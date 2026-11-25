Los 36 animales fueron encontrados en cajas de cartón durante el operativo realizado en Boedo

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Dos hombres fueron imputados luego de que la Policía de la Ciudad rescatara 36 animales vivos que eran trasladados en condiciones de hacinamiento y con signos de deterioro físico frente a una vivienda de Boedo. La investigación judicial busca determinar si los ejemplares iban a ser utilizados en un ritual y si su traslado y tenencia configuraron delitos de maltrato animal e infracciones a la normativa de fauna silvestre.

El procedimiento ocurrió en la esquina de Virrey Liniers y Carlos Calvo, donde agentes de la División Delitos Ambientales interceptaron a los sospechosos cuando descargaban cajas de un Volkswagen Gol Trend blanco. Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ambos fueron detenidos en flagrancia por orden del fiscal Blas Matías Michienzi, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA).

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La causa comenzó a partir de una denuncia que alertaba sobre la posible realización de un ritual con sacrificio de animales en ese domicilio. Esa hipótesis integra la pesquisa, aunque deberá ser comprobada durante el avance de las actuaciones judiciales. La investigación se inició por posibles infracciones de leyes de maltrato animal y conservación de fauna silvestre.

Tras realizar tareas de vigilancia en la zona, los efectivos observaron la llegada del vehículo y el momento en que el conductor y otro hombre comenzaron a bajar las cajas. La intervención permitió hallar una tortuga campanita, 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices, un pato criollo y dos gallinas de Guinea.

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Varias gallinas permanecían hacinadas en recipientes pequeños, sin espacio suficiente para desplazarse

De acuerdo con el parte oficial, los animales se encontraban encerrados en recipientes de tamaño reducido, sin espacio para moverse. Además, las dos gallinas de Guinea estaban sujetas con cinta plástica. Veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño revisaron a los ejemplares y constataron un cuadro extendido de malnutrición, deterioro físico y maltrato.

El fiscal dispuso el secuestro del automóvil utilizado para el traslado y de los dos teléfonos celulares de los imputados. La totalidad de los ejemplares fue derivada a la ONG Alerta Galgo, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá asistencia veterinaria.

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Los dos imputados fueron detenidos durante el operativo, cuando descargaban las cajas con animales

La Ley 14.346 establece penas de 15 días a un año de prisión para quien inflija malos tratos o actos de crueldad a animales. La norma considera maltrato no alimentar a los animales domésticos o cautivos de forma suficiente y adecuada. También califica como actos de crueldad las lesiones, torturas o padecimientos innecesarios que se les provoquen.

La Ley 22.421, por su parte, protege a la fauna silvestre y prevé sanciones penales para quienes, a sabiendas, transporten, almacenen o comercialicen animales, piezas o productos provenientes de la caza furtiva o de la depredación. Para los casos que involucren especies cuya captura o comercialización estén prohibidas, contempla penas de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años.

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En este expediente, las conclusiones veterinarias y las condiciones de confinamiento serán elementos centrales para definir si existió una conducta penalmente relevante. La imputación no equivale a una condena: los acusados tienen derecho a defensa y la Justicia deberá reunir pruebas antes de resolver su situación procesal.

La denuncia que originó la causa aludía a la posible realización de un ritual umbanda, una hipótesis que deberá ser acreditada en la investigación y que, por sí sola, no permite caracterizar a esa práctica religiosa ni a sus integrantes. Aunque la libertad de culto está protegida por la Constitución Nacional, la Justicia deberá determinar si las conductas bajo análisis vulneraron las normas de protección animal y conservación de la fauna.

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La pesquisa en Boedo deberá establecer si los animales habían sido obtenidos y transportados de manera legal, quiénes participaron en esos actos y cuál era el destino previsto para cada ejemplar. Por ahora, los dos sospechosos están imputados en la causa y los 36 animales continúan bajo cuidado veterinario.