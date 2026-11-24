La caída de granizo afectó a Nono, en el valle de Traslasierra, durante la tarde del lunes (X: @JuaniAyoroaOK)

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Córdoba volvió a sufrir otro temporal de fuerte intensidad durante la tarde del lunes, con lluvias cercanas a los 100 milímetros, caída de granizo, rutas anegadas y complicaciones en localidades del sur, Traslasierra, Paravachasca y Calamuchita. El fenómeno se produjo apenas una semana después de otro episodio de fuertes precipitaciones que también afectó a la provinicia.

En el sur provincial, la tormenta descargó con mayor fuerza. Cuatro Vientos acumuló 95,4 milímetros y Achiras, 94,2, mientras que Sampacho registró 78,4. Más hacia el este, Río Cuarto sumó 62,8 milímetros y San Pedro, 54,2.

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Uno de los principales problemas se concentró en la ruta nacional 8, entre Sampacho y Holmberg. El agua cubrió sectores de la calzada durante la tarde y el tránsito debió ser interrumpido. También se registraron anegamientos sobre la ruta provincial E-86, entre Sampacho y Achiras.

El agua acumulada dejó socavones en los caminos rurales de la zona, donde ya había llovido durante los días previos. Las nuevas precipitaciones también provocaron una crecida del río de Achiras, que atraviesa sectores de Córdoba y San Luis.

Mientras el sur concentraba los mayores volúmenes de lluvia, el temporal también dejó granizo en el valle de Traslasierra. Hubo reportes en Nono, Las Calles, Las Rabonas y Altautina, en el departamento San Alberto, y en San José y Los Cerrillos, dentro del departamento San Javier.

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La zona registró una fuerte caída de granizo

El intendente de San José, Américo Gómez, afirmó que el fenómeno había afectado la producción local. La intendenta de Los Cerrillos, Silvana Michellini, informó, por su parte, daños en viviendas y personas lastimadas en zonas rurales, aunque la evaluación sobre las consecuencias del temporal continuaba en marcha.

El temporal sorprendió a los trabajadores rurales que cosechaban papas y un hombre sufrió la caída de granizo en Los Cerrillos

La tormenta también dejó lluvias intensas en Alta Gracia y otros puntos del valle de Paravachasca, además de precipitaciones en Calamuchita. En el Camino de las Altas Cumbres no se dispusieron cortes, pero la Policía advirtió por bancos de niebla en los tramos de mayor altura, especialmente entre La Posta y El Cóndor.

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Cultivos dañados por la caída de granizo en Candelaria, en el norte de San Luis, tras el paso de las tormentas

Las lluvias también generaron complicaciones en San Luis, especialmente en la cuenca de El Morro. Allí creció el Río Nuevo y se registraron anegamientos en caminos rurales y en la zona de la ruta provincial 33. Las corrientes de agua dificultaron el tránsito y afectaron accesos a establecimientos rurales.

Imágenes de El Chamico, establecimiento rural próximo a Juan Jorba, en el departamento General Pedernera, cerca del límite entre San Luis y Córdoba (X: @lariberario4)

Los Bomberos Voluntarios El Fortín de Villa Mercedes desplegaron una dotación en El Morro para evacuar a una familia con menores de edad. El operativo requirió equipamiento de rescate acuático y un bote, debido a las condiciones del lugar.

En paralelo, otra dotación asistió a personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos varados en Juan Jorba, sobre la ruta provincial 1. De las tareas participaron también Defensa Civil y la Policía de la Provincia de San Luis.

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El temporal dejó lluvias y condiciones de inestabilidad en Candelaria, en el norte de la provincia de San Luis (X: @AlejandroCadile)

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba y San Luis

En Córdoba, la alerta amarilla por tormentas se mantiene durante la madrugada del martes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente intensas, con abundante lluvia en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que se superen de manera puntual.

Para el resto de la jornada se espera una mejora gradual. El cielo permanecerá nublado, con una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, mientras que las precipitaciones tenderán a cesar hacia el final del día.

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Ante la vigencia de la alerta, el SMN recomendó evitar salir mientras duren las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas.

Además, el organismo indicó cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en una casa, edificio o vehículo cerrado.

En San Luis, ya no rige una alerta meteorológica. Sin embargo, podrían registrarse tormentas aisladas durante la mañana del martes antes de una mejora de las condiciones. Para la ciudad de San Luis se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 26°C.

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