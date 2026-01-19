Apple recurre a Google Gemini para salvar a Siri, mientras Google gana millones de nuevos usuarios

La alianza estratégica permitirá a Apple potenciar Siri con los modelos avanzados de Google, marcando un antes y un después en la carrera por la IA y abriendo una nueva etapa de colaboración entre los gigantes tecnológicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo entre Apple y Google marca un punto de inflexión en la competencia por liderar la inteligencia artificial en el sector tecnológico. Tras años de especulación y tanteos, Apple confirmó que integrará los modelos de IA Gemini de Google para potenciar Siri y sus futuras funciones avanzadas, una decisión que revela tanto las dificultades de Apple en el desarrollo de IA como la creciente influencia de Google en este campo.

Este movimiento que impactará a cientos de millones de usuarios, redefine la relación entre dos gigantes tecnológicos tradicionalmente rivales.

Qué significa la alianza para Google y Apple

El anuncio, presentado como una asociación estratégica multianual, permitirá a Apple utilizar la potencia de Gemini y la infraestructura en la nube de Google para desarrollar una versión de Siri más personalizada y autónoma, prevista para 2026.

Mientras Apple busca mantenerse relevante ante el auge de la inteligencia artificial, Google amplía su base de usuarios, consolidando su posición como referente global en la industria.

Por qué Apple necesito de la ayuda de Gemini

La decisión de Apple llega tras una serie de tropiezos con Apple Intelligence, su propio sistema de IA. El despliegue de esta tecnología en el iPhone 16 fue problemático: las funciones clave se retrasaron y la prometida Siri mejorada nunca cumplió las expectativas.

Esto provocó reorganizaciones internas y una presión creciente por parte de inversores y usuarios. Ante la urgencia de ofrecer avances concretos, Apple evaluó distintas alianzas con empresas como OpenAI, pero finalmente eligió a Google por la robustez y el potencial de Gemini.

Este acuerdo también responde a la necesidad de Apple de no quedarse atrás en el terreno de la IA frente a competidores que avanzan a gran velocidad. Mientras su liderazgo en ventas de iPhones se mantiene, el mercado y la prensa tecnológicas han desplazado el foco hacia la inteligencia artificial, donde Google con Gemini ha ganado notoriedad y confianza.

Cómo cambiará la experiencia para los usuarios de Apple

Para los usuarios, la integración de Gemini en Siri supondrá una evolución significativa en las capacidades del asistente virtual. Se espera que Siri gane mayor comprensión contextual, habilidades avanzadas en generación de lenguaje y un acceso más fluido a servicios inteligentes, todo ello dentro del ecosistema de Apple y bajo sus estándares de privacidad.

Apple asegura que las nuevas funciones de IA seguirán procesándose en sus propios centros de datos a través de Private Cloud Compute, reforzando el mensaje de que la privacidad se mantendrá como prioridad.

Sin embargo, parte de la inteligencia que impulsará a Siri vendrá de los avances logrados por Google, que ahora accederá indirectamente a la enorme base de usuarios de la marca de la manzana.

Qué es la “coopetencia” entre marcas

La alianza entre Apple y Google representa una forma de “coopetencia”, un concepto donde ambas empresas, pese a ser rivales, colaboran para reforzar sus posiciones frente a amenazas externas, especialmente startups emergentes de IA, de acuerdo a Bruce Sewell, exconsejero general de Apple.

Para Google, la ganancia es clara: se convierte en el motor de IA detrás de uno de los asistentes virtuales más populares, ampliando su alcance a millones de nuevos usuarios de iPhone y consolidando la imagen de Gemini como modelo de referencia en el sector.

El acuerdo también demuestra la capacidad de Google para ofrecer IA como un servicio confiable y personalizable, adaptable a las necesidades de otras grandes marcas tecnológicas. Al integrarse con Apple, Google refuerza su liderazgo y gana acceso a datos de uso y preferencias de un segmento de consumidores premium.

Aunque el acuerdo con Google resuelve la presión inmediata de Apple por ofrecer mejoras en Siri, deja en evidencia las dificultades de la compañía para liderar el desarrollo de modelos de IA avanzados por cuenta propia. Apple tendrá que demostrar que puede transformar esta colaboración en experiencias únicas y valiosas para sus usuarios, y evitar que Siri y Apple Intelligence se perciban como servicios genéricos.

El futuro de la inteligencia artificial en Apple dependerá de su capacidad para innovar y diferenciarse en un sector donde la tecnología avanza a gran velocidad y la competencia no da tregua. Mientras tanto, Google disfruta de una victoria estratégica que le permite escalar su tecnología a escala global y afianzar su posición en el corazón de millones de dispositivos Apple.