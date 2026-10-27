Crimen y Justicia

Se negó a declarar el acusado del femicidio de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

Renato Iván Tabella fue indagado por el juez Guillermo Rongo. El sospechoso de 28 años también está acusado por el crimen de Daniela Villalba, ocurrido una semana antes en Córdoba

Iván Tabella y las víctimas: Daniela Villalba y Tatiana Fernández
Iván Tabella y las víctimas: Daniela Villalba y Tatiana Fernández
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Renato Iván Tabella, el hombre de 28 años acusado del femicidio de Tatiana Fernández (27), la trabajadora sexual cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado en un departamento del barrio de Retiro, se negó a declarar este martes ante la Justicia porteña.

Según informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar, la indagatoria estuvo a cargo del juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, quien reasumió la investigación después de la detención del sospechoso. Hasta ese momento, la causa había estado delegada en el fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

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Tabella también está acusado por el crimen de Daniela Villalba (29), ocurrido el 19 de octubre en un departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Esa investigación está a cargo del fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Primer Turno.

El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)
El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)

El acusado permanece detenido desde el domingo por la noche, cuando fue localizado en el Hotel Centro 1555, en el barrio porteño de San Nicolás. También deberá responder ante la Justicia de Córdoba por el asesinato de Villalba, aunque todavía no está claro cuándo se concretará su traslado a esa provincia, según pudo saber Infobae.

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En las últimas horas, además, el abogado Marcelo Biondi se constituyó como representante legal de los padres de Tatiana Fernández.

“Estamos conformes con la investigación. Recién estamos ingresando y entendemos que vamos a cuidar la prueba que se produjo y la que resta para que, luego de un juicio oral, el imputado femicida reciba la pena de prisión perpetua”, sostuvo Biondi en declaraciones a Infobae.

El letrado explicó que ese es el pedido que le hicieron sus representados, los padres de la víctima.

RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS
Renato Iván Tabella al momento de su detención. Este martes fue indagado por el juez Guillermo Rongo y se negó a declarar

Cómo fueron los crímenes y la detención

La investigación por el femicidio de Tatiana comenzó el domingo 25 de octubre, cuando una amiga encontró su cuerpo en un departamento de alquiler temporario ubicado en Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro.

Ambas mujeres trabajaban como escorts y compartían el inmueble, que habían alquilado a través de Airbnb. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el sábado anterior un hombre que se presentó como “Iván” había contactado a la amiga de Tatiana mediante el sitio Gemidos TV para solicitar un servicio. Como ella no podía atenderlo, le derivó el pedido a Fernández.

Durante la madrugada del domingo, la joven dejó de responder los llamados. Su amiga se dirigió al departamento, pero no pudo ingresar y solicitó la presencia de un cerrajero. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron a Tatiana muerta sobre la cama, cubierta con una sábana. La autopsia determinó que la joven murió por asfixia mecánica por compresión.

Tabella es aficionado al BMX y al metal pesado
Tabella es aficionado al BMX y al metal pesado

Los investigadores advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte del departamento había sido manipulada.

En el lugar trabajaron la Unidad Criminalística Móvil y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. También se analizaron las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso.

A pedido de la Fiscalía, el juez autorizó la intervención de cuatro líneas telefónicas: las de la víctima y su amiga, otra que ambas utilizaban para recibir pedidos de servicios y la correspondiente al supuesto cliente.

El dato que permitió vincular los dos crímenes surgió cuando los investigadores porteños descubrieron que la línea telefónica utilizada por el hombre que había contactado a Tatiana ya estaba intervenida por la Justicia cordobesa.

En esa provincia, el fiscal Camacho investigaba el asesinato de Daniela Villalba, cuyo cuerpo había sido encontrado en el departamento que alquilaba en el barrio Cofico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso

Días antes, recolectores de residuos habían hallado en un contenedor una valija con pertenencias de la víctima y prendas manchadas de sangre. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a un sospechoso que había descartado el equipaje.

El seguimiento de su teléfono celular permitió establecer que el dispositivo se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la información aportada por la Fiscalía cordobesa, la Policía de la Ciudad logró localizar a Tabella en el Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás.

El domingo por la noche, los efectivos allanaron la habitación y detuvieron al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron distintos elementos, entre ellos un teléfono celular que pertenecería a Tatiana Fernández, según precisó el Ministerio Público Fiscal.

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