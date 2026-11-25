Keila Da Costa y Enzo Antônio

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Una motocicleta semisumergida, el caudal desbordado del río Indaiá y una búsqueda que se extiende hasta su desembocadura en el mar. En Ubatuba, una ciudad brasileña ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Río de Janeiro, los bomberos buscan a Keila Daiana da Costa, una joven argentina desaparecida tras el temporal que golpeó la zona. En ese momento, viajaba junto a su pareja, Enzo Antônio (30), quien fue encontrado sin vida al día siguiente.

Keila tiene 24 años y es oriunda de la localidad de Terciados Paraíso, provincia de Misiones. Sin embargo, se había mudado hacia el municipio costero de São Paulo hace dos años. Nada se sabe de ella desde el domingo por la noche, cuando se desató una fuerte tormenta.

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El episodio ocurrió sobre el puente Casanga, en el barrio del mismo nombre, durante una noche en la que la corriente del agua cambió e inundó distintos sectores de Ubatuba. La principal hipótesis indica que Keila y Enzo circulaban en una motocicleta cuando fueron sorprendidos por la crecida del río Indaiá.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño G1 Globo, un testigo oyó gritos de auxilio durante el temporal, aunque no logró intervenir por la fuerza de la corriente y el volumen de agua. Poco después, las autoridades informaron que la motocicleta fue encontrada dentro del río.

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Así fue encontrada la moto, en donde habría viajado la pareja (Facebook: Noticias de Misiones)

Luego de que se activara la búsqueda de la pareja, los rescatistas localizaron el lunes el cuerpo de Enzo en la zona del puente de Casanga, el mismo tramo donde se concentra la búsqueda de la joven argentina. El hallazgo ocurrió el día en que el joven hubiera celebrado 31 años de vida.

Según informó la Policía, el joven sería el conductor de la motocicleta que terminó arrastrada hacia el río. Y, aunque se sospecha que la joven habría viajado como su acompañante, aún no habría una confirmación oficial de que estuviera en el vehículo.

Por otro lado, se dio a conocer que la víctima era un hombre trans, había elegido ese nombre y prefería ser llamado de esa manera. Además, vivía desde hacía años en Ubatuba, había ayudado a criar a un sobrino y trabajaba en una pizzería.

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De hecho, fue su sobrino, Gabriel Alexandre, quien tuvo que reconocer el cuerpo. En una entrevista con TV Vanguarda, recordó el vínculo que los unía: “Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy”. Tras lamentar la muerte de su tío, aseguró que “siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron”.

Keila Da Costa vivía en Brasil hace dos años aproximadamente (Facebook: Diario La Realidad "San Javier Misiones"

El temporal que golpeó Ubatuba entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes dejó casi 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, según informó el Ayuntamiento local. La intensidad de las precipitaciones provocó inundaciones en distintos barrios, desbordes de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

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Entre los sectores más afectados se encontraban los barrios de Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim e Itamambuca, además de las zonas cercanas a los ríos Indaiá y Ressaca. En Sesmaria, el desborde de un curso de agua afectó varias viviendas y obligó a una pareja y a sus dos hijos a dejar su casa para alojarse con familiares.

La crecida también forzó la salida de vecinos en Vila Rezende. La Protección Civil desplegó un equipo con una lancha para asistir en el traslado de personas en las áreas anegadas. En Taquaral, una escuela fue acondicionada como refugio temporal para residentes de la zona.

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La búsqueda de Keila se mantiene activa y se extiende hasta la desembocadura al mar (Facebook: Pronto Falei Pronto Falei)

El impacto del temporal alcanzó al sistema educativo municipal. Por esto, la Escuela Municipal Altimira, en Itaguá; la Escuela Municipal João Alexandre, en Sesmaria; y el Centro de Educación Infantil Alba, en Taquaral, suspendieron las clases el lunes. También se interrumpió la aplicación de las evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Educación Básica del Estado de São Paulo, conocido como SARESP, en los establecimientos afectados.

Además, las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la Estrada da Fortaleza, que dañó la red eléctrica. La caída de un árbol cerca de Prumirim obligó al cierre preventivo de la carretera Rio-Santos, correspondiente a la BR-101. Hubo otro deslizamiento en el acceso a Ponta Grossa, además de anegamientos en calles y avenidas de diferentes barrios.

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Durante la mañana del lunes, equipos del Ayuntamiento y de Protección Civil trabajaron en la limpieza y liberación de calles, la organización del tránsito y la asistencia a las familias damnificadas. El municipio prevé distribuir colchones, ropa de cama, elementos de higiene, productos de limpieza y otros insumos entre los vecinos afectados.