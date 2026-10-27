Panamá

Cuatro provincias de Panamá cancelan desfiles patrios tras el terremoto del 9 de octubre

Las suspensiones también alcanzan los festejos del Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos y varias comunidades de la capital, donde se organizarán jornadas de ayuda

Los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre llevaron a suspender los desfiles patrios en cuatro provincias del interior de Panamá. Agencia de gobierno
Los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre llevaron a suspender los desfiles patrios en cuatro provincias del interior de Panamá. Agencia de gobierno
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Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos cancelaron sus desfiles del 3 y 4 de noviembre, mientras que La Villa de Los Santos también suspendió la tradicional celebración del 10 de noviembre.

Las decisiones responden a los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre, que dejó miles de familias damnificadas y obligó a las autoridades a priorizar la seguridad y la atención humanitaria.

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Las direcciones regionales del Ministerio de Educación (Meduca) confirmaron la suspensión de los desfiles escolares en las cuatro provincias, después de consultar con alcaldías, directores de centros educativos y organismos de emergencia.

La medida busca evitar riesgos para estudiantes y espectadores, especialmente en lugares donde las edificaciones y las rutas de desfile presentan afectaciones.

Las autoridades de Coclé cancelaron las actividades previstas para las fiestas nacionales mientras continúan las evaluaciones de infraestructuras afectadas por el sismo. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Las autoridades de Coclé cancelaron las actividades previstas para las fiestas nacionales mientras continúan las evaluaciones de infraestructuras afectadas por el sismo. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

En Coclé, los municipios de Natá, Antón, Penonomé y Aguadulce habían anunciado previamente la cancelación de sus celebraciones. En Penonomé, las autoridades reportaron daños en comunidades y en el Palacio Municipal, mientras que Antón suspendió las actividades previstas para el 3, 4 y 5 de noviembre, como expresión de solidaridad con los damnificados.

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La Villa de Los Santos se sumó a las cancelaciones con una decisión que alcanza los actos festivos del 1, 3, 4 y 10 de noviembre. Su alcalde, Raúl Montenegro, explicó que el terremoto ocasionó daños en el casco antiguo, incluidos la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad, la Gobernación y el Palacio Municipal.

Según los reportes presentados por la alcaldía, más de 1.500 personas resultaron damnificadas en el distrito de Los Santos. Las oficinas municipales debieron trasladarse temporalmente a una biblioteca, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y edificios.

La magnitud de las afectaciones llevó a descartar las concentraciones multitudinarias que tradicionalmente acompañan las fiestas patrias.

La Villa de Los Santos suspendió las celebraciones del 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el Primer Grito de Independencia de Panamá. Tomada de SRTV
La Villa de Los Santos suspendió las celebraciones del 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el Primer Grito de Independencia de Panamá. Tomada de SRTV

Sin embargo, el Primer Grito de Independencia será recordado el 10 de noviembre mediante una ceremonia cívica en el parque Rufina Alfaro, con izamiento de banderas, interpretación de himnos y un acto religioso. La noche anterior se realizará una vigilia dedicada a las familias afectadas, sin el tradicional desfile.

La suspensión también llegó a la capital, donde las asociaciones de santeños residentes en Juan Díaz y San Miguelito decidieron no realizar sus celebraciones del 10 de noviembre. En su lugar, organizarán una caravana solidaria hacia Los Santos, destinada a entregar artículos de primera necesidad a las comunidades golpeadas por el terremoto.

La iniciativa, denominada «Un solo corazón, una sola tierra», busca reunir alimentos, agua potable, productos de higiene, ropa, carpas y otros suministros. También participarán organizaciones cívicas de La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo y Capira, que sustituirán las manifestaciones folclóricas por una jornada de asistencia humanitaria.

La dimensión de la emergencia explica estas decisiones. Según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se habían evaluado 13.681 viviendas y registrado 44.885 personas mediante los procedimientos oficiales de identificación de daños y necesidades. El terremoto dejó, además, dos fallecidos y 27 lesionados.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil continúa las inspecciones de viviendas y otras estructuras en las provincias afectadas por el movimiento sísmico. Cortesía
Personal del Sistema Nacional de Protección Civil continúa las inspecciones de viviendas y otras estructuras en las provincias afectadas por el movimiento sísmico. Cortesía

El informe nacional contabiliza 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud dañadas. También registra 5,642 personas alojadas en 152 albergues, mientras los equipos de emergencia continúan verificando inmuebles, distribuyendo suministros y atendiendo a familias que todavía no pueden regresar a sus hogares.

Del total de 619 centros educativos afectados por el terremoto, al menos 30 deberán ser demolidos debido a la gravedad de los daños estructurales. Esta situación representa un desafío para el Ministerio de Educación, que deberá garantizar la continuidad del proceso de enseñanzade los estudiantes mientras se definen las alternativas de atención y los planes de reconstrucción de las instalaciones escolares.

En un desglose provincial anterior, Sinaproc había documentado 5,144 viviendas evaluadas en Los Santos y 3,479 en Herrera. También reportó 1,594 en Coclé y 766 en Veraguas, cifras que muestran la extensión territorial de los daños y que pueden aumentar conforme avanzan las inspecciones.

La situación será diferente en la ciudad de Panamá. Aunque se suspendieron las tradicionales dianas del 3 de noviembre, los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se mantienen programados. De esta manera, las celebraciones nacionales combinarán actos cívicos en las zonas habilitadas con medidas de prevención y solidaridad hacia las provincias afectadas.

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