cartucho original.

Las compañías argumentan que los emuladores dañan sus ingresos y la propiedad intelectual, ya que facilitan el acceso gratuito a juegos clásicos y actuales, lo que puede afectar las ventas de reediciones o colecciones oficiales.

Por otro lado, defensores de la emulación sostienen que es una herramienta fundamental para la preservación histórica de los videojuegos. Muchos títulos antiguos se encuentran en riesgo de desaparecer por la degradación de los soportes físicos y la falta de disponibilidad comercial.

Además, la emulación permite democratizar el acceso a títulos que nunca salieron de Japón o tienen precios prohibitivos en el mercado de coleccionistas.

El debate sobre la legalidad y la ética de la emulación sigue abierto, en un contexto donde la tecnología evoluciona más rápido que la regulación y donde la comunidad gamer busca equilibrar el acceso, la innovación y el respeto por los derechos de autor.