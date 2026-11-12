Córdoba: mataron de un balazo a un repartidor que quiso defender a dos adolescentes de un robo

Mauro, el repartidor asesinado

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Mauro Quinteros, un repartidor de una aplicación de 40 años de la ciudad de Córdoba, fue asesinado de un balazo en el pecho cuando intentó interponerse entre dos delincuentes armados y dos adolescentes de 14 y 16 años a quienes intentaban robarles sus celulares. Por el hecho hay un detenido.

Según indicaron confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho ocurrió anoche en la esquina de Luis de Góngora y General Paz, en barrio Alta Córdoba, zona norte de la capital provincial.

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De acuerdo con lo que trascendió e medios locales, las chicas caminaban por el lugar alrededor de las 22.20 cuando quedaron frente a dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Las adolescentes no llevaban mochilas ni bolsos. Sólo sus teléfono y comenzaron a gritar y pedir auxilio ante el intento de robo.

Fue entonces que intervino Mauro, quien trabajaba como repartidor y solía esperar pedidos en un punto de acopio ubicado a metros de la esquina donde ocurrió el crimen, una zona donde habitualmente se concentran trabajadores de aplicaciones de entrega. Escuchó los gritos de las jóvenes y decidió ayudar a las menores.

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“Dejá esas chicas”, habría gritado el repartidor antes de que uno de los delincuentes abriera fuego. Fue un solo disparo, pero resultó suficiente para terminar con su vida, publicó el diario La Voz.

Hasta el lugar llegó personal del servicio de emergencia y varias patrullas de la Policía, que intentaron reanimarlo sin éxito. Quinteros murió en el acto.

El crimen generó conmoción entre los vecinos de Alta Córdoba, quienes señalaron que los hechos de inseguridad se volvieron cada vez más frecuentes en la zona. “No es habitual que los asaltos terminen a los tiros, pero todos los días hay un arrebato”, explicaron al medio cordobés. Algunos también apuntaron contra la falta de iluminación en el sector: “Está todo oscuro y por eso pueden hacer lo que quieren”, dijo otro.

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Un detenido

La causa quedó en manos del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, quien dispuso las primeras medidas y ordenó relevar las cámaras de seguridad del sector. Este jueves, el fiscal ordenó la detención de un sospechoso de 38 años, a quien además le secuestraron una motocicleta que estaría vinculada al hecho.

Para la fiscalía, el detenido podría ser el hombre que conducía el rodado la noche del ataque, aunque la hipótesis todavía no está confirmada.

Los investigadores, señalan medios cordobeses, trabajan ahora en reconstruir los movimientos de los agresores antes y después del disparo. Según detallaron, las imágenes recuperadas hasta el momento no muestran directamente la escena ni el instante del ataque. El segundo sospechoso todavía es buscado por la Policía.

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Mauro fue asesinado de un tiro en el pecho

Habló la mujer de Mauro

Verónica, pareja de la víctima desde hace 16 y también repartidora, expresó su dolor por el crimen. “Entre todos los repartidores nos cuidamos y cuando hay una situación de peligro siempre estamos en contacto”, afirmó Verónica, en diálogo conEl Doce.

“Yo también soy delivery, pero lamentablemente ocurrió porque uno anda en la calle y estamos más expuestos a ver robos”, agregó.

“Todavía no caigo porque a él no lo matan en una zona peligrosa. Lo matan en pleno Alta Córdoba y por defender a dos menores. Era muy precavido y sensato”, concluyó.

Marcha en reclamo de seguridad

Tras el crimen de Mauro, un grupo de compañeros de la víctima realizan una manifestación desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en barrio Alta Córdoba, para exigir justicia y seguridad.

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Según el medio Cadena 3, los delivery solicitan la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y amenazan con marchar hacia la Casa de Gobierno.

Los trabajadores comenzaron a reunirse desde temprano en el punto habitual donde aguardan la asignación de pedidos y a escasos metros del lugar del crimen.