Tras las lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país durante la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un inicio de semana inestable en buena parte del país con un paulatino ascenso de las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con un arranque inestable en buena parte del país y un paulatino ascenso de las temperaturas. Asimismo, destacaron que no habrá alertas meteorológicas activas para esta jornada.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el domingo se producirán chaparrones, viento con ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de 18 grados. No obstante, indicaron que se tratará de un día bisagra, debido a que desde el lunes las condiciones tenderán a estabilizarse.

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La jornada comenzará con chaparrones y una mínima de 11 grados. Luego, el cielo estará mayormente nublado y el viento podrá alcanzar ráfagas de 50 km/h. Durante la semana, las máximas subirán hasta los 23 grados el miércoles, antes de ubicarse en torno a 22 grados hacia el fin de semana.

El lunes será el día más frío de la semana en el AMBA, con una mínima prevista de 8 grados y una máxima de 18 grados. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos no superarían los 12 km/h.

Una tabla meteorológica detalla las temperaturas y las condiciones previstas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días consecutivos.

Mientras que el martes la temperatura irá de 11 a 21 grados, con nubosidad predominante y viento de hasta 22 km/h, el miércoles se prevé una máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado. Asimismo, el jueves se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados, con condiciones mayormente nubladas.

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Ya para el final de la semana, el viernes y el sábado mantendrán un panorama similar, debido a que se esperan mínimas de 15 grados, máximas de 22 grados, cielo parcialmente nublado y viento de hasta 12 km/h.

En el caso de Posadas, el domingo presentará chaparrones por la tarde, una mínima de 18 grados, una máxima de 22 grados y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. A partir del lunes, el cielo pasará a estar nublado y las temperaturas aumentarán de manera gradual. Desde el jueves, las máximas alcanzarán los 29 grados.

Para la ciudad de Corrientes, el SMN prevé chaparrones durante la tarde del domingo, con registros entre 16 y 23 grados. También habrá ráfagas de hasta 50 km/h. No obstante, el aumento de temperatura se extenderá durante la semana y las máximas llegarían a 29 grados desde el viernes.

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Para la próxima semana, no se esperan lluvias abundantes que compliquen la situación generada por las inundaciones en Corrientes (RSFotos)

El domingo en Santa Fe tendrá chaparrones hasta la noche, con temperaturas entre 13 y 20 grados. Desde el lunes, se esperan jornadas parcialmente nubladas. La temperatura aumentará hasta alcanzar una máxima de 26 grados el miércoles. Luego, los valores máximos se mantendrán cerca de los 25 grados durante el resto de la semana.

En Salta, se esperan lluvias aisladas hasta la tarde del domingo. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. El resto de la semana tendrá cielo mayormente nublado, con temperaturas que no superarían los 22 grados.

En tanto, San Fernando del Valle de Catamarca tendrá lluvias durante todo el domingo, que cesarían por la noche. La temperatura oscilará entre 12 y 20 grados, con vientos de hasta 31 km/h. Durante los días siguientes, el tiempo alternará entre nubosidad y precipitaciones, con mínimas de 11 grados y máximas de hasta 25 grados.

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Continúan las inundaciones y anegamientos en varias localidades de Neuquén (Facebook: Centenarionoticia)

En Neuquén, el domingo estará mayormente nublado, con una mínima de 7 grados, una máxima de 19 grados y viento de hasta 22 km/h. Para el resto de la semana se mantendría la nubosidad, con temperaturas que irán desde 11 grados hasta 24 grados.

En Ushuaia, el domingo tendrá cielo mayormente nublado, temperaturas entre 7 y 14 grados, junto con vientos de hasta 22 km/h. En los primeros días de la semana se esperan lluvias nocturnas; luego persistirá la nubosidad, con mínimas de 6 grados y máximas que no superarían los 16 grados.

Las alertas meteorológicas que regirán el lunes

Aunque el domingo estará libre de alertas, el SMN advirtió que habrá una alerta amarilla por nevadas para el sur y la zona cordillerana de Mendoza durante el lunes. Por esto, las autoridades recomiendan evitar traslados que no sean indispensables.

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En caso de circular, se aconseja utilizar vehículos aptos para hielo y nieve, llevar una pala y revisar previamente el estado de techos, canaletas y desagües ante la posible acumulación.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional para el lunes 26 señala áreas bajo alerta de nivel amarillo en sectores del oeste y del sur de Argentina.

También aconsejaron ventilar los ambientes para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y disponer de agua potable, alimentos no perecederos y un kit de emergencia para al menos tres días, con linternas, pilas, mantas térmicas, botiquín y medicamentos.

En simultáneo, regirá una alerta amarilla por tormentas en el este de Santa Cruz. Para esta región, la recomendación es permanecer en lugares seguros, no sacar residuos y limpiar desagües y sumideros.

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Además, sugirieron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio inmediato en una construcción o un vehículo cerrado si se está al aire libre.