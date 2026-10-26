Sociedad

El Niño: el paso por Yacyretá continúa cerrado por el nivel del Paraná mientras la creciente volvió al río Uruguay

Las lluvias en las cuencas del norte sostienen la presión sobre los ríos del Litoral. Hay pasos fronterizos bloqueados, evacuados en Corrientes y niveles récord en las Cataratas del Iguazú

La crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú mantiene pasos fronterizos cerrados y ciudades bajo alerta
La crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú mantiene pasos fronterizos cerrados y ciudades bajo alerta
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El cruce entre Argentina y Paraguay permanecerá cerrado al menos hasta el viernes. Los niveles del río Uruguay comenzaron a subir por las lluvias en el norte y hay ciudades en alerta. Récord de agua en las Cataratas del Iguazú.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que el paso Ituzaingó (Corrientes)-Ayolas (Paraguay) por el complejo seguirá cerrado al menos hasta el próximo viernes 30. La medida alcanza al tránsito peatonal y de vehículos. El cruce está cancelado desde hace dos semanas.

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Misiones tiene cortados, además, los pasos fluviales hacia Paraguay. La restricción abarca, entre otros, los de Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi por el río Paraná. Lo mismo ocurre con los que comunican con Brasil sobre el río Uruguay: El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

Estas tres últimas localidades están en situación de alerta por el alto nivel de las aguas frente a sus costas. Según el reporte de la Prefectura Naval Argentina, el Uruguay se encuentra en baja o estacionario en los tres poblados. La onda de crecida —una suerte de ola lenta que recorre el curso de agua— se va desplazando hacia el sur.

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Por eso, el Uruguay tiene registros de crecida en el trayecto que va desde Puerto Concepción (Misiones) hasta Paso de los Libres (Corrientes). A pesar de esta situación, ninguna ciudad se encuentra en estado de alerta o de evacuación. Para frenar este pico, Salto Grande, la represa ubicada frente a Concordia (Entre Ríos), está bajando el nivel de su embalse.

Panorama complejo

En la costa del río Paraná, en tanto, el escenario es más complejo. Las lluvias en el tramo alto y en las cuencas del Paraguay y del Iguazú han generado nuevas crecidas que se montan sobre niveles previos altos.

Siete puntos permanecen o superaron los parámetros de evacuación. Se trata de Libertador (Misiones); Ituzaingó, Itá Ibaté, Itatí, Paso de la Patria y Corrientes capital (Corrientes) y Barranqueras (Chaco).

Estructuras de madera con techos de paja y árboles parcialmente sumergidos en agua turbia ante edificios y una cúpula
Las lluvias en el norte provocaron un caudal récord en las Cataratas del Iguazú y complican a varias localidades del Litoral

Frente a Ituzaingó está la isla Apipé. Según dijo el intendente Gustavo Figueredo, se encuentra anegada en un 50%, dividida en dos y con la ruta cortada. En la zona hay más de 100 personas evacuadas.

La novedad de la creciente es que el agua en Reconquista (Santa Fe) también está por encima de los parámetros de evacuación. Según los reportes de medios santafesinos, vecinos de Las Toscas, localidad ubicada al norte, debieron ser asistidos en las últimas horas.

Mientras, el Gobierno de Santa Fe trabaja en las defensas sobre la RP 1. El temor es que se desborde el río San Javier, un curso de agua que nace como un brazo del Paraná y que corre en paralelo.

Las ciudades de Bella Vista, Goya y Esquina (Corrientes) permanecen en alerta por el nivel de las aguas del río Paraná. Lo mismo ocurre en Santa Ana (Misiones).

En Chaco, en tanto, la crecida del Paraná complica la provisión de agua potable en Resistencia. El alto nivel del río dificulta la captación de «agua cruda», informó Sameep, la empresa estatal que provee el fluido para consumo humano.

Flujo histórico

El río Iguazú, a la altura de las Cataratas, superó en las primeras horas del lunes la marca de 17,7 millones de litros por segundo. Este caudal se encuentra 11 veces por encima de la media, según informaron las autoridades brasileñas del circuito turístico. La razón del desplazamiento de esta masa de agua fueron las lluvias en la cuenca alta del río.

El Niño - Litoral
El avance de la crecida afecta rutas, servicios y poblaciones ribereñas en Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe

Algunos de los miradores y recorridos están habilitados. Otros no. La apertura y cierre de los paseos depende de cómo se encuentre la situación, que fluctúa hora a hora.

En la costa argentina, Puerto Iguazú se mantiene en estado de alerta. El río se encuentra estacionado y en nivel de 27,9 mt, muy cercano al de evacuación establecido en 28 mt. Aguas arriba, el Iguazú crece.

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