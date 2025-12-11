Siete recomendaciones para un consumo eléctrico seguro y eficiente durante la Navidad de 2025

Navidad 2025: soluciones tecnológicas y hábitos para celebrar de forma eficiente y segura con electricidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones de fin de año, es común que hogares, empresas y comercios se llenen de luces, adornos y todo tipo de instalaciones eléctricas para dar vida al ambiente navideño. Esta tradición, extendida en gran parte del mundo, transforma los espacios y crea atmósferas festivas, pero también puede generar un aumento considerable en el consumo eléctrico y elevar el riesgo de incidentes si no se toman precauciones adecuadas.

De acuerdo con la empresa de energética Enel, en ciudades como Bogotá, el consumo energético en el ámbito residencial se incrementa entre un 10% y un 15% en diciembre, en línea con el inicio de la temporada de decoraciones. A esto se suman desafíos generales en el sector eléctrico, acentuados este año por fenómenos climáticos.

En este contexto, la adopción de hábitos eficientes y seguros se vuelve fundamental para evitar accidentes y optimizar el uso de la energía, especialmente durante un periodo en el que la demanda eléctrica tiende a subir notablemente.

Consejos clave para una Navidad conectada: seguridad y eficiencia eléctrica en época de decoraciones

A continuación, se presentan siete recomendaciones fundamentales para celebrar la Navidad de forma segura, eficiente y consciente del impacto energético:

1. Evitar dejar las luces navideñas encendidas durante la noche

Mantener las decoraciones lumínicas funcionando sin pausa incrementa el consumo de electricidad y puede provocar recalentamiento en los sistemas, lo que eleva el riesgo de sobrecargas o incendios.

Desconectar las luces antes de ir a dormir o instalar temporizadores programados para apagarlas de forma automática ayuda a minimizar estos peligros y reduce el gasto.

2. Elegir iluminación LED para decorar

Las luces LED representan una alternativa eficiente y duradera al compararlas con bombillas tradicionales. Estas luces consumen menos energía y cuentan con una vida útil que puede superar las 50.000 horas, frente a las entre 1.000 y 2.000 horas de las bombillas incandescentes.

Procura que las luces solo sean conectadas en horas centrales de la celebración - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar soluciones LED contribuye a optimizar el consumo eléctrico y a disminuir la frecuencia de recambios.

3. No saturar los enchufes ni las extensiones eléctricas

Sobrecargar tomas de corriente utilizando múltiples extensiones o adaptadores en un solo enchufe es una práctica que incrementa el riesgo de recalentamiento y cortocircuitos.

Lo recomendable es usar conexiones independientes y limitar el uso de extensiones a un máximo de dos por toma para proteger tanto las instalaciones eléctricas como los electrodomésticos.

4. Revisar el estado de cables y bombillas antes de instalar

Es fundamental asegurarse de que todos los componentes de las luces y decoraciones se encuentren en buen estado antes de conectarlas. Cables pelados, bombillas averiadas o extensiones desgastadas pueden provocar fallos, accidentes eléctricos o un mayor consumo.

El uso adecuado de enchufes, la supervisión constante y la denuncia de conexiones irregulares forman parte de una estrategia que permite gozar la época navideña cuidando la seguridad y el bolsillo familiar - (Imagen ilustrativa Infobae)

Al instalar o reparar sistemas de iluminación, es preferible desconectarlos primero de la corriente para aumentar la seguridad.

5. Supervisar a niños y mascotas en espacios decorados

La presencia de menores o animales domésticos cerca de instalaciones eléctricas los expone a riesgos de accidentes.

Garantizar que las conexiones sean seguras, mantener cables fuera del alcance y educar a los más pequeños sobre los peligros de manipular electricidad son medidas clave para la prevención de incidentes en el hogar.

6. Evitar conexiones ilegales y reportar el hurto de energía

El hurto de energía y las conexiones no autorizadas tienden a aumentar durante la época navideña, impulsados por la demanda de iluminaciones especiales o eventos vecinales. Este tipo de prácticas, además de constituir un delito, pueden desestabilizar la red eléctrica y aumentar la probabilidad de incendios.

La participación ciudadana es relevante: si se detecta alguna irregularidad, es posible notificar de manera anónima a la empresa eléctrica local o a los números de emergencia designados en cada comunidad.

7. Adoptar un consumo consciente y planificado

Realizar un uso racional de la energía, aprovechar la luz natural durante el día y programar las decoraciones para ser encendidas únicamente en las horas centrales de la celebración son acciones que marcan la diferencia en el impacto ambiental y económico del consumo eléctrico.

Con pequeñas acciones y un enfoque responsable, la temporada navideña puede ser igual de luminosa y festiva sin poner en riesgo la seguridad ni exceder el consumo de energía. Esta Navidad 2025, la seguridad y el uso eficiente de la electricidad también forman parte de la celebración.