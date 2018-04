-No consideramos vender o dividirnos en América Latina. Logramos construir un negocio muy sólido, somos fuertes en la región. El contexto del sudeste era muy particular, era un mercado donde no teníamos el liderazgo que tenemos en América Latina, también sentíamos que Grab era un gran competidor en el mercado y que podía ser un gran aliado y ahora son los accionistas principales en ese negocio. Creo que cada marco es particular y en América Latina queremos seguir creciendo.