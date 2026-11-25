Mauro Quinteros tenía 40 años y trabajaba como repartidor de aplicaciones en Córdoba

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La noche del 11 de noviembre, en una esquina de Alta Córdoba, Mauro Darío Quinteros fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intervino para defender a dos adolescentes durante un intento de robo. Tenía 40 años, trabajaba como repartidor y aguardaba pedidos a pocos metros del lugar donde escuchó los pedidos de auxilio de las jóvenes. Este martes, el caso incorporó la detención de un segundo sospechoso.

Con esta nueva actualización, la investigación judicial cuenta con dos acusados de haber participado del hecho: un joven de 21 años, junto a un adolescente de 17 años, de acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

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La víctima se encontraba en la intersección de Luis de Góngora y General Paz, cerca de las 22:30. Por la zona caminaban dos adolescentes de 14 y 16 años, cuando fueron abordadas por dos personas que circulaban en una motocicleta. Ante el intento de un robo, las jóvenes comenzaron a gritar.

La esquina de Luis de Góngora y General Paz, en barrio Alta Córdoba, donde asesinaron a Mauro Quinteros

En ese momento, el repartidor intervino para frenar el asalto. “Dejá esas chicas”, habría gritado Quinteros cuando unos de los agresores disparó. Un solo tiro impactó en el pecho del hombre, quien murió en el lugar pese a la asistencia de los servicios de emergencia y del personal policial que llegó a la esquina. Las adolescentes sobrevivieron al ataque.

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La causa quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6. En las primeras horas de la pesquisa, la fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y otras medidas para reconstruir el recorrido de quienes atacaron a Quinteros antes y después del crimen.

El joven de 21 años fue detenido e imputado como presunto coautor del crimen

La pesquisa avanzó primero con la detención de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los presuntos participantes del ataque. Tras una serie de allanamientos y secuestros, la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6, detuvo e imputó a un joven de 21 años como presunto coautor del crimen.

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El segundo acusado quedó imputado por robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae. Con ambos bajo custodia, la fiscalía procura reconstruir qué función tuvo cada uno durante el intento de robo y el homicidio de Quinteros.

El dolor de la familia y el reclamo de los compañeros de Quinteros

A más de diez días del crimen, la situación de Verónica, pareja de Quinteros desde hacía 16 años y también repartidora, expuso las consecuencias cotidianas que dejó el asesinato. La mujer relató que tuvo que retomar su trabajo pese al impacto emocional por la muerte de Mauro.

Quinteros fue asesinado de un disparo cuando intervino para defender a dos adolescentes durante un intento de robo

“Un día que no trabajamos es un día que no comemos”, explicó durante una entrevista con El Doce. Vestida con el uniforme de la empresa de delivery para la que trabaja, contó que los trabajadores de aplicaciones dependen de los ingresos diarios y que no puede dejar de salir a la calle.

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Verónica había relatado en los primeros días posteriores al hecho que Quinteros era una persona precavida y que la noticia resultaba difícil de asimilar. “Agradezco que las dos niñas que fueron violentadas estén con vida y que Mauro haya estado ahí para salvarlas, pero él ya no está más y no hay consuelo para mí”, afirmó.

La mujer también describió las dificultades que atraviesa mientras intenta sostener su actividad laboral. “Tengo crisis de angustia, de pánico. No la estoy pasando bien”, expresó.

El reclamo fue compartido por la familia de la víctima. Carmina, hermana de Quinteros, pidió que los dos acusados reciban la pena máxima. “Pedimos que los dos sean perpetua”, sostuvo al referirse al adolescente de 17 años y al joven de 21 detenidos en la causa.

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Los compañeros del repartidor también se movilizaron después del crimen. Se concentraron en avenida Juan B. Justo y Góngora, cerca del lugar donde Quinteros fue asesinado, para exigir justicia y mayores medidas de seguridad. La protesta reunió a trabajadores de aplicaciones que reclamaron respuestas.