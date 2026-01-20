Tecno

Más de 70 cursos online gratis para empezar 2026 aprendiendo nuevas habilidades desde casa

Aprender programación, inteligencia artificial o ciberseguridad es posible gracias a una amplia oferta de cursos online abiertos al público

Inteligencia artificial, ciencia de datos,
Inteligencia artificial, ciencia de datos, entre otros cursos, se encuentran de manera gratuita entre instituciones educativas y empresas privadas.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arrancar 2026 con nuevos conocimientos sin gastar dinero es posible. Plataformas educativas, universidades y grandes empresas tecnológicas ofrecen 71 cursos online gratuitos enfocados en tecnología, que pueden realizarse a ritmo propio y desde casa.

El acceso al contenido es libre y, en la mayoría de los casos, solo se paga si el estudiante desea obtener un certificado oficial al finalizar.

La oferta abarca inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, ciberseguridad, diseño, videojuegos, ofimática y sistemas, y está disponible en plataformas reconocidas como edX, Coursera, Microsoft, universidades europeas y latinoamericanas, además de instituciones académicas de Estados Unidos. A continuación, los detalles de los cursos.

Inteligencia artificial

  1. AI for Everyone: Master the Basics: Curso introductorio para entender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y dónde se aplica. Disponible en edX (IBM).
  2. AI for Workplace Productivity: Enseña cómo usar herramientas de IA para mejorar la productividad en el trabajo. Disponible en edX (Microsoft).
  3. AI in Practice: Applying AI: Muestra casos prácticos para aplicar IA en tareas cotidianas y profesionales. Disponible en edX.
  4. IA para educadores: Orientado a docentes que quieren integrar IA en sus clases y materiales educativos. Disponible en Microsoft Learn.
  5. AI Prompt Engineering Fundamentals: Introducción al diseño de prompts y creación de agentes con IA generativa. Disponible en edX.
  6. AI Skills for Engineers: Supervised Machine Learning: Fundamentos del aprendizaje automático supervisado para perfiles técnicos. Disponible en edX.
  7. Aprendizaje automático y ciencia de datos: Curso para aprender a analizar datos usando machine learning. Disponible en edX (Universitat Politècnica de València).
  8. Deep Learning: Introducción al aprendizaje profundo y a cómo se entrenan los modelos de IA.Disponible en Oxford Home Study Center.
  9. Foundations of Generative AI: Explica qué es la IA generativa y por qué es clave en la actualidad. Disponible en edX (Georgia Tech).
  10. Inteligencia artificial: ética y retos sociales: Analiza los dilemas éticos y sociales del uso de IA. Disponible en Coursera (Universidad de Lund).
  11. Intro to AI for Digital Marketing: Uso de IA en estrategias de marketing digital. Disponible en edX.
  12. Introducción a ChatGPT: Curso básico para aprender a usar ChatGPT y entender sus funciones. Disponible en edX (UPV).
  13. Introducción a la IA y agentes generativos: Panorama general de la IA generativa y su funcionamiento. Disponible en Microsoft Learn.
  14. Machine Learning Free Course: Introducción sencilla al concepto de machine learning. Disponible en Oxford Home Study Center.
  15. Google Workspace with Gemini: Uso de Gemini dentro de las herramientas de Google Workspace. Disponible en Coursera (Google).
  16. Transformando la educación con IA: ChatGPT: Aplicación de ChatGPT en procesos educativos. Disponible en edX.
  17. What is Generative Artificial Intelligence?: Curso teórico sobre cómo funcionan modelos como ChatGPT. Disponible en Oxford Home Study Center.
Ciencia de datos, ofimática y matemáticas

  1. Algoritmos y Programación en R: Bases de programación y análisis de datos con R. Disponible en edX (Tec de Monterrey).
  2. Análisis de datos de alta dimensión: Conceptos matemáticos para manejar grandes volúmenes de datos. Disponible en edX (Harvard).
  3. Análisis de datos para empresas: Introducción a la analítica empresarial. Disponible en edX (Georgia Tech).
  4. Análisis estadístico con Excel: Uso de Excel para estadísticas y visualización de datos .Disponible en edX.
  5. Aprendiendo de los datos: Curso clásico de introducción al machine learning. Disponible en la web de Caltech.
  6. Bases de datos relacionales y SQL: Fundamentos de bases de datos y lenguaje SQL. Disponible en edX (Stanford).
  7. Ciencia de datos: Fundamentos R: Introducción a R aplicado a ciencia de datos. Disponible en edX (Harvard).
  8. Excel for Beginners: Curso básico para aprender Excel desde cero. Disponible en edX.
  9. Estadísticas y R: Análisis estadístico utilizando el lenguaje R. Disponible en edX.
  10. Excel para todos: análisis de datos: Uso avanzado de Excel para tomar decisiones. Disponible en edX (UBC).
  11. Introducción al Office 365: Uso básico de Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Disponible en edX.
  12. Introduction to Calculus: Curso introductorio de cálculo matemático. Disponible en Wolfram.
  13. MS Office: Curso general de ofimática para tareas administrativas. Disponible en Oxford Home Study Center.
Desarrollo web, diseño, videojuegos y multimedia

  1. Crea una web gratis con WordPress: Primeros pasos para crear un sitio web.Disponible en Coursera.
  2. Creación de beats musicales: Producción musical básica con Ableton Live.Disponible en Coursera.
  3. Introducción a Adobe Illustrator: Aprende a usar Illustrator para diseño gráfico.Disponible en Crehana.
  4. Videojuegos 3D en Unreal Engine: Creación de videojuegos en 3D.Disponible en Coursera.
  5. Diseño de juegos: arte y conceptos: Bases creativas del diseño de videojuegos.Disponible en Coursera.
  6. Diseño y creación de videojuegos: Cómo desarrollar el concepto de un videojuego. Disponible en Coursera.
  7. Edición de video con DaVinci Resolve: Edición y postproducción audiovisual. Disponible en edX.
  8. Fundamentos del diseño gráfico: Principios básicos del diseño visual. Disponible en EducaciónIT.
  9. Introducción a la producción musical: Curso inicial de producción de audio. Disponible en Coursera (UNAM).
  10. Introducción al diseño de juegos: Principios básicos del game design. Disponible en Coursera.
  11. Desarrollo de aplicaciones web: HTML, CSS y JavaScript desde cero. Disponible en edX.
  12. Diseño de experiencia de usuario (UX): Cómo crear interfaces centradas en el usuario. Disponible en Coursera.
  13. Pixel Art para videojuegos: Diseño gráfico para videojuegos retro. Disponible en Coursera.
  14. Procesado de imágenes y video: Fundamentos técnicos de imagen digital. Disponible en Coursera.
  15. Programación musical con software libre: Creación musical usando herramientas gratuitas. Disponible en Coursera.
  16. Web Development for Beginners: Curso gratuito de desarrollo web básico. Disponible en GitHub (Microsoft).
  17. HTML5 y CSS Fundamentals: Bases del diseño web moderno. Disponible en edX (W3C).
  18. HTML5 Apps and Games: Creación de apps y juegos web. Disponible en edX (W3C).
Ciberseguridad, nube y redes

  1. Cyber Threat Management: Gestión de amenazas digitales. Disponible en EU Academy.
  2. IT Security and Risk Management: Gestión de riesgos en TI. Disponible en EU Academy.
  3. Ciberseguridad: Estrategias de protección digital. Disponible en Coursera.
  4. Criptoactivos y finanzas digitales: Introducción a blockchain y criptomonedas. Disponible en edX.
  5. Criptografía I: Fundamentos de sistemas criptográficos. Disponible en Coursera.
  6. End User VPN Security: Uso y seguridad de VPN. Disponible en Cybrary.
  7. Escudo Digital: Protección de datos y sistemas. Disponible en edX.
  8. Fundamentos de ciberseguridad (práctico): Cómo operan los ciberataques. Disponible en edX.
  9. Ciberseguridad para usuarios: Seguridad digital básica. Disponible en edX.
  10. Herramientas de ciberseguridad: Buenas prácticas empresariales. Disponible en edX.
  11. Ciberseguridad avanzada: Amenazas digitales modernas. Disponible en Stanford Online.
  12. Tecnologías de Bitcoin: Funcionamiento del blockchain. Disponible en Coursera.
  13. Web Defense Fundamentals: Seguridad en aplicaciones web. Disponible en Cybrary.
Sistemas operativos, programación y computación

  1. Linux Kernel Development: Introducción al desarrollo del kernel Linux. Disponible en Linux Foundation.
  2. Open Source Software Development: Fundamentos del software libre. Disponible en Linux Foundation.
  3. Del Nand al Tetris: Cómo funciona una computadora desde cero. Disponible en Coursera.
  4. Ciencia Computacional 101: Conceptos básicos de informática. Disponible en edX.
  5. CompiladoresDiseño e implementación de compiladores. Disponible en edX.
  6. AWK y Bash para Linux: Programación avanzada en línea de comandos. Disponible en GitHub.
  7. Programación en C: Introducción al lenguaje C. Disponible en edX.
  8. Introducción a las ciencias computacionales: Bases de programación e informática. Disponible en edX.
  9. Introducción a Linux: Uso y fundamentos del sistema operativo. Disponible en edX.
  10. Programación con PythonCurso inicial de Python. Disponible en edX.

Comscore amplía la medición de

Crean la consola definitiva: unen

Así es el robot autónomo

Grandes líderes como Jeff Bezos

Stephen Hawking recomendó la mejor
