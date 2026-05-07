Policía rechaza ataque en Ataco, Tolima tras incineración de vehículo en operativo contra minería ilegal

Disturbios en Ataco, Tolima durante operativo contra minería ilegal dejaron un vehículo institucional incinerado y afectaciones a la Fuerza Pública. - crédito captura de video

La Policía Nacional rechazó de manera categórica los hechos violentos ocurridos en el sector de Puente Amarillo, en el municipio de Ataco, Tolima, donde durante un operativo contra la minería ilegal se registró la incineración de un vehículo institucional tipo NPR y actos de intimidación contra integrantes de la Fuerza Pública.

Según el pronunciamiento oficial, los hechos se presentaron en medio de una intervención conjunta con el Ejército Nacional, en una zona donde se adelantan acciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros, una de las economías ilegales de mayor expansión en el sur del departamento.

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Rechazo contundente de la Policía

La institución fue enfática en señalar que ninguna manifestación de inconformidad justifica actos criminales contra la Fuerza Pública ni acciones que alteren el orden público.

“Ninguna manifestación de inconformidad puede justificar acciones criminales que atenten contra la vida, la integridad y la seguridad de nuestros uniformados”, señaló la Policía Nacional.

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Asimismo, la entidad confirmó que, gracias a la reacción oportuna de los uniformados, no se registraron policías ni militares lesionados durante el ataque, pese a la gravedad de los hechos.

La institución agregó que continuará actuando con firmeza, responsabilidad y apego a la ley, en defensa de la legalidad y la seguridad ciudadana.

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La Policía calificó como violentos los hechos ocurridos en Ataco (Tolima) y señaló que ya se iniciaron las acciones para esclarecer lo sucedido. - crédito Policía

Operativo contra minería ilegal en Ataco desencadenó los disturbios

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación se originó durante una operación militar contra la minería ilícita desarrollada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural de Ataco.

El objetivo de la intervención era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que, según reportes oficiales, ha venido creciendo en la región y que estaría asociada a economías criminales.

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Durante el desarrollo del operativo, un grupo de personas habría intentado obstruir la acción de las autoridades, lo que derivó en enfrentamientos que escalaron rápidamente.

Ejército Nacional: ataques con piedras y quema de vehículos

Por su parte, el Ejército también rechazó los hechos violentos y entregó su versión de lo ocurrido, asegurando que algunos civiles agredieron a las tropas con piedras y otros elementos contundentes.

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Además, la institución confirmó que, durante la asonada, fue incendiado un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, lo que representó un grave riesgo para la integridad de los uniformados y afectó el desarrollo de la operación.

El Ejército señaló: “Rechazamos enérgicamente estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan operaciones orientadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad”.

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El Ejército Nacional condenó los ataques durante la operación contra minería ilícita y reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales y la legalidad. - crédito @COL_EJERCITO / X

Investigaciones y posible instrumentalización de comunidades

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de los ataques, así como posibles redes detrás de la minería ilegal en el sur del Tolima.

Se ha advertido sobre la posible instrumentalización de comunidades por estructuras criminales, especialmente en zonas donde se ha fortalecido la extracción ilícita de oro.

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Además, se investiga la eventual influencia de grupos armados ilegales en la organización de los disturbios, en un contexto donde la minería ilegal representa millonarias rentas criminales.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión en el Tolima

El caso vuelve a poner en el centro del debate la expansión de la minería ilegal en el departamento. Según cifras dadas por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras.

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De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Las autoridades han advertido que esta economía ilícita genera ingresos multimillonarios para estructuras criminales, lo que incrementa la violencia contra la Fuerza Pública y la presión en zonas rurales.

Un intento de las autoridades por desmantelar complejos de extracción ilícita generó choques violentos con grupos de civiles, mientras crecen las alertas sobre el fortalecimiento de economías ilegales en Ataco - crédito @ConLaVerdad_ / X

Llamado a la calma y continuidad de operativos

Finalmente, tanto la Policía Nacional como el Ejército hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y a evitar acciones violentas que afecten la convivencia.

Las instituciones reiteraron que continuarán desarrollando operativos contra la minería ilegal y otras economías criminales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad en el territorio.