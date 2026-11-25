Nora Dalmasso fue asesinada en 2006

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En Argentina, la Justicia cuenta con un plazo máximo de 15 años para esclarecer un crimen. Entre los principales argumentos de la prescripción están el olvido social y las dificultades para reunir elementos probatorios que sostengan una acusación. El caso de Nora Dalmasso, sin embargo, es diferente. A dos décadas de su asesinato, el reclamo general de Justicia sigue tan vigente como el primer día y la Fiscalía sostiene que existen elementos para juzgar al único acusado: Roberto Bárzola, el parquetista que trabajaba en la casa de la víctima y cuyo ADN fue hallado, 18 años después, tanto en el arma homicida como en el cuerpo de ella.

Por eso, a pesar de que este miércoles se cumple el vigésimo aniversario de un hecho que conmocionó al país, la familia de Nora aún tiene esperanzas de que el crimen no quede impune.

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Quien da la batalla judicial para evitar la prescripción es el fiscal Pablo Jávega, quien asumió la investigación luego de que Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, fuera absuelto en 2022 en un juicio al que llegó acusado de asesinar a su entonces esposa.

Tras la resolución del tribunal y con el objetivo de esclarecer el crimen, se conformó un equipo de fiscales encabezado por Jávega que revisó todo el expediente y elaboró una lista de alrededor de 200 posibles aportantes de material genético para cotejarlo con el ADN del cinto de la bata con el que habían asfixiado a la mujer y del vello público que tenía en su zona íntima.

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La causa avanzó desde el círculo más próximo a Dalmasso. Bárzola, que había trabajado para Dalmasso en los días previos al hecho, fue la persona número 39 a la que se le tomó una muestra. El resultado fue compatible con ambos rastros genéticos.

Marcelo Macarrón, viudo de la víctima, fue asbuelto en un juicio oral tras ser acusado de matar a su esposa

Al revisar las declaraciones del sospechoso en la causa, el equipo también encontró que Bárzola había dicho que estuvo en la casa de Dalmasso la mañana del crimen. Es decir que él solo se situó en el lugar de los hechos, aunque nadie se percató.

Así, en dos años, Jávega logró identificar al presunto homicida, quien nunca antes había estado en mira de la Justicia. Con toda esta evidencia, lo imputó y solicitó que vaya a juicio oral a pesar del paso del tiempo.

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El eje de su planteo para evitar la prescripción del caso tiene que ver con el derecho de la víctima a ser representada por sus herederos en la causa, el cual se vio vulnerado en dos ocasiones durante los 15 años que duró la investigación. La primera fue cuando la Fiscalía imputó a Facundo Macarrón, hijo mayor de Nora. La etapa duró unos cinco años. En ese tiempo, la familia de Dalmasso renunció a la querella para no acompañar la acusación fiscal. La segunda fue cuando imputaron al viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en un juicio oral desarrollado en 2022. Esa etapa se extendió durante unos siete años.

En este sentido, Jávega alega que durante esos 12 años la familia no pudo defender los derechos de Nora Dalmasso y solicita que ese período no sea computado para la prescripción. Su postura es que los herederos quedaron privados de ofrecer pruebas y de participar como querellantes porque primero el hijo y luego el esposo de la víctima debieron ejercer su defensa como imputados.

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Roberto Bárzola, principal acusado

La defensa de Bárzola sostiene la posición contraria: afirma que transcurrió el plazo máximo de 15 años y que, por lo tanto, la acción penal está extinguida. Así, apeló la resolución del fiscal.

En octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2ª Nominación de Río Cuarto le dio la razón al parquetista, declaró prescripta la causa y dispuso su sobreseimiento. Pero el Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión y sostuvo que el paso del tiempo no impide un debate con garantías.

Entre otros elementos, mencionó la declaración que Bárzola prestó pocos días después del asesinato, en la que dejó asentada su versión sobre lo que hizo esa semana. Para la Fiscalía, ese testimonio y los resultados genéticos permiten discutir el caso en un proceso judicial.

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El conflicto lo destrabará el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que tiene la última palabra y todavía no se pronunció sobre el recurso. La resolución determinará si puede realizar un juicio ordinario contra Bárzola, si corresponde un juicio por la verdad o si el sobreseimiento queda firme.