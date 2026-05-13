Innovación, empresas y empleo joven: la trastienda de un encuentro que reunió a más de cinco mil jóvenes

Expo Empujar puso en el centro la conexión directa, en persona y en tiempo real entre jóvenes y el sector privado

El Palacio Libertad fue sede de la primera edición de Expo Empujar 2026, una jornada que reunió a empresas, referentes del mundo del trabajo y jóvenes en torno a propuestas de formación, vinculación laboral, y oportunidades reales e inclusivas de empleo.

Organizada por Fundación Empujar junto a Laburatorio —la iniciativa impulsada por Fundación Banco Nación—, la propuesta convocó a más de 5 mil jóvenes y más de 30 empresas comprometidas con el desarrollo del talento joven en Argentina.

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Expo Empujar puso en el centro la conexión directa, en persona y en tiempo real entre jóvenes y el sector privado, generando instancias concretas de inserción laboral. Durante la jornada, empresas líderes de distintos sectores participaron de paneles interactivos, espacios de intercambio y dinámicas de match laboral, que incluyeron entrevistas individuales y grupales, promoviendo procesos de selección más accesibles y cercanos para los jóvenes.

Uno de los hitos del encuentro fue el lanzamiento de Brújula, el chatbot de inteligencia artificial

Uno de los hitos del encuentro fue el lanzamiento de Brújula, el chatbot de inteligencia artificial basado en habilidades que busca transformar los procesos de selección tradicionales y visibilizar talentos ocultos que muchas veces quedan fuera del sistema laboral.

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La herramienta utiliza inteligencia artificial para traducir experiencias laborales —formales e informales— en perfiles y certificaciones digitales verificables. Actualmente, Brújula ya se encuentra integrada a los programas de capacitación de Fundación Empujar y cuenta con el acompañamiento de empresas y organizaciones que respaldan la validación de competencias. Además, se trata de una plataforma de código abierto a la que pueden acceder jóvenes de todo el país.

“La exposición laboral que impulsamos desde Empujar nació para generar encuentros reales entre jóvenes y empresas, poniendo el foco en las habilidades y no solamente en el CV tradicional. El lanzamiento de Brújula representa un paso muy importante hacia procesos de contratación más inclusivos, humanos y accesibles”, destacó Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de Fundación empujar.

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La iniciativa conjunta buscó acercar herramientas, formación y oportunidades concretas y accesibles para potenciar la empleabilidad juvenil en Argentina

En línea con este enfoque, Sara de Lorenzo, Junior Professional Associate de la Práctica Global de Protección Social y Empleo del Banco Mundial, quien formó parte del equipo detrás de Brújula, señaló: “Iniciativas como Brújula —y espacios como Expo Empujar— son clave para transformar el modo en que los jóvenes, especialmente los más vulnerables, acceden al mercado laboral. Poner las habilidades en el centro —reconociendo aprendizajes tanto formales como informales— permite visibilizar talentos que muchas veces permanecen ocultos”.

Además, De Lorenzo sostuvo que “también es fundamental involucrar activamente al sector privado y ampliar la forma en que entendemos y evaluamos el talento: cuando las empresas miran más allá de los criterios tradicionales y apuestan por el potencial, se generan mejores oportunidades para los jóvenes y mejores resultados para las propias organizaciones. Es una apuesta que beneficia a todos”, concluyó.

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Mientras Laburatorio propuso un recorrido por diversas estaciones que incluyeron charlas inspiradoras referentes del mundo del trabajo, la innovación y los emprendimientos, además de talleres prácticos en diversas temáticas, Fundación Empujar llevó adelante la exposición de empleos como un espacio de encuentro entre talento joven y empresas comprometidas con la inclusión laboral.

La iniciativa conjunta buscó acercar herramientas, formación y oportunidades concretas y accesibles para potenciar la empleabilidad juvenil en Argentina, reduciendo barreras de entrada y fomentando procesos de contratación más equitativos.

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Con esta primera edición, Fundación Empujar reafirmó su compromiso de acompañar a jóvenes de 18 a 24 años en el desarrollo de habilidades y el acceso a oportunidades laborales de calidad, promoviendo modelos de contratación más humanos, inclusivos y centrados en el potencial de cada persona.

Fundación Empujar acompaña a jóvenes de contextos vulnerables en su camino hacia el primer empleo formal a través de programas gratuitos de formación, mentoría y vinculación con empresas. Su trabajo articula el compromiso del sector privado, el voluntariado profesional y el desarrollo de habilidades para generar oportunidades reales de inclusión laboral.

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