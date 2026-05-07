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Cristina Boscá y Karin Herrero hacen oficial su relación: “Estoy saliendo con una compañera de trabajo 12 años mayor”

Los locutores de ‘Anda Ya’, el programa estrella de Los 40, han sorprendido a sus seguidores al confirmar su historia de amor durante un viaje a Nueva York

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Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)
Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)

Sorpresa en el universo radiofónico. Cristina Boscá y Karin Herrero han confirmado que están juntos y se han convertido, sin esperarlo, en una de las parejas más comentadas del momento. Los compañeros de Anda Ya, el programa matinal de Los 40, han decidido dar un paso al frente y hablar abiertamente de la relación sentimental que mantienen desde hace meses.

La noticia ha salido a la luz durante un viaje que ambos han hecho a Nueva York, una escapada en la que no han escondido su complicidad y donde, por primera vez, se han mostrado públicamente como pareja. Entre paseos por Central Park, compras por Manhattan y hasta un partido de béisbol, los dos locutores han compartido imágenes y comentarios que no han pasado desapercibidos para sus seguidores.

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La confirmación definitiva llegó de la mano de Karin Herrero, que fiel a su estilo desenfadado y lleno de humor, lanzó una frase que rápidamente revolucionó a los oyentes del programa: “Estoy saliendo con una compañera de trabajo 12 años mayor, ¿qué pasa?”. Un comentario con el que además quiso adelantarse a cualquier crítica relacionada con la diferencia de edad entre ambos.

Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)
Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)

Así nació la inesperada historia de amor entre Cristina Boscá y Karin Herrero

Aunque para muchos ha sido toda una sorpresa, lo cierto es que esta historia viene de lejos. Tal y como ha publicado Vanitatis, Cristina Boscá y Karin Herrero ya habrían mantenido una relación hace aproximadamente un año. Sin embargo, en aquel momento las cosas no terminaron de funcionar y decidieron tomar caminos separados.

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Durante ese tiempo, la locutora habló en varias ocasiones sobre una ruptura sentimental que le había afectado especialmente, aunque nunca llegó a revelar la identidad de la persona de la que hablaba. Ahora, con esta inesperada reconciliación, todo parece haber encajado de nuevo entre ellos.

Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)
Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)

La conexión entre ambos es más que evidente. De hecho, durante su viaje a la Gran Manzana han compartido bromas y mensajes cargados de complicidad. “Me gusta un poco”, comentó Cristina Boscá entre risas cuando algunos seguidores les preguntaron directamente si estaban juntos. Karin, por su parte, tampoco perdió la oportunidad de tirar de ironía: “En la ciudad que nunca duerme con la chica con la que nunca duermo (ronca mucho)”.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos oyentes de Anda Ya celebraron la noticia con entusiasmo en redes sociales. Ambos son dos de las voces más queridas de Los 40 y su naturalidad ha terminado conquistando todavía más a sus seguidores.

Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)
Cristina Boscá y Karin Herrero en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristinabosca)

Cristina Boscá siempre ha hablado sin filtros sobre el amor y sobre cómo vive las relaciones sentimentales. De hecho, hace un tiempo ya reflexionaba públicamente sobre lo importante que es para ella enamorarse. “Creo que soy la persona más romántica del mundo. O quizá solo la más dependiente del amor romántico”, confesaba.

La presentadora estuvo durante dos décadas junto a Ángel Martos, padre de sus hijos Gabriel y Álex. Aunque hace tres años pusieron fin a su relación, siempre ha explicado que entre ellos sigue existiendo muchísimo cariño y una relación muy cercana. “Amo a mi exmarido, le quiero con locura. Veinte años he estado con él, ¿eh? Lo llevo tatuado y jamás me lo voy a quitar. Mi vida está en él, es mi compañero de vida también”, llegó a decir la locutora en uno de sus publicaciones más sinceras.

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