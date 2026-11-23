Lara Magalí R., una joven de 20 años y más de 80 mil seguidores en Instagram, fue aprehendida tras un operativo que involucró a la DDI Dolores y la Policía Comunal, después de que un video mostrara a su pick-up rosa ejecutando trompos con ocupantes asomados por las ventanillas

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Una joven fue aprehendida y su camioneta Dodge RAM 1500 fue secuestrada en Pinamar tras difundirse en redes sociales un video que mostraba maniobras de alto riesgo en la zona de médanos conocida como La Frontera. El operativo, que involucró a la DDI Dolores, la Subdivisión de Dolores y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Pinamar, culminó con la interceptación del vehículo y la aprehensión de su conductora.

Según pudo saber Infobae, todo comenzó con un video que fue publicado el 22 de noviembre en la cuenta de Instagram cadenafederalok y mostró a una pick-up RAM color rosa ejecutando trompos sobre la arena a gran velocidad en el sector denominado “La Olla”, ubicado en las playas al norte de Pinamar. En las imágenes también se observa a varios ocupantes asomados parcialmente por las ventanillas mientras el vehículo realizaba las maniobras. El video se viralizó rápidamente y llegó al conocimiento de las autoridades el mismo día de su difusión.

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A partir de ese momento, personal de la Subdivisión DDI junto a efectivos de la EPC 1ª de Pinamar iniciaron las tareas de búsqueda del rodado. El operativo terminó en las calles Shawn y Del Olimpo de Pinamar, donde lograron interceptar la camioneta. Al volante estaba Lara Magalí R., de 20 años, domiciliada en Pilar, sin residencia en la localidad.

La acusada es una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram. En su perfil se pueden observar varias publicaciones donde ostenta la camioneta y, en las últimas horas, previo a su detención, publicó un video donde se podía observar a su vehículo en “La Olla”.

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La conductora, una joven de 20 años domiciliada en Pilar, fue aprehendida y luego liberada en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal

La joven fue aprehendida con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF) interviniente y luego liberada en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. El vehículo, en cambio, quedó secuestrado. La causa se investiga por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que penaliza las maniobras peligrosas con vehículos automotores. Intervienen la UFID 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli, en la Departamental Judicial Dolores.

El intendente del partido de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales con una frase que se replicó en distintos medios: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”.

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En su comunicado, el jefe comunal detalló que la detección de las maniobras peligrosas en la zona de La Olla fue el punto de partida de la búsqueda, que derivó en la interceptación del vehículo y la aprehensión de la conductora. “Vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia”, sintetizó.

Luego amplió: “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”.

La pick-up Dodge RAM 1500 rosa fue secuestrada en Pinamar tras la intervención de la DDI Dolores y efectivos de la Estación de Policía Comunal

El episodio no fue el único incidente registrado en la misma zona durante ese período. Dos jóvenes, de 16 y 19 años, resultaron heridos luego de que el UTV en el que circulaban volcara. Ambos fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al hospital municipal.

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El episodio ocurrió el inicio de este fin de semana largo y volvió a poner en primer plano los riesgos de conducir este tipo de vehículos en terrenos irregulares. Uno de los aspectos que más preocupación generó fue que los dos ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección correspondientes.

Según la información difundida por Pinamar24, los jóvenes sufrieron golpes y cortes. Después de recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron derivados al centro de salud municipal para continuar con la evaluación médica y realizar los estudios necesarios. De acuerdo con los datos disponibles, ambos se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.

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