Cursos gratuitos de IA en Google: cómo inscribirse y por dónde empezar

Los cursos combinan teoría, videos y laboratorios interactivos, y en varios casos permiten validar los conocimientos adquiridos

Google amplió su oferta de cursos gratuitos de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de facilitar el acceso a formación clave en una tecnología que ya impacta en sectores como la educación, la salud, el comercio, la industria y los servicios digitales.

A través de plataformas oficiales como Google Cloud Skills Boost y Grow with Google, cualquier persona puede aprender desde conceptos básicos hasta nociones más técnicas, sin costo y con la posibilidad de obtener insignias o certificados.

La iniciativa responde a una demanda creciente de capacitación en IA, impulsada por la rápida adopción de herramientas basadas en modelos de lenguaje, automatización y análisis de datos. Google plantea estos cursos como una puerta de entrada para estudiantes, profesionales y personas sin experiencia previa que buscan comprender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo aplicarla en contextos reales.

Formación gratuita y para distintos niveles

La oferta de Google está pensada para públicos diversos. Hay contenidos introductorios, orientados a quienes recién comienzan, y otros más avanzados, enfocados en desarrolladores, analistas de datos o perfiles técnicos. En la mayoría de los casos, los cursos se pueden realizar a ritmo propio y combinan teoría con ejercicios prácticos.

Las dos principales vías de acceso son Google Cloud Skills Boost, centrada en formación técnica, y Grow with Google, orientada al desarrollo de habilidades profesionales y certificaciones.

Google Cloud Skills Boost: el enfoque técnico

Cloud Skills Boost es la plataforma de aprendizaje técnico de Google y concentra gran parte de los cursos vinculados a inteligencia artificial, aprendizaje automático y modelos de lenguaje de gran escala. Muchos de sus programas incluyen laboratorios prácticos que permiten usar herramientas reales de Google Cloud sin costo.

Entre los cursos más destacados se encuentran: Introducción a la IA Generativa, Introducción a los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), Introducción a la IA Responsable y Generación de Imágenes con IA. Al completar los contenidos, los usuarios pueden obtener insignias digitales que sirven para validar conocimientos y compartirlos en redes profesionales.

Grow with Google: habilidades y certificaciones

Por su parte, Grow with Google (Crece con Google) reúne cursos orientados a mejorar la empleabilidad y adquirir competencias digitales. Parte de esta oferta se encuentra alojada en Coursera y puede auditarse de manera gratuita, lo que permite acceder a los contenidos sin pagar, aunque algunas certificaciones requieren suscripción o beca.

Dentro de esta plataforma se incluyen programas como el Certificado de Fundamentos de IA y cursos sobre prompting, una habilidad clave para interactuar con herramientas de IA generativa.

Indicaciones paso a paso para ingresar a los cursos

Para comenzar con los cursos gratuitos de IA de Google, se recomienda seguir estas indicaciones:

  1. Ingresar a la plataforma
    1. Para formación técnica: https://www.cloudskillsboost.google/
    2. Para habilidades profesionales: https://grow.google/intl/es/
  2. Iniciar sesión con una cuenta de Google.
  3. Buscar cursos relacionados con IA, usando términos como:
    1. AI
    2. Generative AI
    3. Machine Learning
    4. Large Language Models
  4. Explorar rutas de aprendizaje o cursos individuales y revisar su descripción, duración y requisitos.
  5. Seleccionar el curso y comenzar con los módulos, que pueden incluir textos, videos, laboratorios prácticos y cuestionarios.
  6. Completar el contenido y, cuando esté disponible, obtener una insignia digital o certificado.
  7. En Coursera, elegir la opción “Auditar el curso” o “Probar gratis” para acceder sin costo.
Aspectos a tener en cuenta

Antes de comenzar, es importante considerar que no todos los cursos ofrecen certificación gratuita; en algunos casos solo se brinda acceso al contenido. Además, ciertos programas avanzados requieren conocimientos previos en programación, matemáticas o estadística. También se recomienda contar con una conexión estable a Internet, especialmente para los laboratorios interactivos.

Con esta propuesta, Google pone al alcance de un público amplio herramientas de formación que abarcan desde los fundamentos de la inteligencia artificial hasta aplicaciones específicas como la generación de imágenes o el uso responsable de algoritmos.

