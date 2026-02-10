YouTube estrena listas de reproducción con IA: cómo crear playlists personalizadas con una frase

Inicialmente, esta función se encuentra disponible para usuarios premium. (X: UpdatesFromYT)

YouTube ahora ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas con ayuda de inteligencia artificial. Solo necesitas escribir una breve descripción indicando el tipo de música o el ambiente que prefieres, y la IA generará la lista automáticamente.

Esta función permite transformar cualquier idea, estado de ánimo o género musical en una playlist adaptada a tus gustos en segundos. La herramienta está disponible exclusivamente para quienes cuentan con YouTube Premium o YouTube Music Premium.

Cómo crear una lista de reproducción con IA en YouTube

El proceso para crear una lista de reproducción con IA en YouTube es el siguiente:

En Android y iOS, toca el botón ‘Nuevo’ en la pestaña Biblioteca de YouTube Music. Selecciona ‘Lista de reproducción con IA’. Usa tu voz o escribe un texto para describir el tipo de música que deseas incluir en tu lista.

Los usuarios pueden generar la playlist a partir de una idea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo crear listas de reproducción con IA en YouTube

Crear listas de reproducción con inteligencia artificial en YouTube resulta útil en situaciones donde se busca ahorrar tiempo y recibir recomendaciones personalizadas.

Por ejemplo, si organizas una cena temática y deseas ambientar el encuentro con música francesa, solo tienes que pedirle a la IA una lista de canciones parisinas y automáticamente obtendrás una selección adecuada.

También es ideal para quienes entrenan o practican deportes: puedes solicitar una playlist con “rock motivador para correr” y, en segundos, tendrás canciones energéticas adaptadas a ese propósito.

La inteligencia artificial de YouTube interpreta descripciones breves o estados de ánimo, lo que facilita acceder a música para momentos específicos, como “relajación para leer”, “jazz para trabajar en casa” o “clásicos del pop de los 90”.

Esta nueva función se encuentra disponible para usuarios premium. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología elimina el proceso manual de buscar y añadir canciones una por una, permitiendo que el usuario disfrute de propuestas frescas según sus preferencias o necesidades del momento.

Además, si tienes invitados con gustos variados, puedes pedir una lista que combine géneros, como “música pop y reguetón para fiesta”, y la IA generará una mezcla equilibrada. Esta función está disponible para quienes cuentan con YouTube Premium o YouTube Music Premium.

Qué otras funciones tienen IA en YouTube

La inteligencia artificial en YouTube se integra en diversas funciones que mejoran la experiencia de los usuarios y optimizan el contenido disponible en la plataforma. Una de las aplicaciones más notables es la generación automática de subtítulos, que utiliza algoritmos avanzados para transcribir y traducir el audio de los videos, facilitando el acceso a personas con diferentes idiomas o discapacidades auditivas.

YouTube cuenta con diversas funciones con IA como la generación de subtítulos y de doblaje. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, la IA también potencia el sistema de recomendaciones personalizadas, analizando hábitos de visualización para sugerir videos que se ajusten a los intereses y preferencias individuales de cada usuario.

Otra función relevante es el reconocimiento automático de contenido, que permite identificar música, escenas o incluso productos dentro de los videos, ayudando tanto a los creadores a gestionar derechos de autor como a los espectadores a encontrar información adicional.

Por su parte, los creadores pueden emplear herramientas basadas en IA para mejorar la edición de videos, generar miniaturas sugeridas y optimizar títulos y descripciones, lo que incrementa la visibilidad de sus publicaciones.

Además de YouTube Music, Spotify también integra funciones con IA para facilitar la reproducción de música. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

AI DJ en Spotify

Spotify también incorpora varias funciones basadas en inteligencia artificial, entre las que destaca AI DJ, una guía personalizada que aprende de tus gustos musicales para seleccionar qué reproducir en cada momento.

Esta función combina una selección curada de canciones con una voz generada por IA, que aporta datos e información relevante sobre los temas y artistas recomendados.

El sistema se apoya en la avanzada tecnología de personalización de Spotify, el conocimiento de editores especializados y una voz de IA diseñada para resultar cercana y natural.

Actualmente, la versión beta de AI DJ está disponible para los usuarios de Spotify Premium de habla hispana en todo el mundo.