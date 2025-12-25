Tecno

Desde Waymo se reveló por qué sus autos autónomos colapsaron en San Francisco tras el gran apagón

El corte de energía en la ciudad dejó sin servicio a 130.000 clientes y a cientos de vehículos autónomos, es decir, sin conductor

El apagón masivo de San
El apagón masivo de San Francisco revela los desafíos de los autos autónomos: Waymo quedó varado

Durante el 20 de diciembre de 2025, San Francisco enfrentó un apagón masivo que dejó sin electricidad a unos 130.000 clientes, según cifras de Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Pero el corte de energía no solo afectó a hogares y comercios: también provocó que los vehículos autónomos de Waymo quedaran varados en diferentes puntos de la ciudad, generando atascos y desatando una oleada de comentarios y videos en redes sociales.

El incidente puso en evidencia los retos actuales de los sistemas de conducción autónoma ante situaciones de emergencia urbana.

Cómo fue el apagón y la suspensión de los servicios de Waymo

De acuerdo con un comunicado de la portavoz de Waymo, Suzanne Philion, la empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transporte en San Francisco durante el apagón generalizado. “Nos centramos en mantener la seguridad de nuestros pasajeros y garantizar que el personal de emergencias tenga el acceso libre que necesita para realizar su trabajo”, explicó Philion en respuesta a la prensa norteamericana.

Autos autónomos y apagones: el
Autos autónomos y apagones: el colapso de Waymo en San Francisco abre el debate sobre la adaptación tecnológica

Las imágenes difundidas mostraban los SUV autónomos detenidos en las calles, en algunos casos bloqueando intersecciones o dificultando el flujo vehicular en zonas críticas.

Mientras tanto, algunos usuarios compartieron videos de vehículos Tesla utilizando su función Full Self-Driving (FSD) para circular por las calles afectadas por el apagón.

Elon Musk, CEO de Tesla, destacó en la red social X que “los robotaxis de Tesla no se vieron afectados por el apagón de San Francisco”, lo que abrió el debate sobre la robustez y adaptabilidad de los diferentes sistemas de conducción autónoma ante fallos de infraestructura urbana.

Qué ocurrió técnicamente con los autos de Waymo

Desde Waymo se explicó el origen del colapso; el problema surgió cuando, tras el incendio en una subestación y la consecuente falla eléctrica, cientos de semáforos en la ciudad dejaron de funcionar. Los vehículos autónomos de Waymo están programados para tratar semáforos apagados como intersecciones de cuatro vías, pero, por seguridad, pueden solicitar asistencia remota de un operador para confirmar la maniobra antes de continuar.

Waymo detiene su servicio durante
Waymo detiene su servicio durante el apagón; la capacidad de respuesta humana y la coordinación con autoridades, claves para la recuperación - REUTERS/Shannon Stapleton

En condiciones normales, el sistema de Waymo Driver gestiona eventos de este tipo sin inconvenientes. De hecho, solo el sábado lograron superar más de 7.000 semáforos sin luz. Sin embargo, la magnitud del apagón provocó un aumento simultáneo de solicitudes de verificación remota.

Esta concentración de peticiones superó la capacidad de respuesta de los operadores humanos, generando retrasos y, en consecuencia, vehículos detenidos en medio de calles ya saturadas por el tráfico y el caos causado por el corte de energía.

Philion subrayó que durante el apagón, Waymo se coordinó estrechamente con las autoridades municipales para minimizar el impacto en el tránsito y liberar el paso a los servicios de emergencia. El restablecimiento parcial de la energía permitió que la empresa reanudara gradualmente sus operaciones en el área de la Bahía de San Francisco el mismo domingo por la noche.

La portavoz de Waymo insistió en que la compañía está comprometida con la mejora constante de sus sistemas y en la integración de las lecciones aprendidas tras el evento. “Nos centramos en integrar rápidamente las lecciones aprendidas de este evento y nos comprometemos a ganarnos y mantener la confianza de las comunidades a las que servimos a diario”, afirmó.

Cuáles son los desafíos de los vehículos autónomos

El incidente de San Francisco deja en evidencia uno de los principales desafíos de la conducción autónoma: la necesidad de contar con sistemas que respondan de manera eficiente en situaciones de crisis urbana, donde las infraestructuras pueden fallar de forma masiva.

Si bien los avances en inteligencia artificial y en sistemas autónomos han sido notables, aún existen escenarios donde la intervención humana y la capacidad de adaptación resultan determinantes para mantener la seguridad y el orden.

Cómo obtener imágenes impactantes en

Santa Tracker de Google, en

Qué leer en Navidad y

Las 50 mejores frases de

Microsoft Teams refuerza la seguridad:
El verdadero motivo por el

Estonia advirtió que responderá con

