Un policía motorizado perdió la vida en Córdoba tras chocar con su moto contra el acoplado de un camión durante una persecución

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Facundo Batalla, cabo primero del Departamento Motocicletas Sur de la Policía de Córdoba, murió este martes tras chocar con su motocicleta contra el acoplado de un camión mientras participaba de una persecución en el barrio Coronel Olmedo, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en el cruce de avenida 11 de Septiembre y Hermanos Warnes, y conmocionó a toda la institución policial.

Según informaron desde la fuerza de seguridad provincial, el agente tomaba parte de lo que la fuerza denominó un “seguimiento controlado” junto a otro uniformado. Ambos iban detrás de un sujeto que también circulaba en moto cuando, por motivos que aún se investigan, Batalla impactó de lleno contra el acoplado del camión. El choque fue fatal. Las causas exactas del accidente son materia de investigación.

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La noticia recorrió rápidamente los pasillos de la institución y derivó en una decisión inmediata: la suspensión de un acto de gala que estaba programado para las 19.15 de ese mismo día. “La decisión obedece a este doloroso acontecimiento que enluta a nuestra institución”, explicaron.

La muerte de Batalla no tardó en llegar a las esferas del poder provincial. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, tomó la palabra a través de sus redes sociales para transmitir sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del cabo primero. Además, anunció una medida concreta en su homenaje: “He instruido que las banderas del Centro Cívico del Bicentenario permanezcan a media asta, en señal de duelo y solidaridad con toda la institución policial”.

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Las causas exactas del choque, que ocurrió en plena persecución, son materia de investigación

Llaryora también se refirió al rol que cumplen a diario los integrantes de la fuerza: “Su partida nos conmueve profundamente y nos recuerda el enorme compromiso que asumen cada día los hombres y mujeres de nuestra Policía, quienes arriesgan sus vidas con valentía y vocación de servicio para proteger a los cordobeses y preservar la paz social”, expresó.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, también se manifestó públicamente. Con un tono más íntimo, dirigió sus palabras directamente hacia la familia del efectivo fallecido: “Frente a la muerte de alguien querido, hay un dolor que sólo conoce quien lo está viviendo. Por eso, lo primero que quiero decirle a su familia, con todo mi respeto y mi afecto, es que cuentan conmigo hoy y en los días que vienen”, publicó en sus redes.

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Quinteros, además, reconoció el peso que la pérdida tiene puertas adentro de la institución. “Sé lo que significa para nuestra Policía despedir a un camarada. Su ausencia va a sentirse en las cosas de todos los días, ahí donde cada uno de ustedes compartió la vida con él”, sostuvo el funcionario, que cerró su mensaje con una despedida personal: “Que Dios te reciba, Facundo, y les dé consuelo a todos los que te quieren. Descansa en paz”.

La muerte del cabo primero Facundo Alfredo Batalla dejó una marca profunda tanto en sus compañeros del Departamento Motocicletas Sur como en la cúpula del gobierno provincial. El acto de gala suspendido, las banderas a media asta en el Centro Cívico del Bicentenario y los mensajes de las máximas autoridades de seguridad reflejan la dimensión del duelo que atraviesa la fuerza. La investigación sobre las circunstancias exactas del choque continúa en curso.

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