YouTube expande su función de audio multilingüe: creadores podrán doblar videos y triplicar vistas

YouTube lanza audio multilingüe para todos: así funciona la nueva herramienta que globaliza los videos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube ha dado un paso clave hacia la globalización del contenido al anunciar que su esperada función de audio multilingüe estará disponible para todos los creadores en las próximas semanas. Esta herramienta, que permite añadir pistas dobladas en distintos idiomas a cualquier video, promete cambiar la dinámica de distribución digital y la manera en que los usuarios de todo el mundo acceden a contenidos audiovisuales en su idioma local.

La iniciativa llega tras una fase de pruebas que comenzó en 2021 y se amplió a canales de alto perfil, como el de MrBeast, en 2023. Ahora, la función se abre a la comunidad global de YouTube, permitiendo que cualquier creador adapte sus videos para espectadores en Corea del Sur, Brasil, India y muchos otros mercados internacionales.

Beneficios del audio multilingüe en YouTube

La posibilidad de subir pistas alternativas de audio, ya sea para sustituir o acompañar la original, está diseñada para que los contenidos locales puedan convertirse en fenómenos globales. Datos recientes de Google muestran que algunos canales experimentaron hasta un 30% más de vistas al incorporar doblaje, y que más del 25% del tiempo de visualización provino de reproducciones en el idioma alternativo.

Doblaje automático y miniaturas localizadas: YouTube abre la puerta a la expansión global de los creadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos concretos como el canal del chef Jamie Oliver, que triplicó sus visualizaciones tras añadir pistas en otros idiomas, o el de Mark Rober, que publica videos en más de 30 idiomas, ilustran el potencial de la herramienta. Además, YouTube está probando miniaturas localizadas, lo que facilita aún más la conexión con audiencias específicas en todo el mundo.

Para los creadores, la función de audio multilingüe abre nuevas vías de monetización y expansión internacional. Al permitir que los videos “hablen” en varios idiomas, se multiplican las oportunidades de atraer suscriptores y mejorar los ingresos publicitarios fuera del mercado de origen. También es posible adaptar las miniaturas de los videos según el idioma del espectador, dando un toque personalizado a cada público.

La recomendación de YouTube es: los creadores deben comenzar a planificar las traducciones y las voces para sus videos, ya que la adopción temprana de esta herramienta puede impulsar notablemente las cifras de visualizaciones y el engagement con nuevas comunidades.

Doblaje automático: cómo funciona y quién puede acceder

La función de audio multilingüe, impulsada por inteligencia artificial, puede activarse y gestionarse desde YouTube Studio en una computadora. El proceso consiste en acceder a la configuración avanzada, habilitar el doblaje automático y seleccionar los idiomas de destino. Los creadores pueden revisar y publicar las pistas dobladas, o eliminarlas si no cumplen con sus expectativas.

La función de audio multilingüe, impulsada por inteligencia artificial, facilita que cualquier canal adapte su contenido, multiplique el alcance y conecte con públicos de Corea, Brasil, India y más de 30 mercados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema permite generar pistas en más de 30 idiomas y sigue ampliando su compatibilidad. Los espectadores pueden cambiar entre el audio original y las versiones dobladas con facilidad, e incluso indicar sus preferencias para el idioma del audio y los títulos.

Recomendaciones para sacar el máximo partido al doblaje

Para optimizar la calidad del doblaje automático, es importante configurar correctamente el idioma original del video, hablar con claridad y revisar las pistas antes de publicarlas. Si se cuenta con colaboradores nativos, su revisión puede evitar errores de interpretación o sincronización. Aunque el sistema no permite editar manualmente las pistas generadas, siempre es posible eliminarlas o despublicarlas si es necesario.

Existen algunas limitaciones, como la duración máxima del video, la presencia de poco diálogo o la incompatibilidad con ciertos idiomas aún no admitidos por la plataforma.

Con la expansión de la función de audio multilingüe, YouTube facilita que cualquier canal pueda internacionalizar su contenido, llegar a nuevos públicos y maximizar su impacto. El doblaje automático, combinado con miniaturas localizadas y un ecosistema cada vez más personalizado, convierte a la plataforma en el punto de encuentro global para creadores y espectadores.

Adoptar esta función implica abrir la puerta a millones de nuevas visualizaciones, posicionar el canal en mercados estratégicos y transformar la forma en que el contenido audiovisual se disfruta y comparte en todo el mundo.