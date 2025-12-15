CEO de Uber proyecta un futuro dominado por los robotaxis: tendrán un mercado mundial sin precedentes

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, anticipa una expansión sin precedentes de los robotaxis en mercados clave de Asia y otras regiones - REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Uber apuesta por el despliegue de la movilidad autónoma con la convicción de que los robotaxis redefinirán el sector del transporte y crearán una oportunidad de negocio que superará el billón de dólares a nivel global.

Según declaró Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de la compañía, en una entrevista con Bloomberg Television, la región de Asia-Pacífico será el principal impulsor de ese crecimiento durante los próximos años.

Cuál es la proyección de Uber con los robotaxis

Khosrowshahi señaló que la empresa prevé estar operando servicios de robotaxis en más de diez mercados internacionales antes de terminar 2026, con la intención de establecer presencia especialmente en países de la región asiática.

Uber colabora con más de veinte socios en innovación autónoma, incluyendo Baidu y Waymo, favoreciendo la integración de tecnologías avanzadas para su expansión a nivel global en el sector de los robotaxis - REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

De acuerdo con lo mencionado en la entrevista, la compañía considera a Asia un territorio clave para el desarrollo de los servicios autónomos, debido a la alta demanda potencial y a las características demográficas y urbanas de países como Japón.

El mercado de los robotaxis ha sido destacado por analistas de McKinsey & Company como una de las apuestas más ambiciosas dentro de la movilidad compartida, con la proyección de alcanzar un volumen superior al billón de dólares para 2030 si los servicios de robotaxis y roboshuttles continúan su expansión.

Según el directivo, la necesidad de nuevas soluciones de transporte se manifiesta con particular intensidad en países como Japón, afectados por el envejecimiento poblacional y la dispersión de zonas rurales, donde la demanda de movilidad es cada vez más difícil de cubrir mediante servicios convencionales. Khosrowshahi identificó también a Hong Kong y Australia entre los mercados priorizados para la expansión de Uber en el área de robotaxis.

Actualmente, Uber colabora con más de veinte socios especializados en vehículos autónomos, como las compañías chinas Baidu, WeRide y Pony.ai, además de Waymo en Estados Unidos.

La apuesta de Uber por la movilidad autónoma incluye alianzas con compañías tecnológicas de China y Estados Unidos para acelerar el despliegue de robotaxis - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La diversificación de alianzas busca facilitar el acceso de Uber a tecnologías autónomas competitivas, capaces de adaptarse a la variedad de condiciones urbanas y normativas en cada ciudad relevante. “Tendremos acceso a tecnologías autónomas en las grandes ciudades y mercados que realmente importan”, subrayó Khosrowshahi.

A la vez, el CEO evitó situar la industria de la conducción autónoma como un entorno dominado por un único vencedor. “Es una tecnología emocionante, pero hay muchos actores llegando a la meta”. Finalmente enfatizó la importancia de trabajar con socios que cumplan estándares de seguridad y mantengan una relación constructiva con los reguladores de cada país.

Cuál ha sido el impacto de la conducción autónoma en la industria

El énfasis de Uber en los robotaxis se refleja también en su actividad interna. Durante la asamblea de resultados financieros del tercer trimestre, Khosrowshahi indicó que las operaciones autónomas en ciudades como Austin y Atlanta, donde Uber colabora con Waymo, evidencian tasas de crecimiento superiores al resto de los mercados en Estados Unidos.

Esta tendencia alimenta las expectativas de expansión en otras locaciones que ofrezcan un entorno favorable para la incorporación de flotas autónomas.

Referentes de la industria, como Elon Musk, jefe ejecutivo de Tesla, coinciden en ubicar a los robotaxis como el principal motor del crecimiento futuro en el negocio del transporte. El propio magnate sudafricano sostuvo en una entrevista con CNBC que Tesla podría llegar al millón de vehículos autónomos para finales del próximo año. Sin embargo, estas previsiones aún no se han materializado, lo que pone de manifiesto los desafíos pendientes.

El mercado de la movilidad autónoma representa para Uber una gran oportunidad, donde la combinación de alianzas y tecnología podría cambiar la forma en que millones de personas se desplazan en las grandes ciudades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los analistas consultados por HSBC han advertido que el mercado de robotaxis ha sido sobrevalorado en distintos informes y consideran que las ganancias sostenibles podrían tardar años en concretarse. El tercer trimestre de 2025 evidenció resultados negativos en la división “Other Bets” de Alphabet, empresa matriz de Waymo, que registró una pérdida de 1.420 millones de dólares entre sus iniciativas de movilidad autónoma.

El costo por unidad de los vehículos autónomos sigue siendo elevado, con estimaciones que sitúan el precio de cada coche de Waymo en torno a los 150.000 dólares. Este contexto ha impulsado la retirada de competidores como Ford y General Motors del segmento de robotaxis, recalibrando las perspectivas de crecimiento del sector en Estados Unidos y otros mercados.

Nuevos actores, como Amazon y su filial Zoox, aceleran la carrera global tras la autorización oficial para ofrecer servicios de robotaxis en Las Vegas desde septiembre de 2025. El despliegue se caracteriza por vehículos creados para circular sin intervención humana directa, con recorridos gratuitos en distancias acotadas y supervisión de organismos federales para validar su seguridad y viabilidad.

Zoox proyecta aumentar su producción anual y expandirse a nuevas ciudades, después de haber sido adquirida por Amazon en 2020 por cerca de 1.200 millones de dólares.

El futuro de la movilidad urbana estará marcado por la competencia y la colaboración entre gigantes tecnológicos y fabricantes de automóviles, mientras las autoridades de cada país revisan la normativa para supervisar la introducción segura de estas innovaciones. Uber, respaldada por sus socios tecnológicos y su experiencia en la gestión de plataformas de transporte bajo demanda, ya se posiciona como uno de los protagonistas de este nuevo escenario.