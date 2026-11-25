El juez Gregor Joos admitió la acusación contra dos hermanos por el homicidio de Cid en Bariloche y elevó la causa a juicio oral.

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La causa por el homicidio del expresidiario Diego Antonio Cid, el hombre que había sido noticia por pedir volver a prisión porque en rehabilitación no podía fumar ni tener sexo y que acumulaba un amplio prontuario penal, llega a juicio oral.

El caso avanzó hasta esta instancia luego de que el juez de juicio Gregor Joos admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra dos hermanos. Uno está señalado como autor de los disparos mortales y el otro como partícipe necesario por haber conducido el vehículo desde el que se habría facilitado el ataque.

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El debate deberá esclarecer si los hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de febrero de 2026, frente a una despensa de la calle Coirón al 4900, constituyeron un homicidio agravado o si, como planteó la defensa, quien disparó actuó en un contexto de exceso en la legítima defensa.

La resolución también mantuvo las medidas cautelares dispuestas sobre los acusados. El imputado al que se atribuye haber utilizado el arma continuará en prisión preventiva, mientras que su hermano seguirá sometido a restricciones de circulación, monitoreo electrónico y prohibiciones de contacto con testigos.

Según el portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, el fiscal jefe Martín Lozada expuso la acusación durante una audiencia realizada ante Joos. La hipótesis fiscal sostiene que los dos imputados llegaron junto con otras dos personas a Coirón al 4900 a bordo de un Peugeot 408 blanco, entre la 1.40 y la 1.55.

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El encuentro había sido acordado por teléfono y, según la acusación, se presentó como una operación de compra de estupefacientes. Al arribar al lugar, los ocupantes del automóvil identificaron a Cid, que estaba acompañado por otro hombre.

La Fiscalía sostuvo que el día anterior la víctima había sustraído estupefacientes a los hermanos, mediante una amenaza con arma de fuego. Ese antecedente forma parte del contexto que la acusación llevará al debate oral.

Según el relato de Lozada, el conductor pasó inicialmente junto a Cid y su acompañante, dio una vuelta y regresó a baja velocidad hasta quedar nuevamente a su altura. Para la acusación, conocía que su hermano estaba armado y contribuyó de manera necesaria a la maniobra que precedió a los disparos.

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Tras la agresión, el vehículo se alejó del lugar. La Fiscalía atribuyó al hermano que habría efectuado los tiros la autoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional.

El defensor particular de ambos acusados sostuvo una versión diferente sobre lo ocurrido. Durante la audiencia invocó el artículo 35 del Código Penal, referido al exceso en la legítima defensa, y afirmó que su asistido respondió a una agresión armada.

Joos resolvió abrir el juicio con las calificaciones promovidas por la Fiscalía y la querella. El juez aclaró que el planteo defensivo no quedó descartado, sino que será examinado durante el juicio oral.

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Entre ellos figuran la fecha, el horario y el lugar del episodio; la presencia de los ocupantes del vehículo; la coordinación previa del encuentro; los disparos y las lesiones que provocaron la muerte de Cid.

También hubo acuerdo respecto de la identificación, titularidad y entrega voluntaria del arma incorporada a la causa, así como sobre la entrega voluntaria de un teléfono celular. Además, las partes dejaron fuera de discusión la legalidad del secuestro de otro dispositivo en el Hospital Zonal.

La defensa técnica invocó el exceso en la legítima defensa con el argumento de que el tirador respondió a un ataque armado.

Como prueba, se escucharán 20 testimonios ante un tribunal integrado por tres jueces.

Entre los testigos propuestos por la Fiscalía figuran el acompañante de Cid, las otras dos personas que viajaban en el vehículo, personas que vieron a la víctima poco antes del hecho y efectivos policiales y de Criminalística. La querella y la defensa también ofrecieron sus propios elementos probatorios para el debate.

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Durante la audiencia, la defensa pidió que el acusado detenido recibiera las mismas restricciones dispuestas para su hermano o, de manera alternativa, que se le concediera prisión domiciliaria. Argumentó que no hubo intentos de entorpecer la investigación y que el imputado tenía dificultades para sostener un tratamiento médico.

La Fiscalía y la querella se opusieron al pedido al considerar que aún se mantenían los riesgos procesales. El magistrado rechazó la modificación de la cautelar y confirmó la prisión preventiva hasta el dictado de una sentencia.

Para Joos, la medida se justifica por el rol que la acusación asigna al detenido, la imputación adicional por portación ilegítima de arma y el riesgo de fuga. Al mismo tiempo, dispuso que se garantice la continuidad del tratamiento médico que requiera.

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El segundo acusado continuará bajo monitoreo mediante GPS, con prohibición de salir de Cipolletti y del país, de contactar a testigos y de modificar su domicilio o número telefónico sin aviso previo, además de la obligación de presentarse semanalmente ante la unidad policial correspondiente.

Cid era un viejo conocido de la justicia rionegrina, con un prontuario que sumaba más de una década de causas. Su nombre aparece en expedientes por robos, amenazas y estafas, además de incidentes violentos dentro de cárceles.

Antes de su muerte, había sido noticia porque decidió abandonar un centro de rehabilitación donde debía cumplir parte de su condena, argumentando que no le permitían fumar ni recibir visitas íntimas, y optó por regresar a la cárcel.

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