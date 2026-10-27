María O’Donnell confirmó que está de novia: quién es Fernando “Rapa” Carballo, el diseñador de su último libro

Durante la transmisión del programa Vuelta y Media en la emisora Urbana Play, el conductor Sebastián Wainraich mantiene una conversación en vivo con la periodista María O'Donnell. En la comunicación a distancia, identificada con un zócalo que destaca su obtención del premio Martín Fierro de Oro de Radio, la invitada responde a las consultas del conductor sobre su actualidad laboral y sentimental.

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Cinco días después de llevarse el Martín Fierro de Oro de Radio, María O’Donnell sumó otro motivo de festejo ante los micrófonos: confirmó que está en pareja con Fernando “Rapa” Carballo, el diseñador gráfico argentino radicado en Barcelona que estuvo a cargo de la dirección visual de su último libro, Montoneros, una historia visual.

La revelación ocurrió durante una entrevista en Urbana Play con Sebastián Wainraich, quien a sabiendas de la novedad, le preguntó cómo estaba “del corazón”. O’Donnell respondió entre risas: “Tengo novio, es eso”. Ante la insistencia del conductor sobre la profesión de su pareja, la periodista despejó las especulaciones. “¿Es político?”, quiso saber Wainraich. “No, nunca en la vida”, contestó ella. “¿Es periodista?”, repreguntó. “Es diseñador gráfico”, cerró O’Donnell, mientras su compañera de estudio Julieta Pink celebraba la noticia como el dato de la jornada.

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María O'Donnell y su nuevo novio Fernando "Rapa" Carballo en la captura de un video de promoción del libro "Montoneros, una historia visual". (Instagram María O'Donnell)

Los detalles llegaron cuando la panelista de Puro Show (El Trece) Fernanda Iglesias amplió la información. “Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”, aseguró. La periodista precisó que, si bien la pareja lleva un tiempo sólido, todos los datos eran primicia porque hasta entonces nadie había hablado públicamente de ese vínculo.

María O'Donnell presentó su libro "Montoneros" en compañía de Ernesto Tenembaum, el diseñador Fernando "Rapa" Carballo y el historiador Hernán Confino en un evento cultural. (Sebastián Freire/Fundación El Libro)

Iglesias también explicó el origen del romance. “Es un viejo conocido de ella, porque es el diseñador de su libro Montoneros, una historia visual”, detalló. Según pudo saber Teleshow, ambos se habían conocido algunos años antes por cuestiones laborales, aunque solo coincidieron un par de veces hasta que arrancó el proyecto de Montoneros y “Rapa” Carballo viajó a Buenos Aires para pasar unos meses trabajando en el diseño del libro. En ese momento, sin embargo, cada uno mantenía otras relaciones. “Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”, sumó Iglesias.

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María O'Donnell y Fernando "Rapa" Carballo en otro momento del video promocional del libro "Montoneros, una historia visual" (Instagram María O'Donnell)

El novio de O’Donnell es un diseñador premiado que vive en Barcelona desde 1998

Fernando “Rapa” Carballo nació en París en 1969, se crió en Buenos Aires y reside en Barcelona, España, desde 1998. Formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue docente de Tipografía, desarrolló una carrera internacional en diseño editorial. Trabajó en la redacción visual de diarios como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, el mexicano Milenio y O Estado de São Paulo, entre otros. Fue director de arte del extinto diario español Público y es cofundador y codirector de la revista satírica Mongolia.

Su vínculo profesional con O’Donnell se consolidó en Montoneros, una historia visual, publicado por Planeta a comienzos de 2026. El libro, que recorre el ciclo completo de la guerrilla peronista entre 1970 y principios de los ochenta, demandó un trabajo de diseño que integró fotografías, documentos de época, portadas de diarios y material gráfico inédito. La propia autora presentó la obra en Madrid y Barcelona durante septiembre.

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La periodista María O'Donnell con los dos Martín Fierro de Radio que obtuvo (Crédito: Adrian Escandar)

O’Donnell llevaba más de cinco años separada del padre de sus hijas

La periodista, de 56 años, llevaba más de un lustro separada del padre de sus hijas. Iglesias recordó que aquella historia de amor tenía raíz futbolera: la habían conquistado con idas a la cancha de San Lorenzo.

O’Donnell atraviesa una de las semanas más intensas de su trayectoria. El miércoles 21 de octubre recibió el Martín Fierro de Oro en la ceremonia de APTRA celebrada en el Goldencenter de Parque Norte, donde también fue distinguida en la categoría Labor periodística femenina por su programa De acá en más, en Urbana Play. Al recibir la estatuilla dorada, la conductora se definió como alguien que apuesta por “un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”.

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